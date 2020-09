¿Qué pasa si votas dos veces? Nada bueno. Esto es lo que debes saber

James Martin/CNET

No, no puedes (ni debes) votar dos veces. A principios de septiembre, el propio presidente Donald Trump pareció instar a los estadounidenses a emitir dos veces su boleta de votaciones, algo que dijo durante un rally en Carolina del Norte e incluso en su cuenta de Twitter, sugiriendo incorrectamente que esto aseguraría que las papeletas cuenten en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre . Intentar votar más de una vez, una práctica conocida como doble voto, es ilegal bajo la ley federal, considerado fraude y califica como delito grave en muchos estados.

Es contra la ley votar en persona además de votar por correo, o intentar votar dos veces por cualquier otro método. El fraude en la votación por correo es extremadamente raro, dicen los expertos, por lo que no es necesario enviar tu boleta por correo y luego ir a tu lugar de votación.

Cada estado tiene sus propias leyes para procesar a los votantes dobles, además de las multas federales y el posible encarcelamiento.

Esto es lo que podría suceder si intentas votar dos veces.

Podrías recibir una multa o ir a prisión

Las leyes federales que rigen las prácticas del voto estipulan que las personas que voten más de una vez "serán multadas no más de US$10,000 o encarceladas no más de cinco años, o ambas cosas".

Se hace una excepción si "todas las boletas anteriores de ese votante fueron invalidadas". Esa excepción especial no se aplica a votar en ausencia por correo mientras también votas en persona en las urnas. Eso no esta permitido.

Sigue toda nuestra cobertura de las Elecciones de 2020 en Estados Unidos.

Puedes ir a la carcel

En algunos estados, puedes enfrentarte a la cárcel si votas dos veces a sabiendas. La sentencia más larga es de hasta 10 años en el estado de Georgia cometer fraude electoral.

James Martin/CNET

Tu estado puede multarte además de incurrir en una multa federal

En muchos estados, la doble votación no solo se castiga con pena de cárcel, sino también con el pago de una multa. Por ejemplo, en Georgia, las multas por votar dos veces pueden llegar a los US$100,000 dólares. Puedes ser multado con hasta US$15,000 por fraude en Pensilvania.

Leyes estatales en contra de votar más de una vez

La mayoría de los estados prohíben explícitamente el doble voto de diferentes formas, utilizando varios tipos de leyes. Recuerda, votar dos veces en una elección es un delito federal y las leyes estatales se suman a una prohibición federal. Estos son los tipos específicos de doble votación que estos estados dicen que no puedes hacer, según la National Conference of State Legislatures, un grupo de investigación no partidista.

1. Estados que prohíben votar dos veces dentro del mismo estado o para el mismo cargo: Alabama, Delaware, Hawai, Illinois, Maryland, Mississippi y West Virginia.

2. Estados que no te permiten votar dos veces en la misma elección: Alaska, Arkansas, California, Connecticut, Distrito de Columbia, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Luisiana, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Wisconsin y Wyoming.

3. Estos estados tipifican como delito votar en más de un estado (por ejemplo, no puedes votar en Arizona y Colorado, incluso si posees una propiedad en ambos estados): Arizona, Colorado, Kansas, Kentucky, Maine, Missouri, New Hampshire, Oregon, Dakota del Sur, Virginia y Washington.

4. En Indiana, no puedes recibir una boleta a sabiendas en la jurisdicción incorrecta: por ejemplo, recibiste una boleta para votar en un condado en el que no vives y votaste allí de todos modos. Para votar dentro de una jurisdicción de votación en particular, debes ser residente de esa área.

¿Qué pasa si me estado no prohíbe el voto doble?

En algunos estados, como Indiana, no hay un estatuto específico sobre el voto doble. Sin embargo, el votar más de una vez durante una elección federal está prohibido en todos los 50 estados y territorios de la Unión Americana, y está sujeto a penas de cárcel y/o multas.