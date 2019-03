Cómo ver todas las películas y shows de Marvel en el orden ideal

Marvel Studios

Lo más probable es que hayas visto todas las películas de Marvel, pero ¿qué hay de los programas de TV?

Si eres igual que yo, un aficionado a la continuidad, seguramente las cronologías temporales son sumamente importantes para ti -pero las líneas de tiempo en el mundo de los cómics pueden ser más que confusas.

Así que para echarte una mano para tapar esos huecos que te faltan antes de ver Avengers: Endgame, hemos creado una línea de tiempo para que veas todo lo de Marvel en perfecto orden y puedas impresionar a tus amigos.

Lo que se conoce como el Universo cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) en ocasiones se conecta con los cómics o algún que otro corto. Nosotros dejamos a un lado el contenido más breve y hemos colocado sólo las películas y las series en el gráfico.

Y antes de que empieces a quejarte sobre la posición en la que hemos colocado algunas películas recientes, tienes que tener algo en cuenta.

Captain Marvel no hay que considerarla en orden cronológico

De verdad.

Captain Marvel es la primera historia de origen (no la hemos visto antes en otra película de Marvel) desde Doctor Strange en 2016. Pero la película también les ofrece a los fans una nueva perspectiva sobre los agentes Nick Fury y Phil Coulson. Además de volver a hacer relucir el Tesseract. Si alguien ve las películas del MCU por orden por primera vez y se limita a ver Captain Marvel en el momento cronológico que le correspondería, después de Captain America, terminaría lleno de preguntas.

Pero en todo caso y sin importar el orden en el que decidas consumir estas películas, sigues pudiendo ahorrarte algunas horas. Tenemos que insistir en el hecho de que The Incredible Hulk sigue siendo un título que puedes evitar ver y no te perderás nada.

También notarás que los Marvel One Shots no están dentro de la gráfica. Estos breves videos fueron creados inicialmente como historias independientes que ofrecen contexto a los personajes o cosas que vemos en los filmes; dos de ellos se terminaron convirtiendo en temporadas completas de programas de televisión.

Marvel One-Shots Título/Estreno Se lleva a cabo... The Consultant (septiembre 2011) Al final de Incredible Hulk A Funny Thing Happened on the Way to Thor's Hammer (octubre 2011) Directamente después de Thor Item 47 (septiembre 2012) Inmediatamente tras la batalla de Nueva York en Avengers Agent Carter (agosto 2013) Un año después de Captain America: The First Avenger; antes de Agent Carter All Hail the King (febrero 2014) Aproximadamente dos años después de Iron Man 3; antes de Agents of S.H.I.E.L.D.

Marvel Webisodes Título/Estreno Se lleva a cabo... WHIH Newsfront with Christine Everhart, mini episodios 1-5 (julio 2015) Inmediatamente después de Ant-Man WHIH Newsfront with Christine Everhart, miniepisodios 6-10 (abril 2016) Justo antes de Civil War Agents of S.H.I.E.L.D.: Slingshot, los 6 episodios Web (diciembre 2016) Antes de la temporada 4 de S.H.I.E.L.D.

Continuidad en el MCU

Definitivamente hay momentos extraños dentro de la continuidad de la historia, especialmente cuando combinas las películas y los shows, y aquel contenido que no incluimos en la gráfica no es la excepción.

La primera temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. ocurrió durante el lanzamiento de dos de las películas de Marvel, y tuvieron que integrar dichas tramas dentro de su propia historia. El episodio 8 de S.H.I.E.L.D. salió al aire después del estreno de Thor: The Dark World y definitivamente, se lleva a cabo después de los eventos presentados dentro del filme. Posteriormente en la misma temporada, el episodio 16 fue transmitido durante el mismo fin de semana del estreno de Capitán America: Winter Soldier, y, siguiendo la continuidad, los eventos dentro de S.H.I.E.L.D. ocurren casi al mismo tiempo que en la película.

Daredevil y Jessica Jones de Netflix también tienen una línea de tiempo un poco tambaleante. A principios de la serie, se hace referencia a la batalla de Nueva York como "el incidente" que ocurrió dos años antes dentro de la trama de Daredevil. Debido a la falta de interacción que tiene con otros de los personajes de Marvel, se puede decir que su historia puede colocarse entre Thor: A Dark World y Avengers: Age of Ultron. Dentro de nuestra línea de tiempo, la hemos colocado con la segunda temporada de S.H.I.E.L.D. para acercarnos más al tiempo de su estreno.

Guardians of the Galaxy Vol. 2 está más arriba de lo que se podría esperar. Es a causa del número de años que la película dice que han pasado, algo que implica que su acción sólo sucede unos pocos meses después de la primera película.

Una pregunta habitual sobre la cronología es por qué Captain America: The First Avenger está primero. Esto es sólo mi opinión, pero creo que ver cómo madura Steve Rogers primero y luego ver la historia de la agente Carter es una muy buena manera de meterse en el MCU. Además se podría decir que él es el Avenger más importante.

Y en cuanto a la segunda pregunta más hecha: No, Iron Man 2 no debería estar frente a Incredible Hulk por el corto The Consultant. Ese corto se estrenó mucho más tarde, en el DVD de Thor, en un intento por simplemente de rellenar esta trama.

Más allá de la saga de Infinity

Hace años el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, me dijo que la diversidad es muy importante para Marvel: "Si miras cualquiera de nuestras películas verás que son muy diversas", me dijo. "Sentimos que les estamos haciendo justicia a los libros al representar eso por completo".

Después de las recaudaciones de Black Panther y Captain Marvel en taquilla se abren las apuestas para el futuro del MCU. Ambas han batido récords y rompen con todas las normas en cuanto a historias de superhéroes. Esperamos que Marvel siga en esa línea.

Si nos fijamos en las cosas más allá de Endgame, la única película que está confirmada es Spider-Man: Far From Home, que se estrena en julio. Pero tenemos un montón de películas "confirmadas", según Deadline, The Hollywood Reporter y otras publicaciones. Estas son las películas en producción o rumoreadas que se podrían ver en las próximas fases del MCU:

Marvel en Netflix y el futuro servicio Disney Plus



Las series de Marvel de Netflix siguen dominando. ABC intentó volver a la competición con Inhumans pero la mala audiencia implica que afortunadamente no habrá segunda temporada. S.H.I.E.L.D. tiene una nueva temporada que se estrenará después de Endgame, pero todavía no se sabe cómo lidiará con... montones de muertes.

Siguen apareciendo nuevas series de Marvel, pero sólo algunas de ellas están dentro del cánon del MCU. La segunda temporada de Cloak and Dagger se estrena en mayo en Freeform, mientras que Marvel's New Warriors teóricamente sigue flotando en algún lado. En noviembre de 2017, THR publicó que la serie estaba buscando comprador. Pero todavía no se sabe dónde acabará (¿tal vez Disney Plus?).

Hace poco supimos que Marvel's Runaways de Hulu tendrá una tercera temporada. Pero no pasará lo mismo con las series de Marvel que estaban en Netflix. A pesar las buenas críticas de algunas de las series, todas las series originales de Marvel en Netflix se han cancelado.

¿Volverán algún día? Nunca se sabe, pero las probabilidades son bajas. En lugar de eso es mejor esperar que los personajes tengan una nueva iteración en el próximo servicio de streaming Disney Plus.

El crecimiento del universo de Marvel es extraordinario y tal como pasa con los cómics, les presentan nuevos personajes a la audiencia (alguna gente no tenía idea de quién era Doctor Strange hasta hace un par de años).

¿Qué personajes te gustaría ver en próximas producciones de Marvel tanto para la pequeña como para la gran pantalla? Cuéntanoslo en los comentarios.