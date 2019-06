TSA PreCheck vs. Global Entry vs. Clear: costos y beneficios de cada uno

John Greim / Getty Images

Estar parado en una larga fila en un aeropuerto no es la mejor forma de comenzar unas vacaciones. Ni tampoco la mejor forma de volar para un viajero frecuente de negocios. Es probable que hayas oído hablar de varios programas que prometen hacerte cruzar con más rapidez los controles de seguridad de los aeropuertos de EE.UU., y probablemente incluso hayas dedicado algo de tiempo a revisarlos mientras avanzabas muy lentamente en la fila para llegar a un punto de control de la TSA. O, quién sabe, tal vez estés leyendo este artículo en una fila de control de seguridad del aeropuerto ahora mismo.

Te entendemos. En CNET viajamos muy a menudo para cubrir noticias de última hora, convenciones o ferias comerciales. Y después de todo el tiempo pasado en aeropuertos, hemos aprendido algunas cosas sobre las tres opciones principales para acortar tu espera: TSA PreCheck, Global Entry y Clear. Así que, antes de quitarte los zapatos y el cinturón y sacar tu computadora portátil y los líquidos de tu equipaje de mano, sigue leyendo para conocer los costos, el proceso de inscripción y los beneficios de cada uno de estos programas.

Las opciones y opiniones que verás a continuación se basan en pruebas independientes realizadas por nuestros editores. Toma en cuenta que CNET puede recibir una parte de los ingresos si compras algún producto o te suscribes a algún servicio que aparezca en nuestro sitio Web.

Global Entry es la mejor opción general. Un redactor de CNET alguna vez se refirió a este servicio como "los mejores US$100 que he gastado", y la primera vez que lo uses, estarás de acuerdo con él. Global Entry incluye todas las ventajas de TSA PreCheck, como controles de seguridad de la TSA mucho más rápidos y menos invasivos, y les agrega una fila rápida para pasar aduanas e inmigración cuando vuelvas a los Estados Unidos desde algún destino internacional. Si cuentas con un pasaporte, esta es tu mejor opción.

TSA PreCheck es tu mejor opción si no tienes un pasaporte. Si solo viajas dentro del país, TSA PreCheck hará que volar sea un proceso mucho menos pesado. Pero si planeas realizar al menos un viaje internacional en los próximos cinco años, es recomendable pagar los US$15 adicionales de Global Entry.

No recomendamos Clear a su precio actual. El precio base de Clear simplemente se siente prohibitivo. Son casi US$200 al año, en comparación con solo US$20 al año por Global Entry. Y su cuota de inscripción no te permite un chequeo de seguridad más rápido con la TSA, por lo que probablemente aún prefieras invertir en Global Entry o TSA PreCheck. Sin una reducción de precios o una mejora en el nivel del servicio, Clear no parece vales la pena. Sin embargo...

Clear Sports sí vale la pena para fanáticos del deporte y asistentes a conciertos en ciertas ciudades. Esto en realidad no tiene nada que ver con aeropuertos o viajes. Sin embargo, el programa gratuito de Clear, llamado Clear Sports, te brinda acceso rápido a 16 estadios en todo el país. Si vives en una de las ciudades en las que se ofrece, y estás de acuerdo con que la compañía Clear tenga tus datos biométricos, vale la pena echar un vistazo a este servicio.

Ahora bien, si eres verdaderamente celoso con el tema de tu privacidad, posiblemente prefieras evitar cualquiera de estos programas.

TSA PreCheck

Con más de 7 millones de miembros, TSA PreCheck es el más popular de los programas de control rápido de seguridad en aeropuertos. Es administrado por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y te permite utilizar una fila especial de TSA PreCheck en el aeropuerto en lugar de tener que abrirte paso por el control de seguridad principal con todos los demás pasajeros. Además de una fila más corta, el proceso en sí mismo se agiliza porque al pasar por un punto de control de TSA PreCheck no necesitas quitarte los zapatos ni sacar tu computadora portátil, entre otras cosas. Según la TSA, en mayo pasado el 92 por ciento de los miembros de TSA PreCheck tuvieron un tiempo de espera menor de 5 minutos.

¿A quién está dirigido?

A pasajeros por vía aérea dentro de los Estados Unidos. Para ser elegible, debes ser ciudadano de los Estados Unidos o un residente permanente legal. Además, los hijos de 12 años (y menores) de miembros de TSA PreCheck pueden pasar por la fila rápida con sus padres.

¿Para qué sirve?

No solo es muy probable que la fila de TSA PreCheck sea más corta que la que encontrarás en el punto de control de seguridad regular del aeropuerto, sino que lo cruzarás más rápido porque no necesitarás quitarte los zapatos, el cinturón o la chaqueta, ni sacar tu computadora portátil o líquidos.

TSA

¿Dónde puedo usarlo?

En más de 200 aeropuertos participantes de EE.UU. Y en 67 aerolíneas participantes en EE.UU.

¿Cuánto cuesta?

TSA PreCheck cuesta US$85 por cinco años.

¿Cómo me inscribo?

Es un proceso de dos pasos:

1. Llena una solicitud en línea y programa una cita personal para una verificación de tus antecedentes. Hay más de 380 centros de inscripción para la entrevista personal. A diferencia de lo que ocurría en los primeros años de funcionamiento del programa, no todos los centros están ubicados en aeropuertos actualmente.

2. Acude a la cita para responder las preguntas de verificación de antecedentes y que tomen tus huellas digitales.

La TSA estima que completar la solicitud en línea toma cinco minutos y la cita personal unos 10 minutos.

¿Como funciona?

Una vez que hayas sido aprobado y hayas pagado tus US$85, obtendrás un número de viajero conocido (o KTN, por Known Traveler Number). Al reservar un vuelo, debes agregar tu KTN a tu reserva; eso te permitirá utilizar la fila TSA PreCheck en el aeropuerto.

Global Entry

Global Entry es una elección lógica si te gusta la idea de TSA PreCheck y viajas internacionalmente. Dirigido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU. (CBP, por US Customs and Border Protection), este programa incluye TSA PreCheck y le agrega la capacidad de pasar más rápidamente por aduanas al ingresar a los EE. UU.

¿A quién está dirigido?

A viajeros internacionales que van por aire, tierra o mar. Para ser elegible, debes ser ciudadano estadounidense, residente permanente legal o ciudadano de los siguientes países: Argentina, Colombia, Alemania, India, Panamá, Singapur, Corea del Sur, Suiza, Taiwán o el Reino Unido. Los niños requieren su propia membresía de Global Entry, que tiene el mismo costo que la de los adultos.

¿Para qué sirve?

Te permite evitar la larga fila de aduanas, así como todo el papeleo y la entrevista incómoda con un agente de aduanas cuando regresas a los Estados Unidos. En lugar de este proceso desagradable, los miembros de Global Entry pueden pasar por aduanas utilizando un quiosco de autoservicio. Y al salir de EE.UU., Global Entry también incluye TSA PreCheck para que puedas pasar más rápido por los controles de seguridad del aeropuerto.

CBP

¿Dónde puedo usarlo?

Puedes usar Global Entry en docenas de aeropuertos en los EE.UU., incluidos los de Guam, Saipan y Puerto Rico. También está disponible en algunos de los principales aeropuertos canadienses (Calgary, Edmonton, Halifax, Montreal, Ottawa, Toronto y Winnipeg), así como en algunos otros lugares internacionales (Abu Dabi, Aruba, Bermudas, Dublín, Gran Bahama, Nassau). Y como dijimos, esto es adicionalmente a las ventajas de una membresía TSA PreCheck completa, que puedes utilizar en más de 200 aeropuertos nacionales de los Estados Unidos.

¿Cuánto cuesta?

Global Entry cuesta US$100 por cinco años, solo US$3 más por año que TSA PreCheck.

¿Cómo me inscribo?

De manera similar al proceso de TSA PreCheck, debes completar una solicitud en línea. Comienza por crear una cuenta en el programa Trusted Traveler. Luego, completa la solicitud de Global Entry (que incluye la cuota no reembolsable de US$100). Una vez que te hayan aceptado de manera condicional, programa una cita personal en un centro de inscripción y pasa por una verificación de antecedentes. Para tu entrevista personal necesitarás un pasaporte válido y alguna otra forma de identificación, como una licencia de conducir o una tarjeta de identificación. Los residentes permanentes legales deben presentar su tarjeta de residente permanente legible por máquina.

¿Como funciona?

No se necesita ningún papeleo adicional además de tu pasaporte de Estados Unidos. Una vez que te hayan aceptado, solo busca los quioscos exclusivos de Global Entry en las aduanas al ingresar a los Estados Unidos en cualquiera de los aeropuertos participantes. El quiosco, similar a un cajero automático, te toma una foto y te hace unas cinco preguntas del mismo tipo que las que aparece en los formularios de inmigración físicos (si traes fruta, si llevas más de US$10,000 en efectivo, etc.), que debes responder en la pantalla táctil. Si tu respuesta a todas esas preguntas es "no", puedes entregar el recibo impreso a un oficial de inmigración mientras este verifica tu pasaporte. Puedes estar rumbo a los carruseles de entrega de equipaje en tan solo 2 minutos.

También recibirás una tarjeta de identificación de Global Entry, pero esta solo es necesaria para la entrada por puertos terrestres y marítimos desde México o Canadá. (Si no estás familiarizado con los programas SENTRI y NEXUS relacionados con el cruce hacia y desde esos países, probablemente no debas preocuparte por esto).

Clear

A diferencia de TSA PreCheck y Global Entry, Clear es administrado por una empresa privada y no por el gobierno. Te permite pasar al frente de la fila de control de seguridad principal o la fila de TSA PreCheck en el aeropuerto. En vez de esperar en fila para mostrar tu identificación y tu tarjeta de embarque al agente de la TSA, puedes usar un quiosco Clear para escanear tu ojo y tu huella digital, y luego te acompañarán directamente al frente de la fila para el control de seguridad.

Es posible que desees utilizarlo junto con TSA PreCheck o Global Entry, puesto que solo te permite evitar hacer la fila. De todos modos tendrás que pasar por seguridad y quitarte los zapatos y el cinturón, y sacar tu computadora portátil y líquidos del equipaje de mano, a menos que también disfrutes de los beneficios de TSA PreCheck.

¿A quién está dirigido?

A pasajeros por vía aérea que tengan ojos y dedos y odien las filas largas. Para ser elegible, debes tener por lo menos 18 años y alguno de los siguientes tipos de identificación con foto: licencia de conducir de EE.UU., pasaporte de EE.UU., tarjeta de pasaporte de EE.UU., tarjeta de residencia permanente emitida en EE.UU., identificación emitida por un estado o identificación militar de EE.UU.

¿Para qué sirve?

Clear te permite evitar la fila de seguridad del aeropuerto, pero aún tendrás que pasar por el control de seguridad regular. Te evita la necesidad de presentar tu identificación y tarjeta de embarque a un agente de la TSA después de hacer la fila de seguridad. En lugar de ello, puedes utilizar un quiosco Clear para escanear tu iris y tus huellas dactilares, y luego un empleado de Clear te acompañará directamente al frente de la fila para el control de seguridad. Deberás quitarte los zapatos y el cinturón y sacar tu computadora portátil y los líquidos de tu equipaje de mano, a menos que también tengas una membresía TSA PreCheck que acelere el proceso de control.

CLEAR

¿Dónde puedo usarlo?

Clear no está tan extendido como TSA PreCheck o Global Entry. Está disponible en un número restringido de aeropuertos, así como en unos cuantos estadios, para que puedas pasar con mayor rapidez por el control de seguridad o ingresar a un partido o concierto.

¿Cuánto cuesta?

Clear es más caro que TSA PreCheck o Global Entry. Cuesta US$ 179 por año, y puedes agregar hasta a tres miembros de tu familia por US$50 cada uno por año. Los menores de 18 años pueden usar el quiosco CLEAR cuando viajan con un miembro de la familia que pertenezca a Clear.

Aunque Clear es el más caro de los tres programas, es también el único que ofrece un periodo de prueba gratuito. Puedes probar el servicio gratis durante un mes. Además, actualmente cuenta con una promoción que duplica el periodo de prueba gratuita a dos meses.

Los miembros de Delta pueden acceder a una oferta en Clear. Es gratis para los miembros Diamond Medallion, cuesta US$109 por año para los miembros Platinum, Gold y Silver Medallion, y US$119 por año para los miembros General de SkyMiles.

¿Qué es Clear Sports?

Válida solo para la entrada a estadios, la membresía de Clear Sports es gratuita y te permite llevar a un invitado contigo a través del carril de control de seguridad de Clear.

¿Cómo me inscribo?

CLEAR es el más caro, pero al que es más fácil inscribirse. Debes completar una solicitud en línea y luego finalizar el proceso en un aeropuerto o estadio que ofrezca Clear. No es necesario que vayas a un centro de inscripción; puedes comenzar a utilizar Clear el mismo día que te inscribas.

¿Cómo funciona?

Al inscribirte, escanean tu iris y tus huellas digitales y los vinculan a su cuenta. Luego puedes usar esos datos biométricos para atravesar la fila de Clear en un aeropuerto o estadio en lugar de la fila de seguridad normal.

Seguridad y privacidad

Global Entry y TSA PreCheck son programas del Gobierno de los Estados Unidos, mientras que Clear es una corporación privada. Pero si utilizas cualquiera de estos servicios, estarás proveyendo bastante información personal, incluidas huellas dactilares y tu cara.

En el caso de Clear, el sitio web de la compañía dice: "No vendemos ni alquilamos información personal. La información personal se utiliza únicamente para proporcionar los servicios asociados con la membresía de Clear".

En los casos de Global Entry y TSA PreCheck, estás entregando esa información al Gobierno federal. Eso hace recapacitar a muchas personas, en especial porque el Gobierno no ha demostrado ser mejor que las corporaciones para mantener la información segura. Desde las violaciones de datos de OPM y Shadow Brokers, los agentes federales ya tenían una reputación bastante mala. Y ahora, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, la misma agencia que administra Global Entry, ha admitido que las fotos de los viajeros se han visto afectadas por un ciberataque.

Así pues, ninguno de estos sistemas será cómodo para quienes valoran su privacidad. Y si algo te hace sentir incómodo, entonces ninguno de estos servicios te conviene. Pero, si bien defender un mayor nivel de derechos para los viajeros es un debate encomiable, no te permitirá atravesar la fila de seguridad más rápido para llegar a tu próximo vuelo. Para bien o para mal, una mayor comodidad significa sacrificar cierto grado de privacidad, al menos con las aerolíneas, los Gobiernos de las naciones a las que viajas y sus diversos subcontratistas.

