11 truquillos de Chrome que te van a encantar

Juan Garzón/CNET

¿Te consideras un ninja de Chrome? Si no es así, estos consejos pueden ayudarte a navegar por la Web como todo un profesional.

Fija pestañas

Paso gran parte de mi día usando Gmail y Google Drive, y con la función de fijación de pestañas de Chrome, puedo mantener esas pestañas estacionadas a la izquierda de todas mis pestañas abiertas. Es una manera genial de mantener las pestañas que constantemente visita y revisitar al alcance de la mano. Para fijar una pestaña, simplemente haz clic con el botón derecho y selecciona Pin Tab. Se moverá a la izquierda de sus pestañas, donde permanecerá disponible. Mejor aún, el tamaño de la pestaña se reduce para darte más espacio para hacer malabares con el resto de las pestañas abiertas.

Silencia pestañas

¿De dónde viene ese sonido? Chrome identifica qué pestañas reproducen audio colocando un pequeño icono de habla en las pestañas que hacen ruido. Si un video comienza a reproducirse en una de las pestañas de fondo, busca el pequeño icono de altavoz. Para silenciar su audio, haz clic derecho en la pestaña y presiona Mute Tab. Silenciarás la pestaña infractora sin abandonar tu pestaña actual.

Bloquea la reproducción automática de videos

Si te encuentras constantemente silenciando pestañas, ¿por qué no bloquear la reproducción automática de videos por completo? Escribe chrome://flags/#autoplay-policy en la barra de direcciones URL de Chrome, que abrirá la lista de funciones de Chrome que Google está probando, pero que aún no ha llegado a la versión oficial. Para la política de reproducción automática, selecciona Activación del usuario del documento es obligatoria y luego haz clic en el botón Relanzar ahora (Relaunch Now).

Bloquea la solicitud de notificaciones

Después de la reproducción automática de videos, mi parte menos favorita de navegar en la Web son las constantes solicitudes de los sitios que me preguntan si les permitiré que me muestren las notificaciones. Mi respuesta es siempre "bloquear". Afortunadamente, hay una forma de decirle a Chrome que impida que los sitios lo hagan. Abre Configuración y desplázate hacia abajo hasta la parte inferior y haz clic en Avanzado. En la sección Privacidad y seguridad, haz clic en Configuración de contenido. A continuación, haz clic en Notificaciones y luego haz clic en el interruptor de alternancia para que pase de Preguntar antes de enviar a Bloqueado.

El camino más corto a las búsquedas de Google

Probablemente sabes que puedes usar la barra de URL de Chrome para hacer una búsqueda rápida en Google, pero esa no es la manera más rápida. Si encuentras una palabra que deseas buscar, simplemente haz clic derecho sobre ella y selecciona Buscar Google para "_____" en el menú contextual y se abrirá una nueva pestaña con los resultados de búsqueda de Google para esa palabra. También puedes buscar una frase de la misma manera resaltando primero la frase completa y luego haciendo clic con el botón derecho.

Haz zoom para una vista normal

Con frecuencia, el panel táctil de mi MacBook hace una mala pasada de un gesto y hace un zoom alocado en la página que estoy leyendo. Así que memoricé el atajo de teclado Command-0 (cero, es decir), que devuelve Chrome al nivel de zoom regular. (Eso es Ctrl-0 para los usuarios de Windows).

Selecciona varias pestañas

Si tus pestañas abiertas han llegado al punto en el que deseas separar un grupo y moverlas a su propia ventana, puedes seleccionar varias pestañas manteniendo presionadas las teclas Comando (Mac) o Ctrl (Windows) y haciendo clic en las pestañas que deseas mover. Verás que las pestañas están resaltadas en un tono más claro desde las otras pestañas. Con tus pestañas seleccionadas, puedes soltar el botón Comando o Ctrl y luego arrastrar las pestañas desde la ventana actual y todas se abrirán en una nueva ventana propia.

Abre de nuevo una pestaña cerrada

¿Cerraste una pestaña por error? Ábrela de vuelta usando Command-Shift-T en una Mac o Ctrl-Shift-T en una PC.

Empieza donde te habías quedado

¿Sabías que puedes decirle a Chrome que no reinicie con una página en blanco, sino con la que dejaste la última vez, con todas tus pestañas? Me gusta apagar mi MacBook de vez en cuando para que siga funcionando sin problemas, y me gusta poder continuar justo donde me quedé en Chrome después de reiniciar. Para hacerlo, ve a Configuración de Chrome, desplázate hacia abajo hasta el área de inicio y selecciona Continuar donde te quedaste (Continue where you left off).

Mira lo que está ralentizando el sistema

¿Chrome está inactivo o muy lento? Puedes ver si hay una pestaña en particular que está causando la desaceleración usando el Administrador de tareas integrado de Chrome. Muestra qué pestañas usan la mayoría de los recursos de CPU y memoria. Para abrir el Administrador de tareas de Chrome, haz clic en el botón de triple punto en la esquina superior derecha y ve a Más herramientas > Administrador de tareas. La pequeña ventana del Administrador de tareas (Task Manager) muestra porcentajes fluctuantes para cada pestaña abierta y extensión que tienes en ejecución en términos de uso de CPU y memoria. Resalta una pestaña o una extensión y haz clic en el proceso de finalización para eliminar cualquier fuente de recursos y reclamar algunos gastos generales de CPU y memoria.

Ahorra tiempo con 'autofil'

¿Cansado de ingresar tu dirección o información de tarjeta de crédito en formularios Web? Puedes guardar esta información y que Chrome la ingrese por ti. Ve a Configuración > Avanzado > Contraseñas y formularios > Configuración de autocompletar para guardar la dirección y la información de pago con Chrome. Cuando llegues a un formulario Web, solo tiene que ingresar la primera letra o tu nombre o primer número de tu tarjeta de crédito y Chrome le ofrecerá completar los casilleros correspondientes.