WatchOS 5: 8 consejos y trucos que debes saber

Además de lanzar iOS 12, Apple también está actualizando su Apple Watch al sistema WatchOS 5. La actualización trae consigo una nueva función de walkie-talkie, la app de Podcasts y otras mejoras. El proceso de actualización es muy sencillo, pero asegúrate que reservarás algo de tiempo para eso y que tendrás tu cargador a la mano.

No todas las funciones son tan sencillas como, por ejemplo, la nueva app de Podcasts, así que reunimos algunos consejos y trucos para que aproveches al máximo el sistema WatchOS 5.

Iconos de estatus

Captura de pantalla por Jason Cipriani/CNET

Cuando ciertas apps están activas, verás que aparece una pequeña versión del ícono de la app cerca de la parte superior de la pantalla de tu reloj. He visto este ícono de estado cuando la app de música está en uso, junto con Maps y walkie-talkie. Si el ícono no desaparece, como es el caso del walkie-talkie, puedes seleccionarlo con un toque para abrir la app correspondiente.

Podcasts

Captura de pantalla por Jason Cipriani/CNET

Apple ha agregado la app de Podcasts al sistema WatchOS 5. Puedes administrar qué podcasts se van a sincronizar con tu Apple Watch desde la app Watch en tu iPhone. Sólo selecciona Podcasts de la lista y luego personaliza lo que debe sincronizar y lo que no debe sincronizar con tu reloj cuando esté conectado a un cargador durante la noche.

Vista de páginas de internet

Captura de pantalla por Jason Cipriani/CNET

A partir del sistema WatchOS 5, ahora podrás ver las ligas que te envían en mensajes o correos electrónicos directamente desde tu reloj. Así que, la próxima vez que alguien te envíe un mensaje de texto con una liga, o si recibes un boletín por correo electrónico que quieras ver, sigue adelante, sólo toca la liga y ¡listo!

Levanta y habla

Captura de pantalla por Jason Cipriani/CNET

Olvídate de tener que decir "Oye, Siri" cada vez que levantas tu muñeca para interactuar con la asistente digital de Apple. Hay una nueva función llamada 'Levanta y habla' que reconoce cuando levantas y acercas tu muñeca hacia la boca y comienza a escuchar un comando o una instrucción.

El truco para hacer que funcione es comenzar a hablar después de haber levantado la muñeca. Si no empiezas a hablar, la interfaz de Siri no reconoce el movimiento. A mi me llevó varios intentos entenderlo, pero ahora ya lo siento como un movimiento natural.

Puede desactivar la configuración de Levanta y habla en General> Siri dentro de la app Configuración de tu Apple Watch.

El rostro de Siri en tu reloj

Captura de pantalla por Jason Cipriani/CNET

El rostro de Siri dentro del sistema WatchOS no es nuevo, pero a partir de WatchOS 5, la carátula de Siri comenzará a mostrarte los accesos directos sugeridos de Siri que pueden incluir apps de terceros. No te sorprendas si en cualquier momento te ofrece usar una tarjeta de crédito o te sugiere una ruta a casa o si llama a alguien durante tu trayecto a casa después de que instales el WatchOS 5.

Para personalizar lo que aparece en la carátula de Siri, sólo debes abrir la app Watch en tu iPhone y seleccionar la carátula de Siri. Deslízate hacia abajo y busca las secciones Fuente de Datos, Deportes y Apps de terceros.

Funciones deportivas

Captura de pantalla por Jason Cipriani/CNET

Más allá de sólo darte notificaciones y tener algunas apps para correr, el Apple Watch es realmente un dispositivo deportivo. Con eso en mente, Apple agregó un puñado de nuevas funciones de acondicionamiento físico al sistema WatchOS 5.

Desde la detección automática del entrenamiento hasta generación de nuevos entrenamientos, pero si quieres conocerlas todas, las detallamos aquí.

Controla tu navegación desde tu muñeca

Captura de pantalla por Jason Cipriani/CNET

Si usas tu iPhone para seguir direcciones hacia un destino mientras conduces, sabes que puede ser muy molesto que tu reloj esté vibrando y sonando mientras tu manejas, a pesar de que tu teléfono o tu CarPlay te están dando las indicaciones a través de comandos de voz al mismo tiempo.

Con WatchOS 5 puede deshabilitar la guía adicional en la app de Watch en tu iPhone. En la app Watch, abre Maps y luego apaga cada alerta que no quieras escuchar.

Personaliza tu Centro de Control

Captura de pantalla por Jason Cipriani/CNET

Reorganiza los iconos del Centro de Control a tu gusto deslizándolos hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de tu Apple Watch. Desplázate hasta la parte inferior del Centro de Control y selecciona Editar. Arrastra y suelta los íconos en tu orden preferido, luego presiona la Corona Digital para guardar tus cambios.

WatchOS 5: Actualiza el sistema operativo de tu Apple Watch y obtén grandes mejoras.

10 funciones secretas del iOS 12: ¿Qué hay de nuevo?