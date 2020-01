Windows 7 llega a su fin: Cómo actualizarte gratis a Windows 10

Stephen Shankland/CNET

El soporte para Windows 7 finaliza este martes 14 de enero, por lo que Microsoft está motivando a los usuarios a actualizarse a Windows 10 para que sus dispositivos se sigan ejecutando de forma segura y sin contratiempos. En el sitio Web de Microsoft, el sistema operativo Windows 10 Home cuesta US$139 para descargarse. Sin embargo, no es necesario que pagues esa suma: una oferta de actualización gratuita de Microsoft que en teoría finalizó en 2016 aún funciona.

Cuando Windows 10 se lanzó por primera vez en julio de 2015, Microsoft ofreció una actualización gratuita para los usuarios de Windows 7, 8 y 8.1 que era válida hasta julio de 2016. Pero en 2017, Ed Bott, de ZDNet (sitio hermano de CNET y CNET en Español) reportó que la actualización gratuita aún seguía vigente. Para noviembre de 2019, Bott confirmó a CNET que los usuarios reportaron que la actualización seguía vigente. Yo la probé, y pude actualizar mi computadora de escritorio Dell OptiPlex 9020 de 2014 de Windows 7 Pro a Windows 10 Pro.

Los usuarios de Windows 7 que no se actualicen a a la nueva versión no podrán obtener las actualizaciones de seguridad y arreglos de Microsoft, o soporte técnico para cualquier problema. Así, la computadora está a la intemperie de malware y virus. Mientras que los usuarios de Windows han experimentando una serie de fallos y bugs a lo largo de los años, el actualizarse sigue siendo la mejor opción para proteger tu computadora, según analistas.

Sigue estos pasos para actualizarte a Windows 10 de manera gratuita de Windows 7, Windows 8 o Windows 8.1 Home o Pro:

1. Ve al sitio de descarga de Windows 10.

2. Bajo Create Windows 10 installation media, haz clic en Download tool now y luego en Run.

3. Selecciona Upgrade this PC now, teniendo en cuenta que esta es la única computadora que vas a actualizar (Si estás actualizando distintas computadoras, selecciona Create installation media for another PC, y guarda los archivos de instalación).

4. Sigue los pasos que se te presenten.

5. Cuando la actualización esté finalizada, vete a Settings Update & Security > Activation, y podrás ver una licencia digital para Windows 10.

Cabe destacar que si tienes una licencia Windows 7 u 8 Home, puedes actualizarte solamente a Windows 10 Home, mientras que Windows 7 u 8 Pro pueden actualizarse solamente a Windows 10 Pro (la actualización no está disponible para Windows Enterprise). La actualización que emplea la herramienta de creación de medios no está dirigida al consumidor en general, pero funciona para muchos usuarios.

Para obtener la mejor experiencia Windows 10 y sacar ventaja de funciones como acceso sin contraseña a través de Windows Hello, tendrás que comprar una nueva computadora Windows 10 (o una computadora que se haya lanzado después de julio de 2015) con todas las actualizaciones de hardware.

