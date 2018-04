Actualización de abril de Windows 10: Las 7 mejores funciones

Microsoft está preparando el lanzamiento de la actualización semianual de Windows 10. Después del Fall Creators Update, se espera que la próxima actualización se llame Spring Creators Update.

He estado usando la versión final beta de la actualización (Windows 10, version 1803) para darme una idea de las nuevas funciones y ajustes en el diseño que traerá Windows 10. Encontrarás más elementos del Fluent Design System que presentó el año pasado. Pero no encontrarás cambios drásticos en cuanto a la apariencia de Windows. Hay, por supuesto, una serie de funciones nuevas y útiles que llegarán con Spring Creators Update. Estas son las principales.

Nota del editor: Este artículo será actualizado cuando se lance oficialmente Windows 10 Spring Creators Update.

Cronología

Task View (o visualización de tareas) ahora comprende el paso del tiempo. Antes de Spring Creators Update, cuando haces clic en el botón Task View a la derecha de Cortana (u oprimes la tecla Windows + Tab), te mostraba las imágenes en miniatura de tus apps activos y tus ventanas activas. Ahora, cuando abres Task View, este incluye una cronología o Timeline abajo de tus ventanas actuales que muestran las imágenes en miniatura de los archivos y sitios que accediste en los últimos 30 días. Puedes hacer clic en una de las imágenes en miniatura en tu Timeline para abrir un archivo o sitio. Se convertirá en tu método de elección para abrir archivos en los que has estado trabajando o sitios en Edge que habías visitado. (Desafortunadamente, Chrome u otros apps de terceros no contarán con Timeline por ahora).

Si prefieres que no se muestre tu actividad en Timeline, vete a Settings (Configuración) > Privacy (Privacidad) > Activity history (Historial de actividad) y desactiva el interruptor para tu cuenta; se encuentra bajo Show activities from accounts (Mostrar actividad de las cuentas).

Nearby: El AirDrop de Microsoft

Apple tiene AirDrop, y ahora Microsoft cuenta con Nearby. Con esta función, puedes compartir archivos y enlaces con PC que están cerca una de otra. Sin embargo, estas computadoras tienen que ejecutar Spring Creators Update, tener conexión Bluetooth y tener Nearby activada. Puedes activar el interruptor de Nearby desde el Action Center, donde encontrarás un nuevo botón llamado Nearby sharing. Con esta función habilitada, verás una nueva área en el menú de compartir en en File Explorer, Edge, Photos y otros apps de Microsoft.

Dirígete a Settings (Configuración) > System (Sistema) > Shared experiences (Experiencias compartidas) para especificar el nivel en el que quieres compartir, ya sea Everyone nearby (Todos los que están cerca) o My devices only (Solamente mis dispositivos).

Focus assist: El modo de no molestar

El modo de no molestar de Windows 10 obtiene un nombre aun más raro que su predecesor. Una vez conocido como Quiet hours (Horas de silencio) se llama ahora Focus assist. Pero este modo ha cambiado más que su nombre. Con Quiet hours, la función estaba encendida o apagada. Con Focus assist, tienes tres opciones: Off (Apagado), Priority only (Sólo prioridades) y Alarms only (Sólo alarmas). La opción Priority only inhabilita las notificaciones con excepción de los apps y los contactos que añadas a la lista de prioridades. La opción Alarms only inhabilita las notificaciones con excepción de las alarmas.

Puedes fijar reglas automáticas para activar Focus assist en ciertas horas, para cuando estás jugando videojuegos, por ejemplo, o cuando estás duplicando tu pantalla para hacer una presentación en PowerPoint.

Puedes configurar Focus assist yendo a Settings (Configuración) > System (Sistema) > Focus assist.

Recuperación de contraseñas para cuentas locales

En el pasado, si optabas por ingresar a tu PC no a través de tu cuenta de Microsoft sino a través de la cuenta de tu administrador local, era mejor que no se te olvidara la contraseña. Microsoft ofrecía ayuda para recuperar las contraseñas pero solamente para las cuentas de Microsoft. Pero con Spring Creators Update, puedes establecer tres preguntas de seguridad para tu cuenta local y puedes contestar estas preguntas si no te acuerdas de tu contraseña.

Vete a Settings (Configuración) > Accounts (Cuentas) > Sign-in options (Opciones de ingreso) y haz clic en Update your security questions (Actualizar las preguntas de seguridad).

Selecciona tu GPU

Para las laptops con dos tarjetas de gráficos, Spring Creators Update facilita seleccionar qué apps usan el chip de gráficos integrado para alargar la duración de la batería y cuáles usan el chip de gráficos dedicado para un mejor desempeño. Windows 10 hace un buen trabajo por sí solo al determinar qué apps necesitan gráficos dedicados. Esto se hace para que no uses Photoshop o juegues un videojuego de disparos en 3D con las gráficas integradas de Intel, mientras que tu chip GeForce esté sin hacer nada. Puedes tener más control en este tipo de decisiones.

Vete a Settings (Configuración) > System (Sistema) > Display (Pantalla) y haz clic en Graphic settings (Configuración de gráficas), selecciona tus apps y determina tus preferencias de gráficos para cada uno de los apps.

Windows Diagnostic Data Viewer

Microsoft está siendo más transparente sobre la clase de datos que le envías. Vete a Settings (Configuración) > Privacy (Privacidad) > Diagnostics & feedback (Diagnóstico y retroalimentación) y puedes optar por compartir tus datos a nivel básico o completo. Debajo encontrarás un botón para borrar que borrará todos los datos de diagnóstico que Microsoft a recolectado de tu computadora. Y si activas el Diagnostic data viewer y le haces clic al botón Diagnostic data viewer, abrirás la Microsoft Store para instalar el app Diagnostic data viewer. Ejecuta el app y podrás ver los datos que Microsoft ha recolectado de ti.

Silencia pestañas en Edge

¿Por qué le llevó tanto tiempo llegar a algo tan sencillo? El navegador Edge de Microsoft finalmente se pone al día con Chrome y Firefox al permitirte silenciar pestañas. Sólo tienes que darle clic al icono del altavoz de una pestaña ruidosa para silenciarla. Para dejar que vuelvan a tener sonido, haz clic de nuevo en el icono. En realidad, es más fácil que en Chrome, que te obliga a hacer clic derecho y luego hacer una selección del menú contextual para silenciar la pestaña.