Cómo deducir tus gastos de trabajo de los impuestos

Getty Images

La pandemia de COVID-19 ha tenido impactos dramáticos en la economía de millones de estadounidenses ya que ha provocado despidos y bajas y ha forzado a que muchos empleados corporativos tengan que hacer teletrabajo desde sus casas, cosa que no cambiará en el futuro inmediato. Por lo pronto, la más conocida deducción fiscal —por costos de trabajo en casa— está reservada para quienes son profesionales independientes y tienen un espacio en su casa destinado al trabajo.

"Sabemos que ha habido un aumento en el número de personas que trabajan desde casa debido al coronavirus", dice Lisa Greene-Lewis, contadora pública y experta en impuestos de TurboTax. "En general, solo quienes trabajan de manera independiente pueden hacer deducciones por gastos relacionados con el trabajo desde casa".

Aún así, hay algunos otros gastos relacionados con el trabajo que tanto empleados corporativos como independientes pueden ser elegibles para reclamar en sus impuestos. Y vale la pena señalar que las leyes tributarias cambian de un año al otro, y es muy posible que el IRS revele una serie de nuevas deducciones tributarias relacionadas con la pandemia de COVID-19 y el impacto en el trabajo remoto, en algún momento entre ahora y el próximo abril.

Por ahora, aquí te presentamos una lista de los gastos laborales y las deducciones que puedes presentar actualmente.

También lee: No seas víctima de estas estafas al declarar tus impuestos

Cómo deducir gastos de trabajo de tus impuestos: Escoge un método



Antes de comenzar a revisar cada producto de cada recibo, es posible que quieras ahorrarte la molestia y averiguar cómo quieras abordarlo: la deducción estándar o la deducción detallada.

Deducción estándar: Se trata de una tarifa plana que abarca todo, sin preguntas. Para el año fiscal 2020, la cuota fija es de US$12,400 para contribuyentes solteros y los casados que presentan declaraciones fiscales por separado. Asimismo, la cuota es de US$24,800 para los contribuyentes casados que presentan declaración conjunta. Optar por esta opción es mucho más fácil.

Deducción detallada: Si quieres deducir gastos de trabajo, pagos médicos, donativos u otros gastos, debes usar esta deducción detallada. Es más lento que la estándar y necesitarás prueba de los gastos que pretendes deducir.

Si vas a deducir con detalle tus gastos de trabajo, debes llenar el Anexo A del Formulario 1040. Debes tener pruebas suficientes de cada gasto, con detalles, lo que significa rastrear los recibos. Si la deducción estándar es mayor a la suma de tus deducciones detalladas, ahórrate el problema y acepta la tarifa plana.

Deducciones fiscales comunes

Antes de comenzar a sumar todos los gastos, debes asegurarte de saber qué está cubierto y qué no. Estas son algunas de las deducciones más comunes para quienes trabajan desde casa.

Lee también: ¿Se te pasó la fecha para pagar impuestos?

1. Deducción de la oficina en casa

Greene-Lewis dice que aunque la deducción de la oficina en casa puede ser la más grande para los trabajadores independientes, muchos dudan en tomarla. El requisito más importante es que haya un espacio reservado y dedicado íntegramente al trabajo.

"¿Puedes deducir tu oficina en casa si trabajas en la mesa de la cocina?", se pregunta. "Desafortunadamente, no. No solo debes trabajar por cuenta propia, sino que debes tener un espacio dedicado en tu casa que esté exclusivamente relacionado con tu negocio. No puedes deducir el espacio en la mesa de la cocina si tu familia también cena ahí".

Si tienes un espacio de trabajo dedicado en casa, puedes usar el método regular del IRS o la opción simplificada, pero no puedes usar una combinación de ambos métodos en un solo año fiscal. Algunas cosas que pueden contar para deducción si tienes tu oficina en casa son las siguientes:

Seguro: Puedes deducir un porcentaje de tu seguro de casa que cubra el espacio que dedicas al trabajo.

Servicios: Los gastos de servicios, como electricidad y gas, pueden deducirse —pero solo el porcentaje que usas para el trabajo.

Depreciación: Si eres dueño de tu casa, puedes deducir el costo de uso y gastos de la porción que dedicas exlclusivamente a tu negocio.

Todos estos cálculos se basan en el porcentaje del espacio de tu casa que usas para el trabajo. Para encontrar dicho porcentaje, compara el tamaño del espacio que usas para el negocio con el de toda la casa y luego aplica el porcentaje a los gastos específicos. Por ejemplo, si tu casa tiene un total de 1,800 pies cuadrados y la oficina en casa mide 300 pies cuadrados, las deducciones de la oficina en casa podrían aplicarse a una tasa de 16 por ciento.

Greene-Lewis dice que si optas por la opción simplificada, puede deducir US$5 por pie cuadrado, hasta 300 pies cuadrados o US$1,500 en total. Esta sería una alternativa al cálculo de los diversos gastos individuales de la vivienda.

2. Viajes

El transporte regular de tu casa al trabajo se considera un gasto personal no deducible. Sin embargo, si debes desplazarse entre varias ubicaciones o viajar por trabajo, algunos de esos costos pueden ser deducibles. Los vuelos, habitaciones de hotel, coches de alquiler, comidas y propinas por servicio se consideran gastos de viaje. Si se requiere un pasaporte para hacer el viaje, también puedes deducirlo.

En el pasado, el millaje acumulado al conducir tu propio coche para viajes de negocios era un gasto que podías deducir en tus impuestos —pero Ley de Empleo y Reducción de Impuestos eliminó eso para quienes son empleados. Sin embargo, los autónomos y propietarios de empresas aún son elegibles para dicha deducción.

Lee también: El mejor software para declarar impuestos

3. Uniforme de trabajo

Si debes comprar ropa que solo usas para el trabajo, puedes deducir el costo. También puede reclamar los gastos incurridos por tintorería o lavado de ropa de trabajo. La deducción no puede exceder el 2 por ciento de tu ingreso bruto ajustado.

4. Educación continua y certificaciones

En algunas industrias, puedes deducir los costos de matrícula de cualquier curso de educación continua que requieras. También puedes deducir cuotas de organizaciones profesionales y de industria —siempre que las organizaciones no sean políticas. Y si eres abogado, puedes deducir el precio de la membresía del Colegio de Abogados estatal o de cualquier otra organización similar.

Si eres maestro, la deducción por educación para maestros te permite deducir hasta US$250 de costos relacionados con materiales de enseñanza. Green-Lewis, además, asegura que si tú y tu pareja son maestros, ambos pueden reclamar la deducción.

5. Suministros

Si eres dueño de tu propio negocio, puedes deducir el costo de algunos suministros comerciales. Y el umbral de deducción es generoso.

"Los propietarios de negocios autónomos pueden deducir hasta US$1,020,000 por equipos comerciales calificados, como computadoras, impresoras y muebles de oficina", dice Greene-Lewis.

Lo que sabemos del segundo paquete de ayuda económica por coronavirus [fotos] Ver fotos +18 Más