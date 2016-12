Cómo vender o intercambiar tarjetas de regalo

Es difícil equivocarse con un regalo tan genérico como una tarjeta de regalo, pero definitivamente no imposible. Si eres el orgulloso poseedor de algunas tarjetas de regalo que nunca vas a usar, este artículo es para ti. En lugar de arrumbar esas tarjetas de regalo no deseadas en tu cajón, a la espera de regalárselas a alguien más, ¿por qué no intentas venderlas o intercambiarlas vía internet?

Dónde comprar, vender o intercambiar

Sólo un paso separa a una tarjeta de regalo de convertirse en dinero en efectivo. Por esa razón, no recomiendo intercambiarlas vía eBay (o Craigslist). Dado que el saldo de una tarjeta de regalo se puede consumir en segundos -- incluso aunque no tengas la tarjeta físicamente en tus manos -- eBay puede ser un sitio peligroso tanto para vender como para comprar tarjetas de regalo. Los vendedores se arriesgan a encontrarse con compradores estafadores, quienes compran las tarjetas, usan el saldo y luego alegan que el producto no estaba "como se describía" (eBay es conocido por ponerse del lado del comprador cuando se trata de disputas por compras). Los compradores, por otro lado, pueden ser estafados de muchas maneras; una que es común es en la que un vendedor usa el saldo en la tarjeta de regalo luego de habérsela vendido y enviado al comprador.

En lugar de vender tus tarjetas por eBay, deberías echar un ojo a alguno de los (muchos) mercados en línea dedicados al intercambio de tarjetas. A diferencia de eBay, estos sitios garantizan el saldo de cualquier tarjeta adquirida a través de ellos, de manera que los estafadores no pueden usar el saldo en la tarjeta luego de que ésta ha sido vendida. Muchos de estos sitios de intercambio también funcionan como intermediarios entre compradores y vendedores, así que tú solamente tienes que lidiar con la compañía (y no con ofrecimientos de tarjetas poco confiables).

Estos son mis tres mercados favoritos tarjetas de regalo:

Cardpool

Cardpool es un mercado de intercambio online de tarjetas de regalo donde puedes vender o comprar tarjetas. Cardpool compra tarjetas de regalo directamente de los vendedores y luego las vende directamente a compradores, así que no hay interacción entre usuarios. Para los vendedores, Cardpool te ofrece hasta el 92 por ciento del valor de tu tarjeta; para los compradores, Cardpool ofrece descuentos de hasta 35 por ciento.

Compradores: Cardpool vende tarjetas de regalo tanto físicas como electrónicas. Puedes buscar tarjetas por categoría y refinar tu búsqueda por tipo, valor y porcentaje de descuento. Cardpool ofrece una garantía por el saldo de la tarjeta de 180 días a partir de la fecha de compra, lo que significa que podrás usar el valor total de cualquier tarjeta que compres en un plazo de 180 días (es decir, no expirará).

Vendedores: Cardpool compra tarjetas de regalo tanto físicas como electrónicas. Cardpool te pagará por el envío de las tarjetas que les mandes. La compañía paga a través de cheques enviados por correo postal o mediante tarjetas de regalo de Amazon; si eliges la opción de Amazon, obtienes una tasa ligeramente mejor.

CardCash

CardCash es un mercado de tarjetas de regalo online donde puedes comprar, vender o intercambiar tarjetas de regalo. CardCash compra tarjetas de regalo directamente de vendedores y las vende directamente a compradores; los vendedores también pueden elegir intercambiar sus tarjetas (por una tarifa ligeramente mejor) en lugar de aceptar efectivo. Para los vendedores, CardCash ofrece hasta el 92 por ciento del valor de la tarjeta; para los compradores, CardCash ofrece descuentos de hasta el 35 por ciento.

Compradores: CardCash vende tanto tarjetas físicas como electrónicas. Puedes buscar tarjetas por tipo (física o electrónica) o por categoría. CardCash ofrece una garantía por el saldo de la tarjeta de 45 días a partir de la fecha de compra; esto significa que podrás usar el valor total de la tarjeta que compraste en un plazo de 45 días.

Vendedores: CardCash compra tarjetas tanto físicas como electrónicas, y también permite a los vendedores intercambiar sus tarjetas por otras tarjetas de regalo en lugar de aceptar efectivo. CardCash te pagará por enviarles las tarjetas físicas. La compañía paga a través de PayPal, depósito ACH o cheque enviado por correo postal. Si deseas intercambiar tu tarjeta por otra diferente, necesitarás enviarla por correo postal (es decir, esto no se puede hacer con tarjetas electrónicas).

Raise

A diferencia de Cardpool y CardCash, Raise es un mercado en línea de tarjetas de regalo entre usuarios, pero con menor riesgo. En Raise, los vendedores ponen a la venta las tarjetas de regalo al precio que ellos decidan y los compradores adquieren las tarjetas directamente de los vendedores. Raise no toma posesión de ninguna de las tarjetas que se venden en el sitio, pero los vendedores están obligados a "verificar" sus tarjetas con la compañía (introduciendo los números de serie y PINs y revisando el saldo de la tarjeta) antes de que éstas se pongan a la venta en el sitio.

Compradores: dado que Raise está determinado por los usuarios, tal vez encuentres mejores -- o peores -- ofertas que en Cardpool o CardCash. Raise ofrece una garantía de devolución de tu dinero de 100 días en todas las tarjetas que se venden en su plataforma; la garantía cubre a tarjetas inactivas, tarjetas con un saldo impreciso y tarjetas que no son recibidas dentro de un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra.

Vendedores: puedes poner a la venta tu tarjeta de regalo por cualquier precio en Raise, así que tal vez seas capaz de venderla por más del "hasta 92 por ciento del valor de la tarjeta" que te ofrecen otros sitios. Pero Raise sí cobra un 15 por ciento de comisión por cualquier tarjeta que se venda, así que necesitarás contemplar esa tarifa en tu precio de venta. Una vez que se venda tu tarjeta, eres responsable de enviarla por correo postal al comprador en un plazo de tres días.