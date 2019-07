YouTube dará más formas de ganar dinero, aprender y donar: Vidcon 2019

Getty

En la era de hacer de la creación de videos y contenidos algo rentable, YouTube acaba de recordarle a Facebook quién manda en el ámbito multimedia. Neal Mohan, jefe de producto de YouTube, anunció que la plataforma dará nuevas herramientas de monetización a los creadores, para que puedan seguir disfrutando de su pasión, pero también ganando dinero.

Esta misma semana Facebook puso el enfoque de la monetización de los videos en los usuarios. Ya no solo los anuncios le darán dinero a los creadores, sino que también las suscripciones. Pues bien, los creadores de YouTube ya tenían una herramienta similar, aunque ahora podrán ofrecer diferentes niveles de suscripción. A eso debemos sumar la creación de pegatinas que los fans podrán utilizar durante transmisiones en directo, algo que se suma a los Super Chat, una herramienta de pago que permite que los comentarios de un usuario que ha pagado se queden en la vista de la conversación.

Mohan dijo a CNET que la función de Super Chat puede generar hasta US$400 por minuto. Actualmente únicamente 90,000 canales tienen esta función activa, y aunque YouTube no dijo cuándo se expandirá, lo cierto es que también habrán Súper Pegatinas, una novedad para estos creadores y que permitirán a los fans comprar ilustraciones digitales y emojis durante los streamings.

La capacidad de Google de ofrecer más formas de monetización a los creadores llega justo después del escrutinio bajo el que ha estado YouTube, debido a que la forma de generar dinero o el modelo de negocio, priorizaba a los canales que obtenían más gente enganchada a los videos. Los críticos decían que esto incitaba videos más provocativos o extremos.

YouTube Learning y Giving

Además de anunciar nuevas modalidades para tener ganancias, YouTube ha lanzado YouTube Learning, un nuevo producto educativo, en el que únicamente encontrarás creadores que están creando videos para enseñarte algo, como lecciones de TED-Ed o la Khan Academy.

Algo interesante es que YouTube Learning no mostrará recomendaciones de otros videos, para que no te distraigas cuando estás aprendiendo. La empresa no dijo cuándo lanzará esta herramienta en español.

Otra novedad lanzada durante el evento fue YouTube Giving, que servirá para hacer recaudaciones de fondo de manera organizada en la plataforma. Mohan puso como ejemplo al youtuber Juanpa Zurita, que tiene casi 10 millones de suscriptores en la plataforma, y que durante el terremoto de México de 2017 lanzó una campaña a través de su canal para recaudar dinero y ayudar a las víctimas.

Mohan también dio a conocer que este año se lanzará una actualización del código de conducta, aunque en esta oportunidad se añadirá en particular un apartado para cuando un youtuber ataca sistemáticamente a otro.

En Vidcon 2019, la propia organización de la empresa nos reveló el secreto más importante que todos los creadores de contenido deben tener en consideración: "No poner todos los huevos en la misma cesta", o lo que es lo mismo, no solo hacer videos para YouTube y buscar otros negocios.