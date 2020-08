Votación por correo vs. votación en ausencia: ¿Cuál es la diferencia?

Getty/Winslow Productions

A medida que aumentan las tasas de contagios de coronavirus en muchas áreas de Estados Unidos, la mayoría de los estados están facilitando que las personas voten desde sus hogares en las elecciones locales, así como en las próximas elecciones presidenciales del 3 de noviembre . Pero cada estado tiene sus propias reglas para el envío del voto por correo o votación en ausencia. Muchos todavía están en el proceso de decidir cómo manejar la votación durante la pandemia. Y con términos diferentes, puede ser difícil entender qué significa realmente cada opción disponible.

Esto es lo que necesitas saber sobre las diferentes opciones de votación disponibles el día de las elecciones y cómo saber qué está haciendo el estado donde vives.

¿Qué es el voto en ausencia?

Todos los estados de Estados Unidos permiten la votación por correo, en ausencia, pero generalmente solo bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, en el pasado, muchos estados solo permitían obtener una boleta de votación en ausencia si una persona se encontraba destacada con las fuerzas armadas del país, si iba a estar fuera de la ciudad el día de las elecciones o si estaba enferma.

En medio de la pandemia del coronavirus, sin embargo, al menos 35 estados han cambiado sus políticas de votación por correo o votación en ausencia, permitiendo que todos los votantes soliciten una boleta en ausencia para reducir el riesgo de propagación del virus. Algunos estados están llamando a los criterios ampliados para la votación en ausencia "votación en ausencia sin excusa", un término que indica que ya no necesitas explicar por qué quieres una boleta en ausencia como ha ocurrido en el pasado, pero aún tendrás que llenar una solicitud ya sea en línea o por correo.

Sin embargo, otros estados han decidido enviar automáticamente a cada ciudadano una boleta en ausencia o un formulario para completar y solicitar una boleta en ausencia. Es entonces cuando comenzamos a ver el término votación por correo, en oposición a la votación en ausencia, que se utiliza para referirse a una política más amplia de votación en ausencia para todos.

Si vives en Estados Unidos, debes estar registrado para votar antes de ser elegible para recibir una boleta en ausencia. (Te puedes registrar para votar en la Web en 39 estados y el Distrito de Columbia.) Pero si eres miembro del Ejército o la Marina y estás fuera del país, entonces tienes otras opciones.

Para descubrir cuáles son las leyes de votación en ausencia de tu estado, puedes usar esta herramienta en la Web.

¿Qué es la votación por correo?

Los términos "votación en ausencia" y "votación por correo" a menudo se usan indistintamente. Sin embargo, algunos funcionarios electorales han comenzado a utilizar el término "boletas por correo" o "voto por correo" porque están ampliando la elegibilidad de las boletas en ausencia durante la pandemia para incluir a las personas que no están ausentes de su distrito electoral al momento de votar.

En varios estados, incluidos California, Delaware e Illinois, las boletas de votación se enviarán automáticamente por correo a todos los votantes elegibles sin necesidad de haber llenado una solicitud, por lo que algunos funcionarios electorales están usando los términos "votación por correo" o "votación universal por correo". Aún así, es probable que haya un número limitado de lugares de votación disponibles para aquellos que quieran votar en persona.

En última instancia, cuando los estados hablan sobre la votación por correo, hablan ampliamente sobre todas las papeletas que se envían por correo. En algunos estados, esto podría significar todas las boletas en ausencia sin excusa. En otros, podría significar todo el voto universal por correo. Entonces diferentes estados pueden usar diferentes términos.

¿Cuál es la diferencia entre votar por correo y votar en ausencia?

Por lo general, las boletas en ausencia se refieren a las boletas que se solicitan y luego se envían por correo cuando una persona no puede votar en persona. Las boletas por correo se refieren a las boletas en el contexto de políticas que permiten a todas las personas votar por correo.

¿Contará mi voto si voto por correo?

Sí. Todos los votos se cuentan en las elecciones locales o presidenciales, ya sea que votes en persona o por correo. Un mito común es que las boletas en ausencia solo se cuentan cuando la competencia entre los candidatos es muy ajustada, pero esto no es correcto. Muchas elecciones tienen un ganador claro y las boletas enviadas por correo, muchas de las cuales son del extranjero, a veces se cuentan en los días posteriores, lo que da la impresión de que no se incluyeron en el recuento. La cuenta final, sin embargo, refleja las boletas por correo. A medida que la votación por correo se vuelva más popular, serán más integrales para los próximos resultados electorales, como apuntó la organización Vote.org.

Es importante tener en cuenta que las boletas por correo, tanto las boletas ausentes tradicionales como las boletas de votación generalizadas, pueden ser rechazadas. En las elecciones presidenciales de 2016, las firmas faltantes o no verificadas y las llegadas tardías fueron las razones más comunes por las que no se contaría una boleta, según un reporte de la US Election Assistance Commission. Asegúrate, entonces, de que leas muy bien todas las instrucciones para rellenar tu boleta y que tu voto sea contado. También, en la manera de lo posible, verifica muy bien las fechas límites del estado donde vives para pedir tu boleta en ausencia y asegurarte de que la vas a enviar a tiempo.

¿Qué otro tipo de votaciones existen?

Otros tipos de votación incluyen:

Votación en persona: esto es, básicamente, ir a un centro de votación local para emitir tu voto en persona el día de las elecciones.

Votación anticipada: la mayoría de los estados permiten que los votantes calificados emitan su voto en persona durante un tiempo designado antes del día de las elecciones. La votación anticipada podría comenzar tan pronto como 45 días antes de una elección, o tan tarde como la semana anterior. El objetivo generalmente es aumentar el número de votantes y disminuir la congestión en las urnas el día de las elecciones.

