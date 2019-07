Shaun Botterill / Getty Images

Wimbledon 2019, el tercer Grand Slam del circuito profesional de tenis, comenzó el 1 de julio en Inglaterra como uno de los eventos más prestigiosos del mundo del deporte que dura en total dos semanas.

En el cuadro masculino en Wimbledon, Roger Federer está de regreso al All England Club en Londres para seguir conquistando títulos. Federer tiene actualmente el récord de lograr ocho títulos en Wimbledon y busca su novena corona en esta edición de 2019.

Sin embargo, Novak Djokovic, que está en la búsqueda de su quinto título en Wimbledon, y Rafael Nadal, que busca su tercer título en el prestigioso evento en césped, son unos de los posibles obstáculos que tendrá que superar el suizo para lograr otra corona en el All England Club.

Aunque Nadal es la principal esperanza para los hispanos en Wimbledon, el también español Roberto Bautista aún sigue con vida en el torneo, demostrando un juego consistente y potente.

Las semifinales de Wimbledon se jugaron de la siguiente manera: Djokovic vs. Bautista Agut, por un lado, y el esperado Federer vs. Nadal, del otro lado del cuadro masculino.

Djokovic fue el primer finalista tras vencer a Bautista Agut por 6/2, 4/6, 6/3 y 6/2.

Otras esperanzas hispanas como Diego Schwartzman, Guido Pella, Leonardo Mayer, Fernando Verdasco, Marcel Granollers y Feliciano López ya fueron eliminados del cuadro de singles de Wimbledon.

En dobles, la pareja colombiana Juan Sebastián Cabal con Robert Farah son la principal apuesta hispana y están por primera vez en una final de Wimbledon para enfrentar a Mahut y Roger Vasselin.

Cabal y Farah son la primera pareja colombiana en la historia en lograr llegar a la final de Wimbledon y buscan también granar por primera vez un Gran Slam. En el Australian Open 2018, los clombianos lograron llegar a la final, mientras que Cabal, junto con el argentino Eduardo Schwank, fue finalista en Roland Garros 2011.

En el cuadro de las mujeres en Wimbledon, Ashleigh Barty era la primera sembrada después de ganar Roland Garros el mes pasado, pero perdió en la cuarta ronda frente a Alison Riske.

Para muchos, la principal favorita es Serena Williams por su gran trayectoria y lo que ha hecho en el torneo. Inclusive, en octavos de final, Williams superó a una de las esperanzas hispanas, Carla Suárez Navarro por 6/2 y 6/2, mientras que en semifinales venció a Strycova con un marcador de 7/6 y 6/1 para pasar a la final de Wimbledon 2019.

Williams está en la búsqueda de su octava corona en Wimbledon, mientras que Simona Halep que venció en semifinales a Elina Svitolina con un marcador de 6/3 y 6/1, busca su primer título en el All England Club.

Con esto, la final del cuadro femenino de Wimbledon 2019 será entre Williams y Halep.

Otras esperanzas hispanas, Mónica Puig y Garbiñe Muguruza, ya se despidieron del torneo, al igual que otras estrellas del circuito como Caroline Wozniacki y Victoria Azarenka.

Cori Gauff, conocida también como Coco Gauff, fue una de las principales sorpresas de Wimbledon tras alcanzar la cuarta ronda con tan solo 15 años y con ranking de 253 en el mundo. Desafortunadamente para Gauff, Simona Halep la venció en esa ronda por 6/3 y 6/3.

Andy Murray también estuvo de regreso, pero compitió solo en la modalidad de dobles y dobles mixtos con Serena Williams como pareja. Murray y Williams ganaron sus primeros partidos, pero cayeron en la tercera ronda de Wimbledon 2019 frente a Soares y Melichar con un marcador de 6/3, 4/6 y 6/2.

En el dobles masculino, Murray tuvo como pareja a Pierre-Hugues Herbert y aunque ganaron su primer partido, perdieron en segunda ronda frente a Mektic y Skugor con un marcador de 6/7, 6/4. 6/2 y 6/3.

Horario Wimbledon

Wimbledon comenzó el lunes 1 de julio y finalizará el 14 de julio.

La semifinal entre Federer y Nadal está programada a las 7 a.m. hora del Pacífico de Estados Unidos (10 a.m. hora del Este) el viernes 12 de julio,.

La final de Wimbledon entre Serena Williams y Simona Halep está programada para el sábado 13 de julio a las 5 a.m. hora del Pacífico de Estados Unidos (8 a.m. hora del Este), mientras que la final masculina está programada para el domingo 14 de julio a las 6 a.m. hora del Pacífico de Estados Unidos (9 a.m. hora del Este).

La final de Wimbledon de dobles de Cabal y Farah vs. Mahut y Roger Vasselin se disputará el sábado 13 de julio, el mismo día de la final de dobles femenino y la final de singles femenino.

¿Cómo ver Wimbledon en vivo por Internet?

ESPN y ESPN2 son los principales canales de transmisión de Wimbledon en Estados Unidos y puedes ver los partidos de tenis en vivo a través de esos canales en diferentes servicios de televisión o a través de WatchESPN.com y el app de WatchESPN en iOS y WatchESPN en Android.

Además, en la cuenta de Twitter de Wimbledon, la organización muestra algunos partidos en vivo gratis, al igual que resúmenes, comentarios, entrevistas en vivo y más.

Asimismo, puedes ver gratis también partidos en la página web oficial de Wimbledon y su canal de YouTube, al igual que en los apps oficiales de Wimbledon para iOS y Android la organización también transmite en vivo algunos partidos y entrevistas del torneo.

Los que no tienen una suscripción a la TV por cable, pueden suscribirse a ESPN+ para ver Wimbledon en vivo. Este servicio cuesta US$5 al mes.

Por otra parte, puedes ver los partidos de Wimbledon en vivo a través de los canales mencionados si te suscribes a otros proveedores:

Sling TV: US$25 mensuales con el plan Orange que incluye ESPN y ESPN2, pero puedes hacer una prueba gratis del servicio si no lo has hecho.

US$25 mensuales con el plan Orange que incluye ESPN y ESPN2, pero puedes hacer una prueba gratis del servicio si no lo has hecho. YouTube TV: US$50 mensuales, pero puedes también ver partidos gratis si no has hecho una prueba del servicio.

US$50 mensuales, pero puedes también ver partidos gratis si no has hecho una prueba del servicio. Hulu with Live TV : US$45 mensuales, pero también tienen un periodo de prueba gratis.

: US$45 mensuales, pero también tienen un periodo de prueba gratis. PlayStation Vue: US$50 mensuales y también ofrece periodo de prueba para ver partidos gratis.

US$50 mensuales y también ofrece periodo de prueba para ver partidos gratis. DirecTV Now: US$50 mensuales, pero también ofrece periodo de prueba.

Cuadro y resultados Wimbledon 2019: Masculino

Resultados y cuadro Wimbledon 2019: Femenino

Cuadro: Dobles masculino

Cuadro: Dobles femenino

