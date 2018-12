Cuando Apple lanza nuevos dispositivos, como lo hizo ayer con las nuevas laptops MacBook Pro, tiene sentido el que te quieras actualizar.

Pero hay un problema: cuestan bastante dinero. ¿Qué hacer? Es sencillo: vende tu portátil actual y así subsidias la compra de una nueva.

Aquí te contamos cómo sacar el máximo provecho a la hora de vender tu MacBook antigua.

Conoce más sobre tu hardware

Antes de que averigües cuánto vale tu MacBook actual, necesitas saber qué modelo tienes. Busca el número del modelo en la parte inferior de tu máquina. Ese número revelará las especificaciones más importantes de tu sistema: la velocidad del procesador, la cantidad de RAM, la cantidad de almacenamiento interno y hasta el color. También puedes ir directamente a la página con la lista completa de todos los modelos MacBook Pro para encontrar el número de serie. Después dirígete a la página de las especificaciones técnicas de Apple para ver todos los detalles sobre tu modelo.

Ahora que sabes lo que quieres vender, aquí te explico cómo puedes venderla.

Opción 1: Vende la MacBook por tu cuenta

Para vender tu MacBook puedes considerar un sitio de anuncios clasificados como Craigslist y Facebook Marketplace. Son fáciles debido a que sólo tienes que escribir algunos detalles y agregarle fotos.

Lo malo es que una MacBook es un dispositivo con un precio elevado y eso aumenta el riesgo de que alguien intente estafarte o peor. Si decides vender la computadora por cuenta propia, asegúrate de reunirte con el comprador en un lugar público muy bien iluminado. Algunos departamentos de policías ofrecen sus estacionamientos como lugares de encuentro. Además deberías ser completamente honesto sobre la condición de tu Mac con el comprador para que nada sea una sorpresa.

También puedes usar un mercado como Facebook Marketplace, que funciona de manera similar a Craigslist, con una gran diferencia: está vinculada a tu cuenta de Facebook, por lo que hay menos anonimato. Estos son cinco consejos para vender en Marketplace.

Ebay es otro sitio disponible y seguro para vender tus productos, pero lleva más trabajo. Ebay te expone a una audiencia más amplia de compradores potenciales, lo que significa que puedes conseguir un precio más alto. El costo de crear un listado en eBay, es bajo pero la compañía te cobrará el 10 por ciento del precio total. Si aceptas PayPal, te cobrarán 2.9 por ciento adicional (4 por ciento si lo vendes a nivel internacional).

Debes determinar si quieres subastar o vender tu MacBook. Con la segunda opción, puedes completar la transacción más rápidamente y también te da más control sobre lo que quieres recibir por el producto. Considera chequear el precio que ofrecen otros por el mismo modelo y véndelo por menos dinero. Asegúrate de leer bien la política para los vendedores y compradores de eBay.

Opción 2: Canjéala

Apple no ofrece un programa de canje para las MacBooks como lo hace para los iPhone, por lo que tendrás que usar otras compañías.

Best Buy, por ejemplo, sí acepta MacBooks usadas en su programa de canje, pero Amazon no. Por una MacBook Pro de 13 pulgadas (lanzada a finales de 2011) que esté en buena condición y aún tenga su cargador recibirás una tarjeta de regalo a Best Buy de US$250.

Si prefieres dinero en efectivo sobre crédito, sitios como Gazelle y NextWorth te pagarán por tu MacBook mediante un cheque, por PayPal o una tarjeta Amazon Gift Card, pero el proceso podría tomarte más tiempo porque tienes que primero mandarle tu laptop y luego esperar recibir el dinero. Gazelle tiene, hasta el 5 de noviembre, una oferta en la que te dará 20 por ciento más dinero por la MacBook que canjees con ellos.