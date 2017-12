10 trucos para textear con el iPhone que necesitas conocer

Si tu iPhone siempre está sonando y te tienes que disculpar todo el tiempo por no ver textos y no responderlos a tiempo, quizás es hora de conocer mejor algunas de las prestaciones ocultas en iMessage que te pueden ayudar a evitar que los mensajes de texto te controlen la vida. Comencemos.

1. Desactiva las alertas sonoras de textos de grupo

La capacidad de eliminar los avisos de textos de grupo es, de lejos, mi función favorita en iMessage. Cuando te incluyen en mensajes de texto de un grupo, puedes desactivar las alertas mientras el grupo hace de las suyas. De la lista de mensajes, haz un movimiento deslizante hacia la izquierda y entonces toca el botón púrpura Ocultar Alertas. Verás el icono de una pequeña medialuna a la izquierda, que indica que las alertas están desactivadas. (Puedes hacer un movimiento deslizante y tocar en Mostrar Alertas si quieres reactivarlas).

Captura de pantala de Matt Elliott/CNET

2. Dale un nombre al grupo

Si tienes múltiples conversaciones de texto grupales, puede ser difícil hacer un seguimiento de qué grupo es cuál. Tal vez las etiquetas pueden ayudar. Puedes nombrar rápidamente un texto grupal abriendo la conversación, tocando el ícono "i" en la esquina superior derecha y luego tocando Ingresar un nombre de grupo en la parte superior. Ahora, el nombre que le des aparecerá en tu lista de mensajes en lugar de una lista parcial de nombres poco útil.

3. Sin repeticiones

Yo tengo una norma estricta de una alerta por texto. Las alertas de los mensajes de texto se repiten una vez, de manera que te avisa cuando te llega un texto, y otra vez dos minutos después. Pero una vez es suficiente. Ve a Ajustes > Notificaciones > Mensajes > Repetir alertas y escoge Nunca para evitar que se repitan.

Captura de pantalla de Matt Elliott/CNET

4. Fija un tono especial para ese alguien especial

No todos los mensajes de texto tienen la misma importancia. Tu amigo que te escribe de futbol no es lo mismo que tu esposa o pareja que te pregunta por qué vas tarde. Dale a esa persona especial en tu vida un tono personalizado de alerta de texto. Abre el app Contactos, toca Editar y baja hasta Text Tone (Tono para texto) y escoge alguno menos Default. También puedes cambiar el tono de vibración.

5. Bloquéalo

Si alguien te molesta con muchos mensajes de texto, es fácil bloquear el número. Desde alguno de los textos, toca la "i" en el extreme superior derecho, toca el nombre o número en la parte superior y entonces toca Block this Caller (Bloquear a esta persona). Finalmente, toca Block Contact (Bloquea contacto) para confirmar. (Puedes ir atrás y tocar Desbloquear a esta persona si cambias de opinión y quieres reanudar los mensajes de texto con un contacto bloqueado).

Captura de pantalla de Matt Elliott/CNET

6. Responde desde la notificación

No tienes que abrir el app de Mensajes para contestar a un mensaje. Puedes contestar directamente desde una notificación de texto. Oprime más de lo normal la notificación (3D Touch) para enviar la respuesta.

7. Oculta las vistas preliminares

Naturalmente, las notificaciones de mensajes de texto significan que ojos ajenos pueden ver una conversación privada. Puedes desactivar completamente las vistas preliminares o solamente desde la pantalla cerrada. Ve a Ajustes > Notificaciones > Mensajes y baja hasta to Mostrar Previsualización, entonces escoges When Unlocked (Con la pantalla cerrada) o Never (Nunca). Puedes mantener activas las alertas, pero cuando aparece una alerta grande para informarte de la llegada de un mensaje de texto, solamente te mostrará el nombre del remitente, pero nada del mensaje si tienes Mostrar Previsualización desactivado.

Captura de pantalla de Matt Elliott/CNET

8. Atajo al icono del app

Para enviar un mensaje de texto rápido, puedes presionar más de lo normal el icono del app y crear un Nuevo Mensaje, o contestar a una de tres personas con quienes hayas intercambiado textos recientemente.

9. Envía una respuesta rápida

También puedes usar 3D Touch para enviar una respuesta rápida. De la lista de mensajes presiona más tiempo de lo normal sobre un mensaje para abrir una vista preliminar y entonces desliza un dedo hacia arriba para ver tres respuestas preparadas. Si ninguna te conviene, puedes tocar Custom para abrir el mensaje y escribir tu respuesta.

Captura de pantalla de Matt Elliott/CNET

10. Reenvía sin copiar y pegar

Voy a terminar con mi segundo truco favorito. Hubo un tiempo en que pensaba que hacía falta copia y pegar el texto desde una burbuja de texto para reenviarlo, y eso siempre ha sido complicado en iMessage. Toca y mantén oprimida la burbuja de texto, toca Más en el menú que sale desde la parte inferior derecha. Ahora el texto se incorpora al nuevo mensaje, que puedes enviar a quien te parezca. Mucho más fácil que copiar y pegar.