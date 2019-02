Si tienes un iPhone y eres un usuario asiduo de YouTube, te tenemos tres Atajos muy útiles para añadir a tu Biblioteca. Uno te permite descargar videos de YouTube en tu iPhone sin necesidad de una computadora o iTunes. Otro te deja escuchar el audio de YouTube en segundo plano. Y el último te permite buscar videos de YouTube del tema que estás reproduciendo en Apple Music.

Para agregar estos Atajos, asegúrate primero de estar leyendo este artículo en el navegador Safari en tu iPhone o iPad. Simplemente toca el enlace de descarga correspondiente y luego el botón Obtener Atajo (Get Shortcut) para agregarlo a la pestaña Biblioteca de la aplicación Atajos.

Download YouTube (Descarga de YouTube)

Este Atajo te permite descargar videos de YouTube sin necesidad de recurrir a iTunes. Yo utilicé la versión creada por Charlie Sorrel de Cult of Mac (en inglés), basada en un Atajo presentado en el foro Reddit. Para usarlo, toca el botón Compartir (Share) cuando estés viendo un video de YouTube en la aplicación de YouTube o en Safari, elige la opción Atajos en el menú Compartir y luego toca el atajo Download YouTube. Espera unos segundos mientras se ejecuta, y encontrarás el video descargado en la carpeta Atajos de la aplicación Archivos.

Para cambiar la ubicación de tus videos descargados, abre la aplicación Atajos y toca el botón con tres puntos del atajo Download YouTube en tu Biblioteca. Desplázate hasta la última acción en la parte inferior, llamada Guardar Archivo (Save File), y activa Preguntar Dónde Guardar (Ask Where to Save). Ahora, cada vez que uses este Atajo, te preguntará dónde deseas guardar el video: en otra carpeta del iCloud Drive, en Dropbox, en Google Drive o en tu teléfono.

Captura de pantalla: Matt Elliott/CNET

Agrega Download YouTube a tu aplicación Atajos.

Background YouTube (YouTube en Segundo Plano)

A menos que estés suscrito a YouTube Premium, no es posible escuchar la aplicación en segundo plano. Sin embargo, con este Atajo puedes escuchar el audio de YouTube en segundo plano siempre y cuando utilices Safari. Después de agregar el Atajo, comienza a reproducir un video de YouTube en Safari y toca el botón Compartir (Share) en la parte inferior de Safari (que es distinto del botón Compartir de YouTube, ubicado justo debajo del video). Luego, toca Atajos en el menú Compartir y luego Background YouTube. A continuación, volverás al video en Safari, que estará en pausa. Toca reproducir y el video se abrirá en una nueva página del navegador. Bloquea tu teléfono y usa el reproductor de medios de la pantalla de bloqueo para comenzar a reproducir el video. Puedes escuchar el audio en tu teléfono bloqueado, o desbloquearlo y continuar escuchando con Safari en segundo plano y utilizando el Centro de Control para reproducir y pausar el video.

Agrega Background YouTube a tu aplicación Atajos.

Find Track on YouTube (Encuentra un tema en YouTube)

Si estás escuchando un tema particularmente agradable en Apple Music y te preguntas qué videos tiene YouTube para tu disfrute visual, debes probar este Atajo. A diferencia de los dos anteriores, a este no se accede desde un menú Compartir, sino directamente desde la aplicación Atajos. Cuando estés reproduciendo una canción en Apple Music, abre la aplicación Atajos y toca Find Track on YouTube. Esto abrirá la aplicación de YouTube y te mostrará la página de resultados de una búsqueda realizada utilizando el nombre del artista y de la canción.

Además, a diferencia de los dos Atajos anteriores, puedes encontrar Find Track on YouTube en la Galería de la aplicación Atajos.