5 proyectos de foto fáciles y divertidos para hacer con tu teléfono

Si te has puesto en cuarentena y sigues confinado en casa debido a la crisis del coronavirus, no pienses que no hay oportunidad de flexionar esos músculos fotográficos: hay muchas maneras de agudizar tus habilidades de fotografía creativa en casa usando solo tu teléfono, ya sea que uses un iPhone 11 Pro, un Galaxy S20 Ultra, un Pixel 4 o cualquier otro teléfono más antiguo.

Puede que sea tentador sentarte a ver Netflix todo el día, pero probar nuevos desafíos creativos no solo puede ayudarte a mantener tu mente enfocada, sino que también puede enseñarte algunos truquillos nuevos que puedes usar más adelante. Por lo menos, podrías evitar el aburrimiento.

He reunido algunas de mis ideas favoritas de fotografía que puedes hacer con tu teléfono sin necesidad de salir de casa. Aquí vamos.

1. Haz fotos compuestas

La "fotografía compuesta" significa mezclar diferentes elementos fotográficos de múltiples imágenes en una sola toma terminada. En un nivel básico, puede usarse para reemplazar simplemente un cielo en una imagen de paisaje, pero con algo de experimentación puede ofrecer infinitas oportunidades para la creatividad.

En mi caso, quería componerme en la misma escena varias veces, casi como si mostrara todas las cosas diferentes que podría hacer durante todo el día en una sola imagen.

Ponerlo todo junto fue bastante sencillo. Así es como lo hice:

1. Pon tu teléfono en un trípode

2. Encuadra tu toma según sea necesario usando las opciones de lente, si están disponibles

3. Configura tu teléfono con un temporizador de 10 segundos o usa un control remoto Bluetooth

4. Entra en la escena y toma una foto

5. Muévete en distintas posiciones, haciendo una imagen de cada vez que te muevas

6. Combina las imágenes en Photoshop colocándolas una encima de la otra y borrando las áreas que no deseas

2. Practica con retratos

Estar atrapado en casa puede ser un buen momento para perfeccionar tus fotografías modo retrato. Ya sea que estés tomando una foto de un compañero, un miembro de la familia, un compañero de piso o incluso tu mascota, hay temas interesantes a tu alrededor. ¿Vives solo? No hay problema, voltea esa cámara y usa el modo selfie o incluso coloca tu teléfono en un trípode si tienes uno y comienza a mover la cámara, o trabaja en la configuración de tu naturaleza muerta (más sobre eso a continuación).

Mira alrededor de tu casa y ve dónde crees que podría ser una escena interesante. Tal vez tengas un viejo sillón de cuero vieja en el que alguien podría posar. Tal vez tengas una alfombra rara en la que podrías hacer que tu mascota se acueste para poder disparar desde arriba. También puedes probar algunas tomas mirando con nostalgia por la ventana.

Experimenta también con la iluminación. La mejor opción es la luz natural que entra por las ventanas, por lo que hacer disparos cerca de ellas es un buen lugar para comenzar. Pero tal vez hay una lámpara genial que podrías usar como una fuente de luz única y cambiante para darle un poco de drama artístico a la toma. También puedes tomar un panel de luz LED de Amazon e intentar agregar tu propia iluminación.

3. Escenas de naturaleza muerta

La naturaleza muerta podría incluir muchos tipos diferentes de tomas, desde tomas de arriba hacia abajo brillantes y aireadas de una deliciosa ensalada o comida de congelador que hayas preparado, hasta fotos de productos de tu computadora portátil, un control remoto para juegos, un par de zapatos o cualquier cosa que pienses que podría fotografiar bien. Incluso podrías tomar una buena selección de cosas de tu casa que, cuando se arreglan ingeniosamente, podrían hacer una buena imagen.

Los principios de iluminación son muy similares a los de tus retratos. Utiliza ventanas siempre que sea posible, ya que probablemente proporcionen las fuentes de luz más brillantes de tu hogar. Los fotógrafos de comida utilizan regularmente la luz natural en sus imágenes para mantener ese estilo de vida realista en sus fotos. Juega con el lugar donde estás ubicando a tus sujetos e intenta hacer tomas desde diferentes ángulos para obtener la luz en el lugar correcto.

4. Haz un cortometraje

Hacer un cortometraje puede ser algo muy divertido, ya que tienes que pensar en múltiples elementos diferentes de producción. Primero, por supuesto, de eso debería tratarse tu película. Tal vez quieras probar y filmar un drama criminal con tu familia como el elenco principal. O tal vez es una minipeli sobre tu gatito y las cosas que hacen durante el día.

Mi cortometraje fue sobre el proceso de hacer una hermosa taza de té. Después de decidir qué película quería hacer, pensé en los pasos que implicaría filmar el proceso. Para tu drama criminal, esto sería cuando estás escribiendo un guion y calculando qué tomas necesitarás para armar todo.

Hacer una taza de té es un proceso muy de fórmula, por lo que saber qué filmar fue bastante fácil: llenar la tetera con agua, esperar a que hierva, verter el agua, etc. Agregué algunas imágenes adicionales de configuración de la escena al principio y una foto final de mí disfrutando del té que había preparado.

Mi cortometraje fue filmado completamente en mi iPhone 11 Pro, usando un control deslizante Edelkrone que permite crear un movimiento suave y deslizante para tus tomas y una lente anamórfica de Moment, para darle ese aspecto cinematográfico de relación de aspecto amplia. Lo edité en Adobe Premiere en mi MacBook Pro, pero puedes editar fácilmente tu propia película en iMovie directamente en tu iPhone o usando Adobe Premiere Rush en tu teléfono Android.

Realmente disfruté el proceso ya que me obligó a pensar no solo en los ángulos y la iluminación como lo haría en mi fotografía normal, sino también en cómo contar visualmente una historia que tuviera sentido para alguien que la vea. También fue muy divertido intentar ser más experimental con mi estilo de disparo y edición, por lo que definitivamente fue una excelente manera de pasar unas horas en casa en una tarde tranquila.

5. Trabaja en tu edición

Es posible que todavía no puedas salir a la calle y hacer una serie completa de nuevas fotos, pero eso no significa que no puedas hacer un gran uso de las imágenes que ya has tomado.

Tanto las tiendas de aplicaciones de Android como las de iOS están llenas de aplicaciones que ofrecen una gran cantidad de opciones creativas de edición para sus imágenes, con un número aparentemente infinito de filtros, marcos y un estilo moderno que puede aplicar.

Snapseed es uno de mis favoritos y es gratis en ambas plataformas. Tiene una variedad de filtros de color disponibles (incluidos los que le dan a tu escena un aspecto llamativo "HDR", así como más opciones de tono vintage), pero también proporciona herramientas de edición más profundas, como la capacidad de pintar selectivamente el brillo en solo el áreas que quieras. También puedes ponerte creativo con aplicaciones como Photofox y Bazaart, que utilicé para crear el autorretrato en la parte superior de este artículo.

Mi consejo es que te des una vuelta por la galería de tu teléfono, mirando las semanas, meses o años de fotos que has hecho. Marca las que realmente se destacan como tus favoritos, luego siéntate en el sofá con tu bebida preferida, inicia algunas aplicaciones de edición y pon manos a la obra.

No solo podrías dar un poco de vida nueva y creativa a las fotos de las que te habías olvidado hace mucho tiempo, sino que también puedes aprender algunas técnicas nuevas y valiosas para poner en práctica cuando finalmente puedas volver a salir a hacer fotos nuevas.