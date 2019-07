Amazon Prime Day: Ofertas de Xbox, Nintendo Switch y videojuegos

Amazon Prime Day 2019 va a durar no uno sino dos días, del 15 al 16 de julio. Para los amantes de los videojuegos, hemos encontrado ofertas que vale la pena considerar. Ten en cuenta también que las rivales de Amazon como Target, Walmart y eBay tienen sus propios eventos de ofertas en el que podrás encontrar gangas en videojuegos.

Antes de que empieces a ver las ofertas, ten en cuenta lo siguiente:

Razer no es conocido por tener sistemas baratos, por lo que vale la pena considerar una rebaja en su precio para esta laptop de gaming de entrada. Ten en cuenta que el descuento aplica solamente para el sistema base.

Óscar Gutiérrez/CNET

Con esta oferta obtienes:

1) Una consola Switch en el color de tu elección.

2) Tu elección de uno de estos cinco juegos: Mario Kart 8 Deluxe, Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Splatoon 2 o Super Mario Party (todos estos cuestan usualmente de US$50 a US$60)

3) Tu elección de un accesorio gratis: un banco de energía portátil, una cubierta o un bolso.