Obtén tres años de Disney Plus por US$4 al mes

Disney

Disney Plus, el servicio de entretenimiento por streaming de Disney, se lanzará en los Estados Unidos el 12 de noviembre y será uno de los servicios más asequibles del mercado, pues su precio es de US$7 al mes o US$70 al año. Todavía no puedes reservar Disney Plus, aunque eso puede cambiar dentro de los próximos días. Sin embargo, si eres miembro D23 Gold y tienes tu tarjeta del Disney Fan Club, puedes obtener una suscripción a Disney Plus por menos dinero —siempre que estés dispuesto a comprometerte por tres años. Así está la cosa.

Oferta Founders Circle

Por tiempo limitado los miembros del D23: Club Oficial de Fans de Disney pueden hacer un pago de US$140.97 al suscribirse por tres años a Disney Plus, esto se traduce en US$46.99 al año y US$3.92 mensuales, ahorrándose un total de US$23 mensuales. De acuerdo con Engadget, la demanda fue tan alta que el sitio oficial de D23 se cayó momentáneamente.

Esta oferta de descuento de Disney Plus de tres años está disponible en línea del 26 de agosto al 2 de septiembre, pero solo para los miembros D23 Gold en Estados Unidos. Una membresía D23 Gold para el Disney Fan Club cuesta US$100 al año y ofrece acceso VIP a eventos, descuentos y otras cosas.



Disney también ofreció esta oferta a los asistentes a la Expo D23 indicando que podían suscribirse por tres años a Disney Plus por US$47 anuales, un descuento del 33 por ciento que les ahorrará US$23 al año. Sin embargo, esta promoción únicamente fue válida durante la Expo D23, que se llevó a cabo del 22-25 de agosto.

Tendremos más detalles sobre cómo reservar Disney Plus una vez que se anuncien.