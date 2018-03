Usa 3D Touch en tu iPhone para administrar tus apps

Reproduciendo: Mira esto: Cinco funciones ocultas del 3D Touch en el iPhone 6S

Cuando tocas dos veces el botón de Inicio en un dispositivo iOS se abre el administrador de apps con las aplicaciones que están abiertas, ya sea que quieras cerrar alguna o saltar de una a otra.

Esta acción -- tocar dos veces -- se ha vuelto tan común que quizá no te imaginas hacerlo de otra forma en tu iPhone. Pero si tienes un iPhone 6S o 6S Plus con 3D Touch y no quieres depender tanto del botón de Inicio; hay otra forma para acceder al administrador de apps.

Para abrir la función con 3D Touch debes presionar firmemente la esquina inferior izquierda de la pantalla; se trata de la misma presión que usas para ver los menús de los apps con 3D Touch. Presiona lo suficientemente fuerte sobre la pantalla hasta que veas que ésta se desliza un poco hacia la derecha. Ahí, tendrás dos opciones: haz un pase rápido hacia la derecha para ver el app más reciente que has usado, o desliza más despacio para abrir completamente el administrador de aplicaciones.

Y ya que estamos en el tema del administrador de apps, hay una configuración que cambia la forma en que te aparece el carrusel de apps. Ve a Ajustes (Settings) > General > Accesibilidad (Accesibility) > Reducir movimiento (Reduce Motion) y enciende el interruptor.

Captura de pantalla por Matt Elliott/CNET

Tras encender la opción de Reducir movimiento, al pasar los apps en el administrador tendrás mucho más control. Ahora verás los apps uno a uno y podrás pasar el carrusel más lentamente sin brincarte el app que estás buscando, como sucede ahora.

Por supuesto, prueba ambas configuraciones de Reducir movimiento para decidir cuál te gusta más.