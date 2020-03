Zoom: 13 tips, trucos y consejos para mejorar tus videollamadas

Sarah Tew/CNET

El app de videollamadas Zoom se ha vuelto increíblemente popular ahora que millones de personas por todo el mundo trabajamos y estudiamos desde casa durante la cuarentena por el brote de coronavirus. Ya sea que hayas estado usando Zoom durante años o apenas te hayas registrado, hay una serie de consejos, trucos y funciones ocultas útiles y divertidas que puedes encontrar para mejorar tu experiencia.

Te presento aquí 13 maneras para convertirte en un experto en Zoom.

1. Cambia tu fondo de pantalla

Captura de pantalla: Laura Martínez/CNET

1. Cambia tu fondo de pantalla

Transpórtate virtualmente a la playa, al espacio exterior o a cualquier otro lugar que puedas imaginar personalizando tu fondo mientras estás en llamadas de Zoom: todo el mundo lo está haciendo en estos días. Puedes leer nuestra guía paso a paso para cambiar tu fondo de Zoom en el escritorio y la aplicación móvil, pero básicamente ve a Configuración > Fondo virtual y selecciona o carga la imagen que desees desde allí. Sin embargo, debes asegurarte de que tu sistema cumpla con todos los requerimientos to do so.

2. Silencia tu audio y activa y desactiva la cámara por defecto

Bucear por los botones de silencio de audio y cámara tan pronto como ingreses a una reunión puede no ser la mejor experiencia. Evita que tus compañeros de trabajo vean la cabecera de tu cama o escuchen a tu gato pegar chirridos apagándolos por defecto. Para hacerlo, ve a Configuración > Audio > Silenciar micrófono al unirse a una reunión, y luego Configuración > Video > Desactivar mi video al unirte a una reunión.

3. Controla el micrófono usando la barra espaciadora

Cuando se te pida que hables, deja de pelearte con tu compu para hacer clic en el botón del micrófono. Puedes mantener presionada la barra espaciadora para silenciar y activar el micrófono rápidamente, directamente desde tu teclado.

4. Reacciona con emoji en la pantalla

Si estás silenciado durante una reunión, aún puedes dejar que los anfitriones sepan lo que estás pensando si usas reacciones con emoji. Envía un pulgar hacia arriba o un emoji aplaudiendo para comunicarte sin interrumpir la reunión (de forma predeterminada, esas reacciones tienen un tono de piel amarillo, pero puedes personalizarlo en la aplicación de escritorio Zoom).

Para reaccionar durante una reunión, haz clic en la pestaña Reacciones en la parte inferior de la pantalla de la reunión (está en el mismo panel que silenciar audio y video, a la derecha) y elige el que desees. El emoji desaparecerá después de 5 segundos.

Si el organizador de la reunión habilita la función de retroalimentación no verbal, los participantes pueden colocar un ícono como una mano levantada al lado de su nombre para comunicarse. Todos los participantes podrán ver los comentarios de los demás.

5. Aprende los atajos del teclado

Para aquellos a quienes no les gusta hacer clic en la pantalla, Zoom tiene una gran cantidad de atajos de teclado útiles para ayudarte a navegar por la aplicación en tu escritorio sin usar el ratón o mouse. Encuentra comandos para unirte a una reunión, iniciar o detener la grabación, ingresar a pantalla completa y compartir tu pantalla (más sobre eso abajo). Checa aquí la lista completa de atajos del teclado de Zoom.

6. Activa la vista de galería

La opción de Gallery view (vista en galería) te permite ver a todos en la reunión a la vez, en lugar de solo a la persona que habla. Para activarla, haz clic en la pestaña que dice "Vista de galería" en la esquina superior derecha. Si la reunión tiene 49 asistentes o menos, verás todas sus pantallas en una página. Si hay más, tendrás la opción de moverte entre varias páginas. Vuelve a cambiarlo haciendo clic en Speaker view en la misma esquina superior derecha.

7. Esconde a los participantes que no usan video

En una llamada más grande, tu pantalla puede estar abarrotada de participantes, lo que puede ser una distracción, especialmente si algunos no tienen sus cámaras encendidas. Puedes ocultar a los participantes que no están usando video yendo Settings > Video > Meetings, y elegir Hide nonvideo participants.

Reproduciendo: Mira esto: Coronavirus: Lo que necesitas saber sobre el brote de...

8. Comparte tu pantalla

Comparte tu pantalla para una reunión de Zoom (o para ver una película o jugar un juego) con otros participantes haciendo clic en el icono Compartir pantalla en la barra de herramientas en la parte inferior de la pantalla de la reunión. Tendrás la opción de compartir todo tu escritorio o solo una de las ventanas que hayas abierto. Haz clic en el botón rojo Dejar de compartir en la parte superior de la pantalla para volver a ser un participante normal en la reunión.

9. Agrega un fondo de belleza

Probablemente ya hayas escuchado todos los consejos sobre trabajar desde casa: despertarte a tiempo, ducharte, vestirte como si fuera un día en la oficina, etcétera. Pero si es uno de esos días en los que no crees que te ves mejor, Zoom tiene una respuesta: una función llamada Retocar mi apariencia. Básicamente, es un filtro suavizante, como el que encontrarás en Instagram, FaceTune o la cámara selfie de tu teléfono.

Para activarlo, haz clic en la flecha hacia arriba junto a Iniciar video. Haz clic en Configuración de video y, debajo de Mi video, marca la casilla Retocar mi apariencia. ¡Listo!

10. Graba la reunión en tu computadora

Tanto los suscriptores de Zoom gratuitos como los de pago pueden grabar su reunión en su computadora portátil o computadora usando la aplicación de escritorio (no puede grabar en el móvil en este momento, a menos que tenga una cuenta paga; siga leyendo para obtener más información al respecto). Esos archivos grabados se pueden cargar en un servicio de almacenamiento de archivos como Google Drive o Dropbox, o en un servicio de transmisión de video como YouTube o Vimeo.

Para habilitar la grabación local, vaya a Configuración> Grabación y actívela. Cuando organice una reunión de Zoom, haga clic en el icono Grabar en la barra de herramientas inferior.

Sarah Tew/CNET

11. Graba una reunión y súbela a la nube

Si tienes uno de los paquetes de paga de Zoom (que comienzan en unos US$15 al mes), puedes hacer una grabación que se guardará directamente en la nube (o en tu computadora si lo prefieres). Toca el botón de grabación en la barra de herramientas inferior y tendrás la opción de hacerlo localmente o en la nube. Puedes hacerlo en una computadora de escritorio o en un dispositivo móvil.

12. Haz llamadas grupales de más de 40 minutos

En el nivel básico gratuito de Zoom, las reuniones grupales solo pueden durar hasta 40 minutos (aunque las reuniones individuales son ilimitadas en el tiempo). Para obtener tiempo grupal ilimitado, deberás actualizarte a una cuenta de paga.

13. Invita a más de 100 personas

Si tienes un grupo de más de 100 personas para alojar por trabajo o escuela, debes actualizarte a una cuenta profesional de paga. Si te actualizas al nivel más alto (Enterprise Plus), puedes invitar a hasta 1,000 participantes.