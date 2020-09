Votación temprana: Cuándo podrás votar antes en cada estado de EE.UU.

James Martin/CNET

La votación anticipada en persona será una opción para las elecciones de 2020 de este año como resultado de los ajustes realizados durante la pandemia de coronavirus. Muchos estados ofrecen la opción de votación anticipada, así como la votación por correo y la votación en ausencia. La decisión de permitir la votación anticipada y la votación por correo es una forma en que los estados pueden ayudar a mantener seguros a los estadounidenses.

Algunos estados, como Pensilvania, están permitiendo que los residentes voten a mediados de septiembre; sin embargo, otros estados, como Alabama, no ofrecerán votación anticipada este año. Ten en cuenta que es posible que algunos condados de tu estado no ofrezcan la votación anticipada incluso si no está organizado a nivel estatal, por lo que es mejor consultar con la oficina electoral local.

Asimismo, si no estás seguro de si estás registrado para votar, checa este artículo donde puedes verificar si estás registrado para votar o cómo registrarte.

A continuación, una tabla para saber qué estados ofrecen votación temprana y a partir de cuándo.

Votación temprana por estado Estado Inicia la votación temprana: Termina la votación temprana: Alabama N/A N/A Alaska 19 de octubre 3 de noviembre Arizona 7 de octubre 30 de octubre Arkansas 19 de octubre 3 de noviembre California 5 de octubre 2 de noviembre Colorado 19 de octubre 2 de noviembre Connecticut N/A N/A Distrito de Columbia 27 de octubre 2 de noviembre Delaware N/A N/A Florida 24 de octubre 31 de octubre Georgia 12 de octubre 30 de octubre Hawaii 24 de octubre 2 de noviembre Idaho 19 de octubre 30 de octubre Illinois 24 de septiembre 2 de noviembre Indiana 6 de octubre 2 de noviembre Iowa 5 de octubre 2 de noviembre Kansas 14 de octubre 2 de noviembre Kentucky 13 de octubre 2 de noviembre Louisiana 20 de octubre 27 de octubre Maine 4 de octubre 29 de octubre Maryland 26 de octubre 2 de noviembre Massachusetts 17 de octubre 30 de octubre Michigan 19 de septiembre 2 de noviembre Minnesota 18 de septiembre 2 de noviembre Mississippi N/A N/A Missouri N/A N/A Montana 5 de octubre 2 de noviembre Nebraska 5 de octubre 2 de noviembre Nevada 17 de octubre 30 de octubre New Hampshire N/A N/A Nueva Jersey 19 de septiembre 2 de noviembre Nuevo México 6 de octubre 31 de octubre Nueva York 24 de octubre 1 de noviembre Carolina del Norte 15 de octubre 31 de octubre Dakota del Norte 19 de octubre 2 de noviembre Ohio 6 de octubre 2 de noviembre Oklahoma 29 de octubre 31 de octubre Oregon N/A N/A Pensilvania 14 de septiembre Deben presentarse antes del 3 de noviembre Rhode Island N/A N/A Carolina del Sur 5 de octubre 2 de noviembre Dakota del Sur 19 de septiembre 2 de noviembre Tennessee 14 de octubre 29 de octubre Texas 13 de octubre 30 de octubre Utah 20 de octubre 30 de octubre Vermont 19 de septiembre 2 de noviembre Virginia 18 de septiembre 31 de octubre Washington N/A N/A West Virginia 21 de octubre 31 de octubre Wisconsin 20 de octubre 1 de noviembre Wyoming 18 de septiembre 2 de noviembre

