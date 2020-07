La misión Hope Mars busca desentrañar el misterio de la atmósfera de Marte

Julio será un mes sumamente intenso para los exploradores de Marte, ya que la NASA y la Administración Nacional Espacial China tratarán de hacer aterrizar rovers (vehículos robot de exploración) en la superficie marciana. Pero una tercera misión, liderada por los Emiratos Árabes Unidos, podría ser la más importante de todas y ayudar a desentrañar algunos de los misterios que aún persisten sobre la inusual atmósfera del llamado planeta rojo.

Es conocida como "Al Amal" o "Esperanza" ("Hope" en inglés).

Cuando el satélite Hope llegue a Marte en 2021, será la primera sonda en ofrecer una imagen completa de la atmósfera marciana, al proporcionar una visión integral de cómo varía el clima de Marte durante todo el año. Mientras tanto, aquí en la Tierra, podría lograr algo aún más importante: dar esperanza a una generación de jóvenes, atraer a más mujeres a temas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por sus siglas en inglés) y promover la colaboración entre las naciones.

Pero hay algo más que la convierte en un hito histórico: Hope es la primera misión interplanetaria liderada por un país árabe de mayoría musulmana.

"Nuestra intención no era dar un mensaje o declaración al mundo", dice Sarah Al Amiri, presidenta del Consejo de Científicos de los EAU y subdirectora de proyectos de la misión Hope Mars (también llamada Emirates Mars). "Para nosotros, se trató más de una reafirmación interna de lo que son los EAU".

El satélite, que se lanzará desde Japón en julio, estudiará las conexiones entre la atmósfera inferior y superior del planeta rojo y analizará los factores que causan la pérdida de hidrógeno y oxígeno en el espacio. Después de alcanzar su órbita alrededor de Marte en febrero de 2021, recopilará datos durante dos años. También existe una opción para extender la misión hasta 2025.

No es casualidad que Hope llegue a Marte el mismo año en que los EAU celebran su 50 aniversario. La misión es un acto de resiliencia para la joven nación. Cuando los EAU anunciaron en 2014 que lanzarían la misión Hope Mars, era un momento complicado para la región. En todo el Medio Oriente, las naciones se encontraban (y muchas aún lo están) envueltas en protestas y levantamientos en contra de sus respectivos gobiernos. Las organizaciones terroristas como ISIS estaban consolidándose y centraban sus actividades de reclutamiento en un grupo en particular: los jóvenes.

En la región, los miembros de ese grupo demográfico joven están exigiendo nuevas oportunidades a sus Gobiernos. Y la misión Hope Mars parece ser la manera perfecta de brindárselas. El 90 por ciento de los miembros del equipo tienen 35 años o menos.

También ha habido un impulso en el número de empleos relacionados con la exploración espacial en todo el país. Las universidades se han dedicado a reclutar activamente a personal académico para puestos relacionados con Marte y las ciencias planetarias, mientras que la Agencia Espacial de los EAU, que fue creada junto con esta misión, ha generado nuevos empleos para la supervisión de programas en todo el país. El equipo emiratí del Centro Espacial Mohammed bin Rashid ha pasado de 70 personas en 2015 a más de 200 en la actualidad.

"[Tratándose] de una región compuesta principalmente por jóvenes, era muy importante que los gobiernos y las naciones les proporcionaran oportunidades y una luz de esperanza", dice Al Amiri. Esto, combinado con el impulso de los Emiratos Árabes Unidos para diversificar su economía a medida que disminuye su suministro de petróleo, hizo de la misión a Marte una elección irresistible, agrega.

Un esfuerzo global

La sonda espacial Hope de los Emiratos Árabes Unidos tiene como objetivo proporcionar un panorama de la atmósfera de Marte a lo largo de todo el año. Mohammed bin Rashid Space Centre

La colaboración internacional es un elemento esencial de la misión Hope Mars. Los EAU están trabajando en la misión junto con la Universidad de Colorado en Boulder, la Universidad de California en Berkeley y la Universidad Estatal de Arizona.

La sonda llevará en su interior tres instrumentos científicos: la cámara Emirates Exploration Imager (EXI), que puede capturar y enviar imágenes de alta resolución a la Tierra; el espectrómetro infrarrojo Emirates Mars (EMIRS), que estudiará los patrones de temperatura, hielo, vapor de agua y polvo en la atmósfera; y el espectrómetro ultravioleta Emirates Mars (EMUS), que estudiará la atmósfera superior y los rastros de hidrógeno y oxígeno en el espacio.

A lo largo de la historia, colaboraciones internacionales como esta han dado un gran impulso a la exploración espacial, incluso cuando las relaciones políticas entre las naciones no pasaban por su mejor momento. En el apogeo de la Guerra Fría, los Estados Unidos y la Unión Soviética se embarcaron en la misión Apollo-Soyuz de 1975. Este vuelo espacial conjunto se convirtió en el impulso para futuras colaboraciones. Otro ejemplo notable es la Estación Espacial Internacional, que ha reunido a una gran cantidad de naciones, entre ellas Estados Unidos, Rusia, Japón y Canadá.

Philip Christensen, investigador principal del espectrómetro infrarrojo EMIRS de la sonda Hope y profesor de ciencias geológicas en la Universidad Estatal de Arizona, dice que la cooperación internacional es fundamental. No solo ayuda a mitigar los desafíos y reducir los gastos de la exploración de Marte, sino que puede potenciar nuestra comprensión de otros mundos que se encuentran más allá.

"El espacio siempre ha parecido ser un área donde las naciones pueden dejar de lado sus diferencias y darse cuenta de que hay formas en las que podemos trabajar juntos, aliviar las tensiones y aprender un poco más el uno del otro", dice Christensen. "Muchos países están comenzando a considerar las asociaciones internacionales como la tendencia del futuro. Es así como se debe hacer la exploración de Marte".

Hope es una de las cuatro misiones que viajarán a Marte este año, junto con la misión Mars 2020 de la NASA, el rover ExoMars (hoy llamado Rosalind Franklin) de la Agencia Espacial Europea y el explorador Mars de China.

"Estamos viendo un interés mayor por la exploración, y los Emiratos Árabes Unidos con la misión Hope son una prueba más de ello", dice Frederic Nordlund, jefe del departamento de relaciones externas de la Agencia Espacial Europea. "La exploración es muy importante para cualquier sociedad interesada en mejorar su base educativa, científica y tecnológica, o reorientar su economía hacia nuevos sectores".

Territorio inexplorado

La misión Hope está programada para comenzar en su fecha prevista, pero eso no significa que no haya habido desafíos en el camino. Los Emiratos Árabes Unidos son un nuevo participante en el juego del espacio, que pasó de tener una capacidad espacial nula a construir sus propios satélites en poco más de una década. Pero una misión interplanetaria como Hope es cinco veces más compleja que una de observación de la Tierra. Para empezar, existen restricciones presupuestarias. El costo principal del proyecto aún no se ha hecho público, pero los EAU "no recibieron una hoja de cálculo en blanco", dice Al Amiri.

Luego, están los desafíos específicos de la misión. Marte se encuentra a una distancia promedio de alrededor de 140 millones de millas (225 millones de kilómetros), y una misión como esta exige una alta precisión en la navegación. Cuanto más lejos esté la sonda de la Tierra, más difícil será hacer correcciones de rumbo a tiempo. La sonda también tiene que ser sumamente autónoma, porque una vez que llegue a Marte, la señal de radio tardará unos 14 minutos en llegar hasta ella y otros 14 minutos para que se registre una respuesta.

Pero todo valdrá la pena. El mapeo de la atmósfera, el clima y el movimiento de los gases de Marte no solo ayudará a los científicos a conocer más sobre el planeta rojo, sino que nos ayudará a comprender más sobre nuestro propio clima y atmósfera aquí en la Tierra, según Al Amiri.

Hope también brinda una oportunidad para promover la participación de las mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). El equipo de la misión está compuesto por un 34 por ciento de mujeres, así como un 50 por ciento de mujeres en roles de liderazgo. Al Amiri dice que esto refleja el interés creciente entre las mujeres por dedicarse a las ciencias y la necesidad de que los EAU desarrollen programas que le permitan alcanzar la paridad de género en STEM.

La misión Hope es solo el comienzo de la incursión de los EAU en el espacio. La nación ha asumido un compromiso a largo plazo con la exploración planetaria y espacial con su plan de "establecer el primer asentamiento humano habitable en Marte para 2117". Eso también requerirá la colaboración internacional.

"Me gustaría pensar que la exploración del espacio, de Marte y más allá, es algo que debería ser y será un esfuerzo internacional de colaboración, y no una competencia", dice Christensen.