Una solución simple a esta molestia en el app Fotos de iOS

Y pensar que estaba justo debajo de mi nariz, y en la punta de mis dedos, todo el tiempo.

Gracias a Cult of Mac he podido eliminar la mayor molestia de la aplicación Fotos de iOS. Y con eso me refiero al furioso golpeteo que creí que era necesario para volver a las fotos más recientes en la parte inferior de mi carrete de fotos cuando accidentalmente me saltaba a la parte superior o en algún otro lugar en la foto de un distante pasado.

Todos hemos estado allí, viendo inocentemente tus fotos cuando tocas accidentalmente la parte superior de la pantalla y de inmediato eres transportado a la parte superior del carrete de la cámara, donde residen tus fotos más antiguas. Mi método para volver al final era haciendo zoom en la vista Años, desplazándome hacia abajo hasta el año actual y luego llegar hasta Momentos. Mi método fue más rápido que desplazarme año tras año desde mi cuadrícula de fotos en la vista Momentos, pero aún necesitaba desplazarme para llegar a las fotos más recientes después de volver a la vista Momentos de Colecciones y años.

Sólo un toque

Resulta que no se neceista deslizar por las fotos con el dedo. Puedes volver a tus fotos más recientes con un simple toque. Solo toca la pestaña Fotos en la parte inferior de la aplicación Fotos y - ¡boom! - Estarás mirando tus fotos más recientes.

Este truco también funciona para la vista Álbumes: sólo toca la pestaña álbumes para regresar a la parte inferior y las fotos más recientes de cualquier álbum.

Es menos probable que saltes accidentalmente a las fotos más antiguas en las pestañas Memorias o Compartidas porque estas dos vistas están organizadas de forma opuesta a la pestaña Fotos y Álbumes, cronológicamente hablando. Es decir, las fotos más recientes están en la parte superior, de modo que al tocar la parte superior de la pantalla, accederás a las fotos más recientes. Sin embargo, si adquieres el hábito de tocar las pestañas en la barra de menú inferior para ir a tus fotos más recientes, debes saber que al tocar la pestaña Memorias o Compartido te llevará a la parte superior de cualquiera de las vistas, donde residen la fotos más recientes.