La nueva iPad de Apple enfocada en la educación ofrece más funcionalidades por cada dólar que su predecesora. Eso incluye un procesador más rápido, una mejor cámara y más soporte integrado para LTE (que normalmente agrega más al precio). Incluso si no eres un estudiante (o una escuela), es posible que sientas la tentación de reemplazar tu iPad antigua con este poderoso nuevo modelo.

Pero, ¿necesitas ayuda para sufragar su costo? Considera vender tu iPad usada en efectivo o a crédito. Aunque no es probable que obtengas, ni de cerca, lo que pagaste por ella (sí, la depreciación apesta), al menos podrás obtener algo para comprarte la nueva tableta.

Echemos un vistazo a algunas de las opciones que tienes. Los valores de reventa que abajo enlistamos eran válidos cuando publicamos este artículo, pero la llegada de la nueva iPad tendrá un impacto a la baja en los precios de los modelos antiguos ––lo que significa que en las próximas semanas, los precios de reventa van a caer más.

Intercambio de Apple

El programa de intercambio de iPad de Apple te ofrece dos opciones: llevar tu tableta a una Apple Store para obtener crédito en la tienda, o intercambiarla en la red por una tarjeta de regalo de Apple Store.

¿Cuánto puedes esperar obtener? Al igual que con todas las opciones de venta y canje, depende del modelo y las condiciones en que esté. Por una iPad Air de 32 GB (Wi-Fi), por ejemplo, te darán US$130 ––siempre y cuando esté en las mejores condiciones. El "desgaste normal" está bien, pero grietas en la pantalla o botones rotos disminuirán considerablemente el valor–– o te dejarán con nada más que "Reciclaremos tu iPad de forma gratuita".

Para obtener una estimación inmediata, visita el sitio asociado de Apple en Brightstar y llena los detalles del modelo que tienes.

Intercambio de Best Buy

Disponible solo en la tienda, la opción de canje de iPad de Best Buy te ofrece crédito en la tienda, que luego puedes cambiar y aplicar en la comprar de una nueva iPad.

A pesar de que al final tendrás que llevar tu iPad a una tienda para completar el intercambio, puedes obtener un presupuesto en línea. Usando las mismas especificaciones que ingresé en el sitio de Apple (iPad Air 32GB, etc.), recibí una cotización de sólo US$95. Tu saldo será menor, por supuesto, pero si no tienes una Apple Store cerca o no quieres lidiar con las multitudes inevitables, esta es otra opción que puedes considerar.

Staples y Target también tienen programas de intercambio de iPad, por lo que, si estás decidido a encontrar un destino de intercambio tradicional, verifica también estas tiendas.

Sitios de venta instantánea

Si alguna vez has buscado vender tu antiguo teléfono en internet, probablemente ya escuchaste sobre sitios como Decluttr, Gazelle y NextWorth. Estos sitios te darán dinero en efectivo por tu iPad, pero primero deberás enviarla y será inspeccionada antes de que obtengas tu pago.

Comenzando con la misma iPad ficticia, recibí cotizaciones de US$110, US$90 y US$63 de estos tres servicios. Los tres ofrecen mensajería gratuita, así que el envío no representa un costo extra ––pero si tu iPad llega en condiciones diferentes a las que describiste, seguramente recibirás menos dinero del que te prometieron.

Véndela tú mismo

Finalmente, llegamos a las prácticas de los viejos conocidos: Craigslist y Ebay. (De hecho, agreguemos un nuevo jugador en este campo: Facebook Marketplace, el cual, tengo que decirlo, es mejor que Craigslist).

Cualquiera de los tres te dejará publicar gratis tu iPad; eBay, sin embargo, te cobrará un pequeño porcentaje del precio final de venta. Y así como vender un auto por tu cuenta te asegurará un mejor precio que venderlo a través de un distribuidor, vender tu iPad directamente a otra persona seguramente te dará más efectivo.

Eso, asumiendo que puedes venderla. Como lo mencioné anteriormente, veremos un exceso de iPads usadas en las próximas semanas ––y si checas el portal de Ebay ahora mismo, verás que ya hay una centena de ofertas. Cuando verifiqué la lista de las "vendidas" para ver cuántas se parecían a mi equipo ficticio, la mayoría se vendieron en un precio de alrededor de US$150.

Si estás bien con la idea de vender localmente ––lo que significa que alguien vaya a tu casa o que te quedes de ver con alguien en una zona pública–– tal vez tengas mejor suerte en Craigslist or Facebook Marketplace. Esa es definitivamente la mejor manera de convertir tu iPad en efectivo frío y constante ––y posiblemente tendrás más de lo que esperas, ya que nadie te quitará un porcentaje.

¿No quieres tratar con los compradores directamente? Echa un vistazo a Glyde. Este sitio actúa como intermediario, emparejando compradores y vendedores (y tomando un porcentaje del negocio, por supuesto). Este servicio me sugirió que publicara mi iPad Air por US$145, que lo describió como "precio de mercado", aunque también me dio la opción de ponerle un precio un poco más alto o simplemente vendérselo directamente a Glyde (por apenas US$73).

Aunque la opción de precio de mercado parecía bastante competitiva (asumiendo que realmente se venda), la letra pequeña indicaba que sólo pondría US$119 en mi bolsillo.