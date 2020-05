Cómo mejorar tus videollamadas: 5 consejos de un profesional de Google

Getty/FilippoBacci

En nuestro nuevo mundo distanciado socialmente, los chats de video campan a sus anchas como la principal forma de comunicación para muchos grupos de trabajo o grupos de familiares y amigos que desean permanecer en contacto. Bien sea que uses Zoom, FaceTime, Skype, o Google Hangouts, Meet o Duo, probablemente te has dado cuenta de que pese a poder ver el rostro de todos los participantes, no es igual a tener una reunión en persona antes de la pandemia de COVID-19. ¿Por qué?

En una reciente publicación de su blog, el investigador de Google UX Zachary Yorke exploró este dilema del video virtual y sugirió una solución. Aquí hay cinco maneras de hacer que las videoconferencias o reuniones de video se sientan más naturales y ayuden a que te mantengas conectado.

Piensa dos veces antes de silenciar tu micrófono

Incluso bajo las mejores condiciones en las que todos los participantes tienen una fuerte conexión de Internet, siempre suele haber un retraso leve desde el momento en el que alguien habla al momento en el que su voz llega a los demás en la llamada. Esto solo empeora cuando tiene un audio lento o se equivoca al activar su micrófono previamente silenciado. Incluso un retraso de cinco démicas de segundo es más del doble de lo que estamos acostumbrados en las conversaciones en persona, escribió Yorke en su blog.

"Estamos acostumbrados a evitar hablar al mismo tiempo y así minimizar el silencio entre turnos de palabra", escribió Yorke. "Estas demoras alteran la mecánica fundamental de hablar por turnos en nuestras conversaciones".

Una solución para chats de grupos más pequeños es, según Yorke, no silenciar el micrófono para aportar comentarios verbales -- como "mmhmm" y "OK" -- que demuestran una escucha activa. En reuniones más grandes, puedes intentar hablar más despacio para evitar interrupciones no deseadas y dar tiempo a que las personas intervengan si es necesario, recomendó Yorke.

Da algunas pistas visuales

En nuestras conversaciones y reuniones cara a cara, a menudo nos damos cuenta de las señales sociales y visuales de quienes participan: alguien que se inclina hacia adelante y que desea agregar a la conversación, o alguien con una expresión confusa en un punto que has mencionado. Pero estas señales pueden ser más difíciles de ver en video, lo que puede causar que las personas hablen menos, escribió Yorke.

Hay algo que puede marcar la diferencia, agregó el experto: señales visuales de escucha. Por ejemplo, cuando necesites participar, mantén tus ojos centrados en tus compañeros de videoconferencia en vez de estar mirando a tu bandeja de correos o en otra ventana del navegador; y demuestra que estás escuchando asintiendo y sonriendo. Esto ayudará a todos a leer mejor las emociones y analizar ideas, escribió Yorke.

"Esto es especialmente importante cuando necesitamos más certeza; como cuando nos encontramos con un nuevo miembro del equipo o escuchamos una idea compleja", escribió Yorke.

Reserva tiempo para conversaciones triviales

Muchas reuniones presenciales quizás comiencen con un poco de conversación trivial, en la que los compañeros de trabajo comparten algo de sus vidas y familias. Esto es algo bueno: la investigación muestra que los equipos que a veces comparten información personal se desempeñan mejor que los equipos que no lo hacen. Cuando los líderes impulsan esta práctica, aumenta el rendimiento del equipo todavía más. Pero el cambio a la videoconferencia puede hacer que parezca que tienes que ponerte manos a la obra más rápido.

Yorke recomienda aprovechar el tiempo al comienzo de las reuniones para ponerse al día, y fijar para otro momento un tiempo en el que se pueda conversar informalmente por video con los compañeros de trabajo durante los descansos para tomar café o almorzar para fortalecer lazos y moral.

Chatea sobre cómo quieren trabajar

Cuando surge un problema en el lugar de trabajo, es más probable que los equipos remotos culpen a las personas en lugar de analizar la situación, dañando la cohesión y el rendimiento, demostró un estudio. Para mantener alineados a todos, incluso cuando los estilos de trabajo son diferentes, debes tener conversaciones abiertas con tus compañeros de equipo sobre cómo todos prefieren trabajar y cómo pueden complementarse entre sí, escribió Yorke.

Garantiza que todos hablen

Las videoconferencias son a menudo menos dinámicas que las presenciales, y menos personas tienden a sentirse cómodas compartiendo, escribió Yorke. Sin embargo, un estudio encontró que los grupos de mayor rendimiento tienden a estar compuestos por personas que son más sensibles a las emociones y comparten de manera más equitativa, en comparación con aquellos formados por individuos con un coeficiente intelectual más alto.

En tus videoconferencias, puedes fomentar que haya conversaciones más equilibradas, dando la palabra a cada miembro del grupo para asegurarte de que todos tengan tiempo para hablar, recomendó Yorke. También puedes recordarles a los otros que hagan lo mismo.