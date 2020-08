11 trucos para sacar el mejor provecho de Windows 10

Sarah Tew/CNET

Ya sea que hayas estado utilizando Windows 10 durante años o que te hayas actualizado recientemente, hay muchos consejos, trucos y funciones ocultas que harán que usar tu computadora portátil todos los días sea un proceso más rápido y fluido. Por ejemplo, encontrar el menú de inicio secreto y ahorrar batería con un simple truquillo.

Microsoft no suele publicitar sus características ocultas como lo hace Apple, lo que puede hacer que sea más difícil saber cómo aprovechar al máximo la máquina que usas día tras día.

Incluso aprender a de forma gratuita puede ser complicado. Por cierto, querrás hacerlo lo antes posible, ya que la compatibilidad con Windows 7 finalizó en enero. Así que no importa qué computadora de Microsoft, Dell, HP u otra marca con Windows uses, estos consejos te ayudarán a mantenerte organizado y a hacer más cosas.

1. Minimiza todas las ventanas menos la activa

Si la pantalla de tu escritorio se ha llenado demasiado con las ventanas abiertas, puedes minimizarlas rápidamente, excepto en la que estás trabajando actualmente.

Simplemente haz clic en la barra de título de la ventana que deseas que permanezca abierta para seleccionarla. Luego, mantén presionado el mouse y mueve la ventana hacia adelante y hacia atrás rápidamente, sacudiéndola, esencialmente. Después de un par de sacudidas rápidas, todas las demás ventanas abiertas se minimizarán, dejando solo la que hayas abierto.

2. Abre el menú de inicio 'secreto'

Ya sabes que para acceder al menú Inicio, debes presionar el ícono de Windows en la parte inferior izquierda de la pantalla o en tu teclado. Pero incluye un segundo menú de Inicio menos conocido que facilita el acceso a funciones importantes como el Símbolo de command, el panel de control y el administrador de tareas. Puedes acceder de dos maneras diferentes, ya sea presionando la tecla de Windows + X, o haciendo clic con el botón derecho en el ícono de Windows/botón de Inicio, o hacer clic derecho en el botón Windows icon/Start.

3. Crea un evento sin tener que abrir el app de Calendario

La última actualización de Windows 10 te permite agregar eventos rápidamente a tu calendario de Microsoft directamente desde tu Barra de tareas, sin tener que abrir el calendario. Aquí te decimos cómo hacerlo:

1. En tu barra de tareas (Taskbar) haz clic en la cajita con la hora y la fecha en la esquina derecha.

2. Haz clic en la fecha en la que quieres programar un evento.

3. Ingresa el nombre del evento, hora y lugar. (Si tienes varios calendarios, haz clic en la flecha hacia abajo al lado del campo del nombre del evento para elegir el que deseas agregar).

4. Haz clic en guardar. El evento debería aparecer en el app de Calendario en todos tus dispositivos.

4. Haz una captura de pantalla

Lo sé, es básico, pero es sorprendente lo fácil que es olvidar cómo hacer una captura de pantalla en tu computadora portátil o de escritorio cuando no lo haces con frecuencia.

Si deseas capturar y guardar una imagen de toda tu pantalla, la forma más fácil es presionar la tecla Windows + la tecla Imprimir pantalla, y esa imagen se guardará en la carpeta Imágenes > Capturas de pantalla.

Para capturar solo una parte de tu pantalla, presiona la tecla Windows + Shift + S para abrir una herramienta llamada Snip & Sketch, que te permite hacer clic y arrastrar para crear una captura de pantalla, que se guarda en tu Portapapeles.

5. Abre elementos en tu Taskbar con atajos del teclado

Si has anclado programas a tu Barra de tareas (Taskbar) en la parte inferior de la pantalla para crear un acceso directo, no tienes que hacer clic en los iconos para abrirlos. En lugar de eso, usa el método abreviado de teclado Tecla Windows + [Tecla numérica], con la tecla numérica correspondiente a la posición del programa en la Barra de tareas. Por ejemplo, la tecla de Windows + 2 abrirá el segundo elemento en la barra de tareas.

Esto es especialmente útil si estás escribiendo y no quieres levantar los dedos del teclado. Puede parecer más natural alcanzar la tecla de Windows.

6. Descubre cuánto espacio toman los apps

Las computadoras comienzan a funcionar más lentamente a medida que se quedan sin espacio. Una forma rápida de acelerarlas puede ser deshacerte de las aplicaciones que ocupan más espacio del que deberían, especialmente si no las usas regularmente.

Para ver cuánto espacio usa una aplicación, ve a Configuración > Sistema > Almacenamiento. Haz clic en la unidad que deseas buscar (probablemente el almacenamiento local, "Esta PC") y haz clic en Aplicaciones y juegos para ver una lista de aplicaciones instaladas en tu máquina y cuánto espacio están ocupando. Probablemente no te desharás de tu navegador, pero puedes descubrir que un juego que no has jugado en años es un buen peso muerto para borrar.

7. Elimina los anuncios en el menú de Inicio

Cuando ejecutas Windows 10 con la configuración predeterminada, a veces puedes ver aplicaciones en el lado derecho de tu menú de Inicio. Microsoft los llama "sugerencias", pero en realidad son anuncios de aplicaciones de la Tienda Windows que puedes comprar.

Para deshacerte de estos anuncios en el menú de Inicio de Windows 10, ve a Configuración > Personalización > Inicio. Cambia la configuración llamada Mostrar sugerencias ocasionalmente en Inicio a la posición de apagado.

8. Elimina apps en segundo plano

Las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano pueden recibir información, enviar notificaciones y mantenerse actualizadas, incluso cuando no las estés utilizando, lo que puede ser útil, pero también puede absorber la batería y los datos, si te conectas a través de un teléfono móvil como punto de acceso, por ejemplo.

Para controlar qué aplicaciones se ejecutan en segundo plano y ahorrar algo de energía y datos de la batería, ve a Configuración > Privacidad > Aplicaciones en segundo plano. Para evitar que todas las aplicaciones se ejecuten en segundo plano, activa Permitir que las aplicaciones se ejecuten en segundo plano en Apagado. O bien, puedes elegir qué aplicaciones ejecutar en segundo plano individualmente yendo a la lista en la misma página.

9. Deslízate por ventanas en segundo plano

Con Windows 10, puedes desplazarte hacia arriba y hacia abajo en cualquier ventana, incluso si no es en la que estás trabajando directamente. Esta es una herramienta útil cuando tienes muchas ventanas abiertas que deseas mirar al mismo tiempo: por ejemplo, si deseas abrir nuevas opciones de submenú en nuevas ventanas para ahorrar tiempo haciendo clic en la misma página.

Intenta abrir dos programas, por ejemplo, una página de navegador de Internet y un bloc de notas o documento de Word. Organiza ambos en la pantalla para que puedas ver al menos parte del texto en cada uno. Mientras te encuentras en una ventana, desplaza el mouse o usa el panel táctil para moverte a la segunda ventana y desplázate. Aunque no estés activo en esa ventana, el sistema debería permitirte subir y bajar la página.

La función debe estar activada de manera predeterminada, pero si no lo está, ve a Configuración > Dispositivos > Ratón y activa Desplazar ventanas inactivas cuando pases el mouse sobre ellas a Activado. Luego puedes colocar el mouse sobre una ventana que está en el fondo y usar la rueda de desplazamiento para desplazarte.

10. Haz que se muestren las extensiones de los archivos

Microsoft oculta las extensiones de archivo de forma predeterminada, lo que dificulta la vida de las personas que necesitan buscar tipos específicos de archivos, como JPEG y JPG. Para ver las extensiones de archivo en el Explorador de archivos, haz lo siguiente:

1. Ve a la barra de búsqueda en la parte inferior de la pantalla, escribe Opciones del Explorador de archivos (File Explorer) y haz clic en él. (También hay otras formas de llegar aquí, pero esta parece ser la más rápida).

2. En la ventana emergente, haz clic en la pestaña Ver.

3. Desmarca la casilla que dice Ocultar extensiones para tipos de archivos conocidos. Haz clic en Aplicar y en Aceptar. Ahora deberías ver las extensiones de archivo para todos los archivos en el Explorador de archivos (File Explorer).

También puedes usar el menú de Opciones del File Explorer para elegir mostrar unidades vacías, archivos y carpetas ocultos y más.

11. Elimina distracciones con Focus assist

Es frustrante intentar hacer tu trabajo cuando te interrumpen constantemente las notificaciones. Puedes determinar cuántas notificaciones obtienes con la asistencia Focus, una herramienta que Windows 10 agregó en la actualización de abril de 2018.

Configúralo yendo a Configuración > Sistema > Focus assist. Elige entre tres opciones: Desactivado (recibirás todas las notificaciones de tus aplicaciones y contactos), Prioridad (mira solo las notificaciones seleccionadas de una lista de prioridades que vas a personalizar y envía el resto a su centro de acción) y Solo alarmas (oculta todas las notificaciones, excepto para alarmas).

También puedes elegir activar automáticamente esta función durante ciertas horas, o cuando estás ocupado jugando algo.