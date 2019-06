Cómo saber cuando el contenido de Amazon o iTunes está en oferta

Apple

Quizás piensas que cuando estás comprando películas en Amazon o iTunes, tienes que pagar el precio de lista, que no hay forma de encontrar una oferta.

Pues, te cuento que sí: ocasionalmente encuentras precios de oferta. Desafortunadamente, no hay manera de saber cuándo hace esto para algo que quieres comprar. Tu opción es revisar Amazon y iTunes con frecuencia y cruzar los dedos para no perderte de una oferta de tiempo limitado.

Afortunadamente, existe una solución: TunesGenie es un app gratuito de iOS que te permite compilar una lista de lo que desees, álbumes, libros, películas y programas de TV que quieres comprar. Cuando alguno de esos productos se pone de oferta, te notifica cuando el precio baja. La versión más reciente del app también cataloga todo lo que está actualmente en oferta.

Hasta hace poco, el app estaba limitada solo a iTunes, pero una actualización reciente ha agregado películas de Amazon Video a las ofertas, por lo que ahora también puedes buscar lo que quieras ahí.

Un genio de las ofertas

Si te estabas preguntando sobre el nombre, TunesGenie inició como un monitor de precios para los álbumes de música. Luego, el desarrollador decidió expandirse para incluir libros, películas y programas de TV. Por desgracia, ya no hace seguimiento de aplicaciones. Si deseas hacer eso, hay otras maneras de recibir una notificación de ofertas en aplicaciones.

Una vez que inicialices el app, dale un toque a Search (Buscar) e ingresa el nombre de un artículo que quieres monitorizar, seguido de la categoría indicada: Music, Movies, TV Shows, Books o Audiobooks. Cuando aparezca en el resultado de búsqueda, dale un toque al signo de más para añadirlo a tu Wish List (lista de deseos). Sigue los mismos pasos para artículos adicionales. Luego, puedes darle un toque a Wish List para ver todos los artículos que estás monitorizando.

Cuando estés en la visualización Wish List, puedes darle un toque al icono de la tuerca si quieres especificar la versión, HD o SD, de película o programa de televisión que quieras.

Hay otra manera para compilar tu lista: si estás navegando directamente en la iTunes Store, puedes darle un toque al botón de Share (compartir) y seleccionar Add to TunesGenie (Añadir a TunesGenie). Si no ves esta opción, dale a More (más) y habilítala desde la lista de actividades.

Y eso es todo. Cuando el precio de los artículos que has seleccionado baja, recibirás una notificación.

Por un puñado de dólares

TunesGenie también cuenta con la pestaña de Deals (ofertas). Dale un toque, selecciona la categoría para ver una lista de todo lo que está en oferta. Por ejemplo, ahora mismo encuentras Man of Steel y Galaxy Quest a un precio de US$4.99, muy por debajo de los US$14.99 que normalmente cuestan. Y la novela de Kurt Vonnegut Palm Sunday está a US$4.99 (normalmente cuesta US$12.99).

También puedes alternar entre iTunes y Amazon, al menos en películas, ya que una tienda suele tener ofertas diferentes a la otra.

Si buscas incluso una mejor oferta, puedes agregar productos a tu lista también, pero por ahora, la lista se queda en iTunes solamente.

Finalmente, puedes disponer las listas por día de la oferta, porcentaje o cantidad, solo con tocar el ícono en la esquina. Si quieres saber, por ejemplo, qué productos han bajado más de precio, puedes optar por la vista por porcentaje.

Aunque el app es gratuito, TunesGenie sí obtiene ingresos cuando compras algo (lo que puedes hacer al darle un toque al artículo y comprarlo desde el app). El desarrollador, Frank Barret, donal 50 por ciento del ingreso a organizaciones de caridad como la Cruz Roja Americana y Wounded Warrior Project. Por lo que buscar y encontrar ofertas digitales de esta manera es por mucho un ganar-ganar.

