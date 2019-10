Cómo ver películas y series sin conexión en Netflix, YouTube, HBO Go, Amazon Prime

Angela Lang/CNET

Netflix, Hulu y YouTube revolucionaron la manera en que vemos televisión al transmitir películas y programas en la pantalla de tu elección. Luego dieron un paso más y eliminaron la transmisión misma, al menos cuando se trata de teléfonos y tabletas. Descargar un programa te da aún más libertad porque puedes verlo literalmente en cualquier lugar y en cualquier momento sin tener que preocuparte por la calidad de la transmisión. Actualmente, puedes descargar películas y programas de televisión en varios de estos servicios, incluidos Amazon Prime, HBO Go, Showtime, CBS All Access y la próxima plataforma Disney Plus.

(Declaración de transparencia: CBS es la empresa matriz de CNET).

Las descargas de videos sin conexión se han incrementado en 2019, y hoy más plataformas que nunca ofrecen este servicio a sus usuarios. A medida que se intensifica la competencia entre servicios de suscripción, la posibilidad de ofrecer video bajo demanda sin conexión se ha convertido en una manera adicional de atraer los valiosos dólares de los clientes.

Algunas de estas aplicaciones te facilitan la búsqueda de los videos que puedes descargar. Las que no, te obligarán a hacer un esfuerzo adicional para encontrarlos. Además, toma en cuenta que no puedes descargar cualquier título que desees; tienes que elegir entre lo que estas plataformas ponen a tu disposición. La única excepción es Disney Plus: todo su catálogo estará disponible para descarga. A continuación, te mostramos cómo encontrar y descargar programas y películas para ver sin conexión en los principales servicios de streaming.

Netflix

Costo de suscripción mensual: desde US$9

Todos los títulos descargables en Netflix se encuentran en la sección Available for Download (Disponibles para descargar). Puedes descargar los programas en definición estándar, que ocupa menos espacio y se descarga más rápido, o en alta definición para una mejor calidad, pero que ocupa más espacio en tu teléfono o tableta.

Todos los títulos disponibles para descarga tienen un icono con forma de flecha. Algunos de los programas que puedes descargar en Netflix son Riverdale, The Office, Supernatural y Stranger Things. Haz clic en el icono cuando encuentres un programa que deseas ver sin conexión. Cuando estés listo para ver el programa, lo encontrarás en las pestaña Downloads (Descargas).

YouTube Premium

Costo de suscripción mensual: desde US$12

YouTube te permite descargar videos, pero para ello debes ser un miembro Premium (US$12 por mes). Si un video es descargable, tendrá un ícono rojo con una flecha que apunta hacia abajo. Haz clic en el ícono para comenzar la descarga y selecciona la calidad de video que prefieras, que va de baja resolución (144p) a alta (720p). Una vez que el ícono se vuelve azul, tu descarga se ha completado y el video está listo para verlo sin conexión.

Para acceder a los videos guardados, ve a la pestaña Library (Biblioteca) y selecciona Downloads (Descargas). Todos los programas originales de YouTube están disponibles para descarga, así como algunos canales de YouTube.

Amazon Prime Video

Costo de suscripción mensual: US$9 (o gratis con la membresía de Amazon Prime)

Para descargar películas y videos, debes contar con una membresía de Amazon Prime o una cuenta de Amazon Prime Video (US$9 por mes, que a la larga resulta casi lo mismo que pagar por la membresía anual de Amazon Prime). Todos los programas elegibles tienen un ícono de descarga en el que debes hacer clic. La calidad de la descarga va de Data Saver (Ahorro de datos) a Best (La mejor), lo que determina la cantidad de datos que utilizarás, la calidad del video y la rapidez con que se descargará.

Cuando estés listo para ver algún programa guardado, toca el ícono de Downloads (Descargas) (iOS) o My Stuff (Mis cosas) > Downloads (Descargas) (Android). Entre los programas que puedes descargar están Good Omens, Carnival Row y Fleabag (todos los videos de Prime Originals que probamos eran elegibles para descarga).

HBO Go

Costo de suscripción mensual: US$15

HBO Go ofrece títulos gratuitos seleccionados para descarga a sus suscriptores. Una vez que encuentres una película descargable, toca el ícono Download (Descargar) (flecha apuntando hacia abajo). Si descargas una serie completa, cada episodio individual tendrá su ícono de descarga.

Cuando estés listo para ver el programa o la película que guardaste, abre la sección My HBO (Mi HBO) y ve a My Downloads (Mis descargas). Puedes descargar programas como Game of Thrones.

Disney Plus

Costo de suscripción mensual: US$7

Costo de suscripción anual: US$70

Disney Plus se lanzará recién el 12 de noviembre, pero te permitirá descargar todos sus programas y películas para que los veas sin conexión, incluidas las películas de Marvel y las películas animadas de Disney Pixar. Actualizaremos esta sección cuando tengamos más detalles.

Hulu

Costo de suscripción mensual: US$12

Ahora puedes ver tus programas y películas favoritos sin conexión gracias a la nueva función de descarga de Hulu. Pero para ello debes estar suscrito al plan sin anuncios y utilizar un iPhone o iPad. Los programas y películas disponibles para descarga en Hulu tienen un ícono al lado de sus títulos. También cuenta con una sección llamada See What's Downloadable (Ve lo que puedes descargar), donde encontrarás la lista completa de películas y programas disponibles para descarga.

Entre los programas populares que puedes descargar están The Handmaid's Tale, How I Met Your Mother y This is Us. Después de seleccionar un programa para ver, presiona el botón Download (Descargar). Tienes la opción de ver el video en definición estándar o alta; simplemente toca el ícono de Downloads (Descargas) > Settings (Configuración) > y seleccione la calidad de video que desees. Cuando esté listo para ver tus programas sin conexión, puedes encontrarlos en la sección Downloads (Descargas).

Showtime

Costo de suscripción mensual: US$11

Si un título está disponible para descarga en Showtime, verás un icono de descarga. Para descargar el programa, toca el icono y selecciona la calidad que prefieras. Encontrarás todos tus programas guardados en la sección Downloads List (Lista de descargas).

Showtime cuenta con títulos como Shameless y Dexter.

CBS All Access

Costo de suscripción mensual: US$10

CBS All Access te permite descargar programas para ver sin conexión si cuentas con su suscripción sin anuncios comerciales. Con la función Download & Play (Descargar y reproducir), puede descargar programas como Star Trek, Big Brother y Hawaii Five-0.

Si un programa está disponible para descarga, verás un ícono que te lo indica. Toca el ícono para descargar el video y cuando estés listo para ver el programa, ve a Menú > Downloads (Descargas).