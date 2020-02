Crear un drive de arranque en Windows 10 es muy fácil. Aquí te decimos cómo

Ian Knighton/CNET

No dejes que la jerga tecnológica te espante —crear un drive USB para reiniciar Windows 10 es un proceso bastante simple y algo que deberías hacer si tienes una computadora Windows. El drive de respaldo puede ahorrarte tiempo y un dolor de cabeza si alguna vez necesitas reinstalar Windows. Y si estás construyendo una PC para gaming, esta es una de las últimas cosas que necesitarás para finalizar el trabajo.

Además de una memoria flash USB vacía de 8GB y una PC Windows, tendrás que dedicarle unos 30 minutos, quizá un poco más, dependiendo de la velocidad de tu conexión a Internet.

Para ser claros, es posible usar una Mac para crear un drive de arranque de Windows 10, pero el proceso es bastante técnico y exige cierta familiaridad con Terminal, la herramienta de Mac. No es un proceso que recomendaría hacer al usuario promedio. Recientemente, yo construí mi primera PC para gaming y, a pesar de mi mediano conocimiento de Terminal, sigo creyendo que hacerlo en una computadora Windows es un proceso más seguro y sencillo.

Usa la herramienta de creación de medios de Microsoft

Microsoft cuenta con una herramienta dedicada que te permite descargar la imagen del sistema Windows 10 (que también se conoce como ISO) y crear tu drive USB de arranque.

1. Empieza yendo a esta página y haz clic en Download tool now (Descargar la herramienta ahora).

2. Una vez que finalices la descarga, haz doble clic al archivo llamado MediaCreationToolxxxx para echarlo a andar. (Los últimos cuatro dígitos del nombre del archivo —que aquí están representados con x— indican el número de versión de Windows 10. Ahora mismo, el nombre del archivo es MediaCreationTool1909, pero eso cambiará con versiones más nuevas.) el archivo deberá estar en tu fólder de Descargas.

Captura de pantalla por Jason Cipriani/CNET

3. Acepta los términos y condiciones de Microsoft, selecciona Create installation media (USB flash drive, DVD, o archivo ISO) para otra PC y haz clic en Next.

Captura de pantalla por Jason Cipriani/CNET

4. El sistema te pedirá que selecciones el idioma, edición y arquitectura que deseas usar. Por defecto, la herramienta usará las mejores opciones para la PC en la que está creando la unidad de arranque. Puedes modificar cualquiera de las opciones al desmarcar la casilla junto a Use the recommended options for this PC (Usar las opciones recomendadas para esta PC) y usando las opciones desplegables. Si no estás seguro de si necesitas una arquitectura de 64 bits o de 32 bits, selecciona Both (Ambas) en el menú desplegable de Arquitectura.

Captura de pantalla por Jason Cipriani/CNET

5. Haz clic en Next cuando hayas ajustado las opciones, deja seleccionado USB flash drive y conecta tu drive USB en la computadora. Selecciona Next para continuar.

Captura de pantalla por Jason Cipriani/CNET

6. Finalmente, selecciona el drive USB de la lista. Si tienes conectado más de un drive a la computadora, asegúrate de escoger el correcto y desconecta los otros drives. Una vez que hayas seleccionado el drive correcto, haz clic en Next.

Captura de pantalla por Jason Cipriani/CNET

La herramienta de Microsoft se encargará del resto del proceso. Ve por un café, sal a caminar o navega por Internet mientras la herramienta hace su trabajo. De nuevo, el proceso debe tardar unos 30 minutos, más o menos, dependiendo de la velocidad de conexión a Internet.

Cuando acabe la herramienta, haz clic en Finish (Finalizar) y quita el drive USB de tu computadora. Después, si necesitas instalar o reinstalar Windows, puedes conectar el drive en tu computadora y reiniciar. Tu PC deberá arrancar del drive, ofreciéndote la opción de instalar Windows.

Si eso no ocurre, tendrás que reiniciar tu computadora en su BIOS firmware —usualmente se hace al apretar Esc, F2, o una tecvla similar mientras la computadora está arrancando— y cambia el drive de arranque o "bootmenu" a tu flash drive. El proceso para cada computadora (o tarjeta madre si es que estás construyendo tu PC de gaming) será diferente. Te sugiero que consultes tu instructivo.

También puedes usar la herramienta de medios para actualizar de Windows 7 a Windows 10, siguiendo estas instrucciones.