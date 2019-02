3 alternativas a WhatsApp y Facebook Messenger

Un reciente reporte reveló que el presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, quiere posibilitar que los usuarios de WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram se puedan enviar mensajes entre sí, a pesar de que estos servicios de mensajerías son actualmente entidades independientes.

A primera vista, esto se ve como una buena idea. Pero si miras más profundamente en lo que esta acción acarrearía en términos de la privacidad del usuarios, entonces no estarías tan tranquilo. Especialmente si consideras que los mensajes en WhatsApp están encriptados, mientras que los de Messenger e Instagram no. Cómo podrá Facebook combinar estos servicios, y el nivel de protección que brindarían, son temas desconocidos.

Si estás listo para decirle adiós a Facebook Messenger y WhatsApp, aquí te presentamos algunos opciones alternativas.

Telegram ofrece chats encriptados con mensajes que se autodestruyen. El servicio funciona en varios dispositivos y plataformas, que incluyen un navegador Web si quieres instalar el app en tu computadora. La encriptación de punto a punto es una función opcional y se llama Secret Chats, pero la tendrás que habilitar para cada conversación.

El servicio requiere de un número telefónico para poder apuntarte, pero no comparte tu número con tus contactos.

Play Store | App Store

Signal es un app de mensajería que funciona en varias plataformas y que se ha dado a conocer por su encriptación de punto a punto. De hecho, ha recibido el respaldo de Edward Snowden debido a su seguridad. Hay una versión Android y iOS del app, así como también apps de escritorio para Mac, Windows y Linux basado en Debian.

Play Store | App Store

Usuarios de Android, bajen sus armas. La verdad es que la plataforma iMessage de Apple está muy bien hecha y es muy fluida de usar siempre y cuando tengas un producto Apple. Para sacarle todo el provecho a iMessage, no sólo debes contar con un dispositivo Apple, sino que la gente con la que hablas tiene que tener un dispositivo Apple.

Si confías más en Apple que en un desarrollador de app de una empresa externa, entonces iMessage es tu opción de cabecera. Ofrece encriptación de punto a punto, y con los apps de iMessage y FaceTime integrados, podrás seguir haciendo todas las cosas divertidas que ofrecen los servicios de mensajería rivales.

Y además te contamos qué es CRISPR, la herramienta que está transformando la ingeniería genética: Esto es todo lo que tienes que saber de esta herramienta para la edición genética que un día podrá curar enfermedades, erradicar especies y diseñar bebés.

¿Cuál comprar? Galaxy S10 vs. Galaxy S10 Plus vs. Galaxy S10E vs. Galaxy S10 5G: Comparamos las especificaciones, diseño y otras características de los nuevos Galaxy S10 para determinar sus diferencias.