¿Quieres un iMessage para Windows? 4 alternativas de apps para chatear

Sarah Tew/CNET

La envidia que despierta iMessage es una realidad. El servicio de chat de Apple se ha convertido en el estándar de una experiencia de mensajería perfecta, en la que el app iMessage de tu Mac retoma la conversación justo en el lugar donde la dejaste en tu iPhone. Pero hay una desventaja para los usuarios de Windows: iMessage no funciona en sus PC. Sin embargo, eso no significa que no puedas chatear desde la comodidad de tu PC con Windows. Ahora existen una serie de alternativas bastante buenas para quienes utilizamos una mezcla de iOS, Android, Mac y Windows.

En el pasado, hemos visto servicios que prometen llevar el iMessage a los teléfonos Android a través de una serie de soluciones alternativas. No recomendamos ninguna de estas soluciones, ya que a menudo requieren que proporciones tus datos de inicio de sesión de Apple a un tercero y encaminar todos tus mensajes a través de un servidor desconocido.

Mientras soñamos con el día en que Apple anuncie la versión de iMessage para Windows o Android, he aquí algunas alternativas de mensajería gratuita que te pueden ayudar a llenar ese vacío.

Captura de pantalla por Jason Cipriani/CNET

WhatsApp para Windows

WhatsApp cumple con todos los requisitos básicos de un servicio de mensajería, y tiene un app para Windows 10. Después de instalarla en tu teléfono y crear una cuenta, debes iniciar sesión escaneando un código QR que se muestra la primera vez que abres la aplicación.

Puedes usar el app de escritorio de WhatsApp en varias computadoras, pero la plataforma no permite que tus mensajes se sincronicen con varios equipos al mismo tiempo. Puedes ver tus mensajes en tu teléfono y en la PC que estás utilizando en ese momento, pero en ningún otro lugar.

La aplicación de escritorio te permite iniciar nuevas conversaciones, ver las actualizaciones de estado de WhatsApp de tus amigos, compartir emojis y archivos adjuntos y hacer búsquedas en tus conversaciones. Pero no puedes compartir tu ubicación.

Visita esta página de inicio de WhatsApp, que contiene enlaces a sus diversas aplicaciones para diferentes plataformas, como Android, Windows Phone, Windows 10, Mac y iPhone.

Messenger de Facebook también tiene una aplicación para escritorio

Si usas Facebook, entonces conoces Facebook Messenger. ¿Pero sabías que Messenger tiene una aplicación específica para usuarios de Windows?

En lugar de utilizar el sitio Web de Messenger, o visitar directamente Facebook, donde serás tentado por likes, comentarios y publicaciones, la aplicación Facebook Messenger se ve y funciona igual que la versión Web. Puedes enviar mensajes de voz, compartir tu ubicación, hacer llamadas de voz o video, crear planes y buscar el GIF perfecto, todo desde la aplicación de escritorio. Sin embargo, no tendrás acceso a funciones como enviar stickers, dinero o juegos.

Jason Pepper/CNET

Messages for Web de Android

La aplicación de Google Messages para Android incluye la capacidad de reproducir tus conversaciones de mensajes de texto en una computadora a través del sitio Web Messages for Web. Lo que sea que aparezca en tu teléfono, aparecerá también en tu computadora, y viceversa.

Puedes compartir fotos y videos y recibir alertas de nuevos mensajes sin tener que levantar constantemente el teléfono. Hay algunas funciones que extrañarás, como compartir tu ubicación, adjuntar archivos y enviar/recibir dinero a través de Google Pay. Pero todas las funciones principales de mensajería están disponibles.

Si decides utilizar este servicio, tenemos algunos trucos para usar Messages for Web. Un inconveniente potencial es que tendrás que establecer Messages de Android como tu aplicación de mensajería predeterminada, pero en lo personal prefiero Messages frente a los apps de la competencia.

Microsoft

Usa el app Your Phone para Windows 10

Lo sentimos, usuarios de iPhone, este app no es para ustedes. Si buscas algo que esté mejor integrado con Windows 10 y eres un usuario de Android, entonces la aplicación Your Phone de Microsoft es tu mejor elección.

La aplicación te permite ver, responder y enviar mensajes directamente desde tu PC, además de brindarte acceso a fotos recientes, notificaciones en tu teléfono y duplicación de pantalla (screen mirroring).

Para comenzar a usarla, instala la aplicación Your Phone en tu teléfono, y la versión del app para Windows 10 en tu PC. Inicia sesión en la misma cuenta de Microsoft en ambos dispositivos y sigue las indicaciones.