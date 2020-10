Esta es la mejor tarjeta de crédito para usar en Amazon Prime Day

CNET

Cuando se inicie el Amazon Prime Day, los profesionales de las compras en línea estarán preparados para separar las buenas ofertas de las malas y recibir un reembolso (cash back) por cada compra que hagan. Y aunque hay varias tarjetas de crédito con reembolso realmente buenas en el mercado, cuando se trata de hacer compras en Amazon Prime Day es difícil superar a la tarjeta Amazon Prime Rewards de Visa Signature. Su reembolso del 5 por ciento en todas las compras en Amazon (y Whole Foods) la convierte en una de las mejores tarjetas de crédito de este tipo, y un producto imprescindible para cualquier persona que haga compras regularmente en cualquiera de esas tiendas. Además, la compañía agrega una tarjeta de regalo de US$100 en tu cuenta de Amazon una vez que te hayan aprobado la tarjeta.

Dicho esto, aunque es difícil de superar en lo que respecta a compras en Amazon, las tasas de reembolso de efectivo de esta tarjeta para compras que no realices en Amazon son menos impresionantes: solo recibes un reembolso del 2 por ciento en restaurantes, estaciones de servicio y farmacias, y del 1 por ciento en todas las demás compras. Si no eres un comprador frecuente de Amazon, tal vez te convenga más la tarjeta Citi Double Cash, que ofrece 2 por ciento de reembolso en efectivo en cada compra. Y si lo tuyo es comprar comestibles, la tarjeta Blue Cash Preferred de American Express te ofrece un enorme 6 por ciento de reembolso en efectivo por tus compras de comestibles en supermercados de Estados Unidos (incluido Whole Foods) hasta por un máximo de US$6,000 anuales.

Aun así, la tarjeta Amazon Prime Rewards no te cobra comisión anual y los requisitos para acceder a ella no son especialmente estrictos: los solicitantes con una calificación crediticia "buena" (aproximadamente 580 puntos o más) tienen una gran probabilidad de ser aprobados.

Amazon también ofrece una versión más básica de su tarjeta para quienes no son miembros de Prime, pero la tasa de reembolso de efectivo por compras en Amazon y Whole Foods es solo del 3 por ciento y el incentivo por solicitarla (y ser aprobado) es menor: una tarjeta de regalo de Amazon de US$50. Pero si lo que buscas es maximizar tu potencial de reembolso de efectivo en Amazon, probablemente sea mejor que primero te conviertas en miembro de Amazon Prime, que cuesta US$119 por año, y luego solicites la versión más completa de la tarjeta Amazon Prime Rewards. De hecho, el bono de US$100 por solicitar la tarjeta prácticamente cubre tu primer año de membresía en Prime, que cuenta con muchos valiosos beneficios.

Una vez que tengas la tarjeta Amazon Prime Rewards de Visa Signature, puedes canjear tus puntos de recompensa en el momento de pagar por una compra en Amazon o recibir un crédito en tu estado de cuenta a partir de 2,000 puntos, que equivalen a US$20. Puedes consultar todos los detalles sobre las recompensas y canjes aquí.

Amazon Prime Day 2020 comienza el martes 13 de octubre y se extiende hasta el miércoles 14 de octubre, y algunas de sus ofertas ya están disponibles.

