Cambia la calidad de los videos de YouTube en tu teléfono, TV y laptop

Angela Lang/CNET

Es más que frustrante cuando la nueva canción de Billie Eilish no carga lo suficientemente rápido en YouTube y la calidad del último video sobre alpacas de The Dodo parece tener carencias. La maldición de YouTube (más allá de mi adicción a este medio) parece ser que la calidad de imagen no siempre es la misma entre videos. Por suerte, puedes cambiar la configuración en YouTube para hacer que las cosas carguen más rápidamente o para asegurarte de que las imágenes tengan más calidad.

Los videos cargan más rápidamente si escoges una resolución más baja y se ven mejor si escoges una resolución alta. En general seguramente querrás que los videos se vean lo mejor posible, pero en algunos casos, por ejemplo, si estás conectado a una conexión Wi-Fi lenta o a un teléfono, tal vez prefieras no gastar tantos datos y optar por una resolución más baja.

YouTube te da la opción de cambiar la configuración de pantalla en todos sus dispositivos, incluyendo tu teléfono, TV o computadora. YouTube recuerda esa configuración para la próxima vez.

Angela Lang/CNET

Cambia la calidad de videos de YouTube en tu teléfono

Tal vez usas tu teléfono para escuchar música en YouTube. En ese caso querrás que el video se cargue más rápidamente y puedes optar por una resolución más baja.

Si estás viendo un video cuando estás fuera de casa puedes aplicar el mismo método para incrementar la resolución de streaming, pero ten en cuenta cuál será la calidad de imagen. Si tienes poca cobertura en el teléfono o no quieres gastar tantos datos puedes optar por escoger una resolución más baja.

Captura de pantalla por Katie Conner/CNET

1. Después de seleccionar el video que quieres que se reproduzca, presiona los tres puntos blancos que hay en la esquina superior derecha.

2. Selecciona Calidad.

3. Escoge la calidad que deseas. Las opciones van desde los 144p para una resolución muy baja hasta 2160p (4K) para la resolución más alta. Dependiendo del video que quieras ver.

Si estás escuchando música y no viendo el video, escoge la resolución más baja para que cargue más rápidamente. Si estás viendo el video, selecciona una resolución más alta para tener la mejor experiencia de visión.

Haz que YouTube se vea más claro en tu TV

Si estás viendo un video en tu smart TV o un reproductor (por desgracia el app todavía no está disponible en Fire TV), querrás que la calidad sea elevadísima. Te contamos cómo seleccionarla:

1. Cuando mires un video en YouTube desde tu TV, selecciona los tres puntos blancos y escoge Más en la esquina inferior izquierda.

2. Selecciona Calidad.

3. Escoge una de las opciones de calidad de video. Las calidades van de 144p a 2160p (esta es la calidad 4K, que es muy elevada). Selecciona la resolución más elevada para una imagen más clara.

Angela Lang/CNET

Cambia la resolución de video en tu computadora

Podría ser que estuvieras escuchando videos o tal vez prefieras verlos, dependiendo de lo que estés haciendo. Si tienes una buena conexión a Internet vía Wi-Fi o un cable de ethernet, escoge la resolución más alta. Pero si te estás conectando a Internet mediante los datos de tu teléfono o estás conectado a la Wi-Fi de una biblioteca o café tal vez la velocidad de Internet sea inferior.

1. En la pantalla del video, selecciona la herramienta de configuración que es como una ruedita.

2. Haz clic en Calidad.

3. Selecciona la opción de calidad. Y de nuevo, si solo vas a escuchar, deberías optar por una calidad inferior.