Una función de Siri que debes usar ahora mismo

Siri se está volviendo más inteligente, y me encuentro conversando con el asistente virtual de Apple con más frecuencia últimamente. Por una parte, Siri hace que no me tenga que acordar de mis contraseñas, que es uno de los regalos más grandes que me puede hacer un asistente digital. Por otra parte, Siri ofrece ayuda invaluable cuando quiero encontrar una foto de las miles que están guardadas en mi iPhone.

Dicho esto, Siri aún tiene mucho espacio para mejorar cuando se trata de ayudarnos a gestionar y navegar por nuestra enorme biblioteca de fotos. Pero fue recientemente que he descubierto cuán potente es el asistente virtual de Apple a la hora de localizar fotos específicas.

Hey Siri, muéstrame las fotos de...

Creía que estaba siendo inteligente al navegar el app de fotos porque usaba el álbum de Fotos para encontrar las imágenes de vacaciones pasadas o el álbum de Videos para reducir la búsqueda al intentar localizar un video antiguo. Pero ahora, sólo le tengo que preguntar a Siri.

Siri puede localizar fotos y videos a través de una variedad de parámetros, que incluyen fecha, ubicación, personas, objetos y actividades. O alguna combinación de estas categorías. Estos son algunos ejemplos para empezar a usar a Siri para ubicar tus fotos.

Ubicación

Puedes ser tan general o específico como lo necesites. Puedes decir desde "Show me photos of Ireland" (Muéstrame fotos de Irlanda) hasta "Show me photos of Fenway Park" (Muéstrame fotos de Fenway Park).

Fecha

De forma similar, puedes ser tan general o específico como quieras. Por ejemplo, puedes decir "Show me photos from December 25, 2006" (Muéstrame fotos del 25 de diciembre de 2006) o "Show me photos from April 2014" (Muéstrame fotos de abril de 2014). Siri también entiende cosas como "Show me photos from last month" (Muéstrame fotos del último mes) o "Show me photos from last Christmas" (Muéstrame fotos de la Navidad pasada".

Personas

Si has configurado la sección de People o Personas en el app de fotos al nombrar a tus amigos y tus familiares, entonces Siri te puede ayudar a encontrar las fotos de las personas de tu vida en el carrete de tu cámara. Puedes combinar el nombre con una fecha o ubicación para reducir tu búsqueda, como "Show me photos of Dan and me in Iowa" (Muéstrame fotos de Dan y yo en Iowa) o "Show me photos of Samantha from last April" (Muéstrame fotos de Samantha de abril). Siri también sabe distinguir la cámara frontal de la trasera, así que le puedes pedir "Show me selfies from yesterday" (Muéstrame las selfies de ayer).

Objetos y actividades

Hay dos cosas que fotografío con regularidad: mi perro y mis hijos en esquíes. Siri me ayuda a encontrar estas fotos: "Show me photos of my dog" (Muéstrame fotos de mi perro) y "Show me photos of skiing" (Muéstrame fotos de esquiar). Puedes reducir esta búsqueda al decir, por ejemplo, "Show me photos of my dog in Maine" (Muéstrame fotos de mi perro en Maine) o "Show me photos of skiing from last February" (Muéstrame fotos de esquiar en febrero).