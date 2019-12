Averigua si obtienes las mejores velocidades de Wi-Fi de tu proveedor

Agrandar Imagen Chris Monroe/CNET

Para muchos de nosotros, contar con una buena conexión Wi-Fi en casa es mucho más importante de lo que se cree. De hecho, en una reciente encuesta encargada por Google, la mayoría de los participantes dijeron que si no tuvieran Wi-Fi perderían contacto (82 por ciento), sus vidas serían más difíciles (79 por ciento) y estarían más solos (68 por ciento). Y el 32 por ciento de ellos dijeron que estarían dispuestos a renunciar a tener sexo durante un mes a cambio de una vida libre de problemas de Wi-Fi (una cifra que, francamente, nos parece baja).

Tomando en cuenta lo importantes que son nuestras conexiones a Internet, es molesto cuando sentimos que nuestros proveedores de servicios de Internet (ISP por sus siglas en inglés) nos están subestimando. Y, al parecer, eso es exactamente lo que nos ocurre a muchos. Según la mencionada encuesta de Google, el 81 por ciento de los usuarios de enrutadores (routers) dijeron que habían experimentado problemas de Wi-Fi, incluidos cortes del servicio, velocidades lentas y conexiones más lentas durante las horas pico. De hecho, los usuarios informaron que en promedio tenían que lidiar con problemas de Wi-Fi tres veces por semana. Por no hablar de las prácticas de facturación de los ISP, la abundancia de correo basura que a menudo nos envían, la falta de infraestructura de alta velocidad en las zonas rurales o la manera en que la estructura cada vez más monopolística del sector tiene como consecuencia que en algunas regiones las personas estén limitadas a elegir solo entre uno o dos proveedores.

Nuestras primeras pruebas de velocidad de Wi-Fi 6 mostraron que esta tecnología podría ayudar a resolver algunos de esos temas, pero el problema va más allá de contar con una mejor tecnología.

Entonces, ¿qué hacemos? No hay una respuesta sencilla. Las conexiones a Internet son un tema complicado que se ve afectado por problemas comunes como la congestión de las redes, la activación de restricciones, las capacidades de las diferentes redes que tu señal debe atravesar para obtener tus datos y muchas otras variables. Y gran parte de estos factores se encuentran fuera del control de tu proveedor.

Por ello, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC por sus siglas en inglés) exige que los proveedores de banda ancha divulguen información sobre sus redes, la manera en que las administran y las diferentes variables que pueden afectar su desempeño. Puedes aprender muchísimo acerca de cada proveedor al explorar esta información, si así lo deseas, pero seamos honestos: la mayoría de nosotros no estamos ansiosos por sentarnos a revisar párrafos y más párrafos de letra pequeña.

Por suerte para ti, en esto podemos ayudarte. Te presentamos a continuación un desglose de lo que aprendimos luego de leer los documentos de divulgación de los cinco ISPs más grandes en los EE. UU. por participación de mercado: Comcast, Charter Spectrum, AT&T, Verizon y Cox Communications. También ingresamos a cada proveedor para tener una idea de cuán amigables son sus sitios web.

Sí, tus velocidades pueden variar

La mayoría de los proveedores de Internet colocan la palabra "hasta" antes de indicar la velocidad que ofrecen, porque hay muchos factores que pueden afectar tu conexión. Y si bien algunos presentan información más detallada que otros, la mayoría de la información sobre banda ancha de los principales ISP comienzan explicando cuáles son estos factores.

Por lo general, estos incluyen cuestiones como las capacidades de tus dispositivos conectados a Internet, las limitaciones de las redes por las que viajan tus señales y la congestión general o tráfico pesado hacia sitios y servicios específicos. También es importante recordar que las velocidades anunciadas por lo general se basan en conexiones por cable al módem. Las velocidades disminuirán un poco si la conexión a Internet de tu casa se distribuye a través de un enrutador Wi-Fi.

FCC

Al margen de estas advertencias, en realidad existen datos confiables que respaldan las ofertas de velocidad de los ISP, en particular los datos de la FCC, que realiza pruebas periódicas a las diversas velocidades que ofrece cada ISP. Las pruebas de velocidad más recientes de la FCC, realizadas en septiembre de 2017, descubrieron que la mayoría de las velocidades máximas de los ISP eran más o menos tan rápidas como se anunciaba. En la mayoría de las conexiones, en particular las conexiones por cable y fibra óptica, al menos el 70 por ciento de los usuarios experimentaron velocidades promedio que fueron por lo menos un 95 por ciento tan rápidas como las velocidades máximas anunciadas.

"Los ISP de mejor desempeño, cuando se miden con esta métrica, son Optimum, Charter y Verizon-Fiber", se lee en el informe de la FCC. "Más del 90 por ciento de sus participantes pudieron alcanzar una velocidad de descarga media real de al menos el 95 por ciento de la velocidad de descarga anunciada".

ISP: Comparación de planes de 100-150 Mbps

Comcast Xfinity Charter Spectrum AT&T Fiber Verizon Fios Cox Communications Velocidad máxima de descarga 150 Mbps 3-300 Mbps (mismo precio para todos los planes en este rango) 100 Mbps 100 Mbps 150 Mbps Velocidad máxima de carga 10 Mbps 1-20 Mbps (mismo precio para todos los planes en este rango) 100 Mbps 100 Mbps 10 Mpbs Asignación de datos 1 TB, luego US$10/50 GB Ilimitados 1 TB, luego US$10/50 GB Ilimitados 1 TB, luego US$10/50 GB Costos de instalación Hasta US$60 Hasta US$140 Hasta US$99 Hasta US$99 Hasta US$75 Precio promocional US$50/mes US$45/mes US$50/mes US$40/mes US$60/mes Periodo promocional 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses Precio después de la promoción US$80/mes US$66/mes US$60/mes US$55/mes US$88/mes Pago por módem/enrutador (router) US$13/mes US$5/mes US$0 US$12/mes US$11/mes Cargo por terminación anticipada Hasta US$120 Ninguno Hasta US$180 Ninguno Hasta US$120

Elegir un plan es complicado

El cuadro anterior enumera los detalles de las conexiones de banda ancha de rango medio de los cinco principales proveedores. En algunas áreas están disponibles velocidades tan altas como 1 Gbps (1,000 Mbps), pero utilicé 100 Mbps como línea de base, ya que está más cerca de la velocidad de descarga promedio nacional actual de 119 Mbps. Algunos proveedores ofrecen planes de 150 Mbps en lugar de 100 Mbps, pero eran lo suficientemente cercanos como para poder compararlos. Los planes y las velocidades disponibles dependen de dónde vives.

Los proveedores no siempre hacen fácil comprender cuál será el monto de tu recibo o factura cuando contratas el servicio. La mayoría intentará que les des tu dirección e información de contacto antes de mostrarte cuáles son las ofertas específicas disponibles en tu región. Si revisas la letra pequeña, probablemente notarás términos como los siguientes, tomados del sitio web de Cox Communications:

Al hacer clic en "Obtener cotización gratis" (Get Free Quote), doy mi consentimiento para recibir de Cox, y de cualquier otra parte en nombre de Cox, llamadas de telemercadeo utilizando marcación automática o mensajes pregrabados y mensajes de texto SMS en cualquier momento, lo que podría resultar en cargos inalámbricos, al número proporcionado. Entiendo que este consentimiento no está condicionado a la compra.

Haz todo lo posible por evitar botones de "cotización gratis" como estos. La mayoría de los proveedores publican información básica sobre sus diferentes niveles de velocidad en algún lugar de su sitio Web, y no debería ser necesario que les proporciones tu información personal o consentimiento para llamadas automáticas para poder verla.

Screenshot by Ry Crist/CNET

También es posible que te sea difícil averiguar cuánto pagarás una vez que termine el período promocional. Por ejemplo, Charter Spectrum ofrece una tarifa de introducción plana de US$45 por mes para todas sus velocidades de Internet de banda ancha de hasta 300 Mbps, pero tendrás que hacer una verdadera investigación si deseas averiguar cuánto será el monto por pagar en tu factura del mes 13. El sitio web no te muestra esa cifra en ninguna de las páginas principales que describen sus planes, ni siquiera después de ingresar a los planes específicos de tu área y seleccionar uno.

Y aun en ese caso, si haces clic en la letra pequeña de tu oferta, todo lo que verás será lo siguiente: "El precio de la promoción es de US$44.99/mes por el primer año; se aplican tarifas estándar después del primer año". ¡Hey, gracias Spectrum!, pero tal vez a los clientes les gustaría saber cuál es realmente esa "tarifa estándar" antes de comprometerse a pagarla.

Fue solo después de revisar en detalle el sitio de Spectrum que finalmente pude encontrar la cifra, US$66, la cual figuraba en una lista de tarifas para mi región cuyo enlace estaba cuidadosamente escondido en la esquina inferior de una página del enmarañado sitio web de la compañía. E incluso al llegar a este punto, el sitio web me obligó a ingresar una dirección antes de mostrarme la información.

De hecho, Spectrum ni siquiera te permite usar la función de chat en vivo de su sitio web para hacer una pregunta si no ingresas primero tu nombre, número de teléfono y dirección, lo que me parece particularmente escandaloso. Como antiguo cliente de Spectrum, recuerdo que me bombardeaban con ofertas de correo basura, y sospecho que la mayoría de los proveedores no son mucho mejores.

Como dije, mi consejo es que evites proporcionar tu información personal hasta que estés relativamente seguro de que deseas suscribirse al servicio. Probablemente también valga la pena que agregues tu nombre a las listas "No llamar" y "No enviar correos" de tu proveedor. Las compañías necesitan conocer tu dirección para verificar que sus servicios estén realmente disponibles en tu hogar, pero no hay razón alguna para que no puedan proporcionar una descripción básica de las tarifas de los servicios disponibles en el área usando tu código postal.

Comcast xFinity

Comprende cómo funcionan las tarifas

La mayoría de los planes de Internet tienen tarifas adicionales al pago mensual. Te presentamos a continuación un resumen de aquello a lo que debes prestar atención:

Pago mensual por alquiler de módem/enrutador: como su nombre lo indica, la mayoría de los proveedores te cobran una tarifa mensual por "alquiler" de su módem o enrutador (puedes encontrarlos también como "pagos por equipos"). Los cargos van desde US$5 al mes por un enrutador de Charter Spectrum, que lo llama "pago por Wi-Fi", hasta US$13 por mes por un Comcast Xfinity Gateway, una combinación de módem y enrutador. En la mayoría de los casos, tu ISP te permite omitir este pago si utilizas tu propio enrutador, pero debes asegurarte de que esté certificado como un dispositivo compatible por el ISP.

Pagos por instalación: varían de un proveedor a otro, y algunos cobran menos si combinas tu Internet con otros servicios como teléfono o TV. En muchos casos, el ISP te exonera de este pago como una forma de convencerte de cerrar el trato y que te conviertas en su cliente.

Pagos por consumo excesivo: algunos proveedores de Internet limitan la cantidad mensual de datos que utilizas. Si superas ese límite en un mes determinado, tendrás que pagar por ello. De los cinco principales proveedores de banda ancha, Comcast, AT&T y Cox tienen límites de datos, mientras que Spectrum y Verizon no. Para los tres que los tienen, el límite mensual es de 1,024 GB de datos, con un pago de US$10 por cada 50 GB que utilices después de esa cifra.

Cargo por cancelación anticipada: la mayoría de los planes de Internet ofrecen una tarifa promocional con descuento para nuevos clientes, por lo general durante un periodo de 12 meses. Después de eso, el precio sube a la tarifa estándar mensual. En la mayoría de los casos, si cancelas tu servicio antes de que finalice el periodo promocional, tendrás que pagar lo que resta de tu contrato con un cargo por cancelación anticipada, por lo general US$10 o US$15 por cada mes restante no utilizado del periodo promocional.

Toma en cuenta que los proveedores a menudo tratarán de tentarte para que abandones a tu proveedor actual ofreciéndote pagar tus cargos por terminación anticipada. Si estás tratando de negociar un mejor trato en tu plan de servicios, esto debería darte una idea clara de cuánto vales para la empresa. En caso no cuentes con cargos por terminación anticipada que la nueva empresa pueda pagar por ti, ve si es posible que te exoneren del pago por instalación o si te pueden brindar un mayor nivel de velocidad durante el período promocional.

Algunas notas sobre administración de redes

Otro de los términos que seguramente encontrarás en estos documentos de divulgación sobre banda ancha es "administración de redes", que es la forma general de referirse a todas las formas en que los ISP ejercen control sobre tu conexión para administrar la velocidad y el rendimiento de la red para todos sus clientes. Hay razones perfectamente legítimas para hacer esto, por ejemplo, el bloqueo de personas que envían correo basura y el manejo de ataques de denegación de servicio (DoS por sus siglas en inglés), pero sigue siendo un problema bastante espinoso en parte debido a algo llamado "limitación de ancho de banda" (o throttling en inglés). Ese es el término que se utiliza cuando un sitio Web, un dispositivo o un proveedor de Internet pone un límite a su velocidad que es inferior a lo que tu configuración realmente puede manejar.

Comcast recibió mucha prensa negativa debido a esta práctica en 2008, cuando se descubrió que la compañía limitaba el tráfico al servicio de intercambio de archivos BitTorrent. La FCC dictaminó que Comcast estaba violando las leyes de neutralidad de red y ordenó a la compañía divulgar sus prácticas de administración de redes en el futuro. Lo que hizo Comcast entonces fue instaurar un sistema de gestión de congestiones que redujo la velocidad de todos los usuarios de Internet en lugar de limitar el tráfico hacia sitios web específicos. Sigue siendo una práctica impopular, pero legal.

Diez años más tarde, en junio del año pasado, Comcast anunció que eliminaría por completo su sistema de gestión de congestiones. Esto es lo que la compañía le dijo a CNET el año pasado, cuando hizo el cambio:

Nuestros dispositivos de red y de consumo han evolucionado hasta el punto de que nuestro antiguo sistema de gestión de congestiones ya no es necesario. El sistema ha estado esencialmente inactivo durante más de un año. Dado que más del 99 por ciento de nuestros clientes de Internet utilizan portales y módems DOCSIS más modernos, la congestión en los canales individuales ya no es un problema que deba gestionarse. Aprovechamos la oportunidad para formalizar este cambio al actualizar nuestros otros documentos de divulgación para clientes.

Eso coincide con lo que han hecho otros proveedores, todos los cuales se aseguran de incluir en sus documentos de divulgación sobre administración de redes que no limitan el tráfico para usuarios o a sitios específicos. Dicho esto, la mayoría de los proveedores también suelen utilizar un lenguaje que parece permitirles un margen de maniobra para cierto grado de limitación del tráfico.

Por ejemplo, el documento de divulgación de Charter Spectrum explica que la compañía sigue "diversas prácticas razonables de administración de redes" que están diseñadas para "proteger a los clientes de actividades que pueden sobrecargar de manera injustificada nuestra red o poner en riesgo la seguridad". Toma en cuenta que depende de Charter determinar qué es lo que constituye una sobrecarga injustificada de su red.

Cox Communications lo expresa de manera similar: "En momentos de congestión, se pueden emplear algoritmos de red estándar para garantizar que el ancho de banda disponible se asigne de manera equitativa entre los usuarios. Cox monitorea regularmente el uso de datos, la congestión y la capacidad para decidir dónde se requiere capacidad adicional en la red".

Le doy un poco mas de crédito al documento de divulgación de Verizon, que llama a la limitación por su nombre: "Verizon Online no gestiona la congestión en la red a través de mecanismos como la limitación de tráfico en tiempo real, el bloqueo o la interrupción del tráfico de usuarios finales específicos en función de la fuente o el contenido".

Eso nos lleva a una última consideración relacionada con la conexión ...

Límites de datos de banda ancha: molestos, pero tienen solución

Los límites de datos pueden convertirse en un verdadero problema si estás utilizando un plan básico de Internet de tipo DSL con velocidades máximas de menos de 10 Mbps, porque los planes de ese tipo a menudo son estructurados pensando en un uso ligero de Internet, diseñado para personas que solo inician sesión una o dos veces al día para revisar su correo electrónico, por ejemplo. En consecuencia, los límites para los planes básicos pueden ser muy reducidos, lo que no es bueno si tus necesidades son mayores.

Incluso si estás pagando por una conexión más rápida con un límite de datos mayor, esta práctica se siente como algo injusto. Después de todo, si ya estás pagando más por contar con una mayor velocidad, ¿por qué deberías pagar más nuevamente al utilizar esa mayor velocidad?

La buena noticia es que los límites de datos para las conexiones de banda ancha son mucho más generosos que los de las conexiones más lentas. De los cinco proveedores que investigué para esta nota, Spectrum y Verizon no limitan sus datos en absoluto, mientras que los otros tres, Comcast, AT&T y Cox Communications, tienen un límite de 1,024 GB por mes, con una tarifa de US$10 por cada 50 GB adicionales a esa cifra.

Eso es más de un terabyte por mes, que es una gran cantidad de datos. Por ejemplo, mi compañero de departamento trabaja desde casa y hace uso regular de Internet a diario. Yo, por mi parte, utilizo una gran variedad de dispositivos inteligentes para el hogar que mantienen una conexión estable con el enrutador, y también usamos servicios de streaming de TV y juegos de video en línea con amigos. Nuestro uso típico de datos es de aproximadamente 0.5 TB por mes, como máximo.

La mayoría de los proveedores ofrecen monitores de uso que pueden ayudarte a comprender la cantidad de datos que tu familia utiliza normalmente. Es una buena idea no perder de vista esa información para tener una idea clara de las necesidades de tu hogar. Si tienes muchos usuarios de Internet en casa, en particular aquellos que realizan muchas descargas, entonces tal vez debas considerar cambiarte a un proveedor que no tenga límites de datos. Si no tienes esa opción, puede que te convenga gastar un poco más en un plan de datos ilimitado.