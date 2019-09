Apple watchOS 6: Cómo llevar un control de tu fertilidad y ciclo menstrual

Apple

El seguimiento del ciclo menstrual no es nada nuevo, pero ahora hay nuevas formas de hacerlo directamente en tu Apple Watch o en tu iPhone a través de la aplicación Apple Health de la compañía de la manzana. Denominada Cycle Tracking, esta función te permite llevar un registro de tu regla, controlar tu fertilidad y saber cuándo comienza tu próximo ciclo.

Hacer un seguimiento de tu período o regla te ayuda a estar preparada para su llegada y que no te pille desprevenida y entres en pánico buscando un tampón. Pero, lo que es más importante, puede ayudarte a controlar tu salud. Ser capaz de registrar qué tan pesado es tu flujo, qué tan dolorosos son tus cólicos y la presencia de otros síntomas, como cambios de humor, sensibilidad en los senos y acné, pueden ayudarte a ti y a tu médico a determinar si tienes el llamado síndrome de ovario poliquístico (SOP), endometriosis u otra condición médica relacionada con tu período.

El seguimiento de tu ciclo también es útil si estás tratando de quedar embarazada, pues puedes ver cuándo estás ovulando.

Cómo usar Cycle Tracking

Dentro de la aplicación Apple Health en tu iPhone, toca la pestaña Examinar y luego toca Seguimiento de ciclos. Para comenzar, deberás proporcionar la fecha del primer día de tu última regla, la duración promedio de tu regla y la duración promedio de tu ciclo completo. También puedes decidir si deseas que el app te proporcione predicciones de fertilidad y/o datos de registro de fertilidad (como actividad sexual y resultados de pruebas de ovulación).

Una vez que esté configurado, verás la fecha actual en la parte superior de la aplicación. Puedes tocar cualquier fecha para indicar que tuviste la regla ese día. Debajo del calendario, puedes registrar tus síntomas y registrar qué tan pesado es tu flujo.

A medida que registras información sobre tu ciclo, la aplicación predecirá cuándo comenzará tu próximo período y te enviará notificaciones en tu iPhone o en tu Apple Watch. También puedes configurar notificaciones para informarte cuando estás ovulando y recordarte que registres tus síntomas durante tu período.

Captura de pantalla: Sarah Mitroff/CNET

Si estás monitorizando tu fertilidad, vas a poder registrar estadísticas como la temperatura corporal basal o los resultados de una prueba de ovulación. La aplicación utiliza esa información para crear una ventana de fertilidad, o los pocos días de cada mes en que es más probable que quedes embarazada.

Al igual que la mayoría de las aplicaciones de seguimiento de períodos, como Clue y Eve, cuanta más información proporciones, más precisas serán las predicciones. A medida que uses el seguimiento de ciclos mes tras mes, obtendrás estadísticas sobre tu ciclo, como la duración y el flujo promedio de tu período.

Hay muchos paneles diferentes dentro de Cycle Tracking, que pueden parecer como demasiada información. Sin embargo, me gusta que haya muchos síntomas diferentes que puedes registrar, desde acné y cólicos hasta cambios en el sueño y dolores de cabeza. Me gustaría poder agregar mis propios síntomas, pero por ahora, eso no es posible.