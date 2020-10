¿Qué tiene que ver tu cheque de estímulo con los impuestos? Esto es lo que debes saber

Angela Lang/CNET

¿El primer cheque de estímulo de hasta US$1,200 cuenta como ingreso para la declaración de impuestos del próximo año? ¿Qué pasa con los impuestos sobre el segundo cheque? ¿Y qué sucede si tus ingresos cambiaron entre el primer cheque y la llegada del segundo?

Resulta que tus impuestos son fundamentales para el cheque, ya que determinarán la cantidad de dinero que recibirás, y quiénes califican para recibirlo.

A continuación te ayudaremos a responder todas tus preguntas sobre cómo se relacionan los impuestos y cheques. Y aquí te decimos algunos datos importantes sobre el cheque.

Nota del editor: Este artículo se actualiza con frecuencia con nueva información y tiene la intención de proporcionar una visión general de la situación. Si estás esperando tu dinero, puedes rastrear tu cheque mediante el sitio Web del IRS, te decimos cuáles podrían ser algunas de las razones por las que todavía no recibes tu cheque, y también debes saber que USPS ofrece un servicio gratuito para saber cuándo es que llegará tu cheque.

¿Debo declarar el dinero que recibí como parte del cheque?

No, el pago del estímulo económico no cuenta como ingreso por lo que no deberás pagar impuestos sobre él, dijo el IRS.

¿Qué papel juegan los impuestos en el tamaño del cheque?

El IRS usa el ingreso bruto ajustado, o AGI, de tu declaración de impuestos federales de 2019 (o de tu declaración de 2018 si es que no lo hiciste en 2019) para calcular la cantidad de dinero de tu pago. Tu ingreso bruto ajustado puede ser una cifra diferente a la de tu salario anual o salario neto, según una variedad de factores.

Los límites de ingresos que deciden exactamente cuánto de los US$1,200 por adulto recibirás en tu hogar, y si estás calificado para recibir un cheque, provienen directamente del AGI de tu última declaración de impuestos, no necesariamente de tu ingreso en el momento en el que se emiten los cheques.

¿Qué pasa si mi AGI cambió de mis impuestos de 2018 a mis impuestos de 2019?

Si presentaste tu declaración de impuestos federales de 2019 antes del 15 de abril de 2020, el IRS usó ese AGI para establecer el monto de tu primer pago. Si no declaraste en 2019 pero lo hiciste en 2018, ese AGI será el que el IRS va a utilizar. Es probable que un segundo cheque siga el mismo protocolo, siempre y cuando se apruebe.

¿Qué pasa si perdí mi trabajo después de mi última declaración?

Si tu situación financiera cambió después de presentar tu declaración de impuestos de 2018 o 2019, por ejemplo, recibiste menos ingresos, puedes reclamar esa cantidad adicional en tu declaración de impuestos de 2020 cuando presentes tu declaración de impuestos en 2021. Es probable que debas realizar un trámite adicional para reclamar este dinero. El IRS publicará más detalles sobre la temporada de impuestos de 2020.

Angela Lang/CNET

¿Mi declaración de impuestos de 2019 me ayudará a recibir un segundo pago más rápido?

Si presentaste impuestos en 2018 o 2019 e incluiste información para que se te realizara un depósito directo, el IRS utilizará esa cuenta bancaria para depositar el dinero de tu cheque de estímulo. Si normalmente recibes tu reembolso mediante un cheque por correo, el IRS creó una herramienta que te permite configurar tu información bancaria para que se te realice un depósito electrónico.

La fecha límite para usar esa herramienta expiró a mediados de mayo, pero es muy probable que el IRS vuelva a abrirla en caso de que se apruebe una segunda ronda de pagos.

¿El pago afecta la cantidad que voy a deber en impuestos el próximo año?

Si recibes un pago este año, tu reembolso de impuestos no aumentará ni se reducirá al presentar declaración de impuestos de 2020. El pago tampoco cuenta como ingreso para determinar si eres elegible para recibir asistencia o programas de beneficios del gobierno federal.

"El pago no reducirá el reembolso de un contribuyente ni aumentará la cantidad que adeude cuando presente su declaración de impuestos de 2020 el próximo año. Un pago tampoco afectará los ingresos para determinar la elegibilidad para programas de asistencia o beneficios del gobierno federal", se lee en el sitio Web del iRS.

¿El IRS redirigirá mi pago de estímulo para cubrir los impuestos que debo?



Si debes impuestos federales o tienes otras deudas federales, el IRS no reducirá tu pago de estímulo económico para cubrirlos, con una excepción que conocemos. Si debes la manutención de menores, el IRS utilizará el dinero del pago de estímulo para cubrir ese gasto.

Angela Lang/CNET

Con mi declaración de 2020, ¿puedo reclamar el dinero de estímulo que me debe el IRS?

El IRS usa tu declaración de impuestos de 2019 si es que la presentaste (o tu declaración de 2018) para establecer el monto del pago.

Si un cambio en tu situación financiera no se reflejó en tu declaración de impuestos de 2018 o 2019, como puede ser el nacimiento o la adopción de un hijo, puedes reclamar ese monto adicional en tu declaración de impuestos de 2020 o cuando presentes la de 2021. Eso puede incluir los US$500 adicionales para un dependiente que no se entregó en el primer cheque. La fecha límite para recibir un pago pendiente este año ––para los dependientes elegibles––fue el 30 de septiembre.

Si no presenté impuestos, ¿puedo recibir el pago?

Si no estabas obligado a presentar una declaración de impuestos de 2018 o 2019 porque estás por debajo de los límites de ingresos o porque recibes beneficios federales como el Seguro Social, podrías calificar para un pago. El IRS recientemente informó que hasta 9 millones de personas que caen en esta categoría de no declarantes pueden recibirlo.

Si este es tu caso, puedes utilizar la herramienta del IRS para ver si te corresponde un pago, tienes hasta el 15 de octubre para recibir un pago este año. Después del 15 de octubre, podrás presentar una reclamación el próximo año, al realizar tu declaración de impuestos de 2020.

