Actualización de abril de Windows 10: Cambios en la configuración

Microsoft está preparando el lanzamiento de la actualización semianual de Windows 10. Microsoft no ha dado una fecha específica para el lanzamiento ni ha dado el nombre oficial, se espera que la próxima actualización se llame Spring Creators Update. Esta actualización traerá nuevas funciones como cronología y la habilidad de compartir archivos entre dispositivos cercanos. También añade y quita algunas cosas en el app de Settings o Configuración. Para que puedas hallar las cosas nuevas y encontrar tu rumbo entre tus favoritos que ahora tienen nombres nuevos, échale un vistazo al remodelado app de Settings en Spring Creators Update.

Fuentes

Antes del app de Settings o Configuración, los usuarios de Windows tenían que depender del Panel de Control para ajustar muchas de las configuraciones de su sistema, pero con cada nueva versión de Windows, Microsoft añade más y meas artículos del Panel del Control en Configuración. Estos artículos están duplicados en Configuración y se mantienen también en el Panel de Control. Con Spring Creators Update, puedes ver las fuentes disponibles de tu PC en Configuración, donde obtienen previsualizaciones más grandes de lo que ves en el Panel de Control. Vete a Settings (Configuración) > Personalization (Personalización) > Fonts (Fuentes). En la parte superior puedes darle clic a Get more fonts in Microsoft Store (Obtener más fuentes de Microsoft Store) para ver más.

Captura de pantalla por Matt Elliott/CNET

Sonidos

Los ajustes de audio han dado el brinco del Panel de Control a Configuración. Dirígete a Settings (Configuración) > System (Sistema) y verás una nueva sección llamada Sound (Sonido). Aquí, puedes seleccionar tus dispositivos de salida y entrada de audio (altavoces, auriculares y micrófonos, respectivamente) y determinar un nivel de volumen para cada uno de ellos. En la parte inferior, haz clic en App volume and device preferences (Volumen de app y preferencias de dispositivo) y puedes ver el nivel de volumen principal así como el nivel de volumen para apps individuales.

Captura de pantalla por Matt Elliott/CNET

Aplicaciones de inicio

Siempre era un dolor de cabeza encontrar la lista de aplicaciones de inicio en el Panel de Control. Ahora obtienes una página sencilla para seleccionar qué apps inician cuando ingresas Windows. Dirígete a Settings (Configuración) > Apps > Startup y haz clic en los interruptores para realizar tu selección.

Captura de pantalla por Matt Elliott/CNET

Ajustes de gráficas app por app

Para los sistemas con doble procesador de gráficas, tienes que ir a los paneles de control de AMF o Nvidia y no al de Windows para seleccionar qué apps usan gráficas dedicadas y cuáles querrías que conservaran un poco de energía y usar en vez gráficas integradas. Ahora, puedes realizar estas selecciones en el app de Configuración. Vete a Settings (Configuración) > System (Sistema) > Display (Pantalla) y haz clic en and Graphic settings (Configuración de gráficas) para seleccionar tus apps y establecer tus preferencias de gráficas.

Captura de pantalla por Matt Elliott/CNET

Libera espacio en el 'drive'

Una parte de la confiable herramienta Disk Cleanup ha llegado al app de Configuración. Vete a Settings (Configuración) > System (Sistema) > Storage (Almacenamiento) y haz clic en Free up space now (Liberar espacio ahora) y Windows escaneará tu drive y te sugerirá qué archivos puedes quitar para obtener más espacio.

Captura de pantalla por Matt Elliott/CNET

Windows Security

Dirígete a Settings (Configuración) > Updates & security (Actualizaciones y seguridad) y notarás que Windows Defender ha sido rebautizado. Ahora se llama Windows Security. Puedes ver tus ajustes de seguridad aquí e inicializar el Windows Defender Security Center para realizar cambios.