2:01 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO

Esta semana Apple dio a conocer Clips, un app de edición de videos que es una especie de mezcla entre Snapchat y iMovie. Puedes leer nuestro análisis completo en este enlace.

Como ocurre con la mayoría de los apps para editar video, hay un montón de cosas que puedes hacer con Clips; lo único es que tienes que saber dónde buscar. Aquí te damos algunos tips y truqillos para sacarle el mayor provecho.

Todo es cuadrado

La grabación de video dentro de Clips resulta en videos cuadrados, no hay forma de evitarlo. Sin embargo, puedes grabar videos o tomar fotografías fuera de la aplicación e importarlos posteriormente a la aplicación.

Tus herramientas básicas

Agrandar Imagen Jason Cipriani/CNET

Hay seis botones en la parte superior de la pantalla, cada uno representa diferentes herramientas que tienes a tu disposición al crear o editar un video.

La flecha hacia abajo en la esquina superior izquierda de la pantalla revelará los clips en los que estás trabajando o que has guardado recientemente. Centrado en la parte superior de la pantalla hay cuatro botones.

Cada botón habilita las herramientas de edición. Estos botones, de izquierda a derecha, son para títulos en vivo, filtros, pegatinas y emoji y carteles animados.

En la esquina derecha hay una nota musical en la que encontrarás bandas sonoras de música precargadas o tu biblioteca de música para usar en tus videos.

Debajo del visor cuadrado hay tres opciones: Foto, Video y Biblioteca. A la izquierda del botón del obturador hay un micrófono al que puedes tocar para silenciar el audio grabado, con un botón de cámara a la derecha que cambia entre la cámara frontal o trasera.

Subtítulos en texto

Agrandar Imagen Jason Cipriani/CNET

Live Title es un término sofisticado para describir a los subtítulos, sólo que en lugar de escribir texto a mano, utilizas tu voz. Toca en el botón Live Titles y selecciona una de las plantillas. No insistas demasiado en esta parte, siempre puedes volver atrás y cambiar la plantilla después de haber terminado de grabar.

A continuación, toca y mantén presionado el botón rojo grande y habla mientras capturas un video o muestras una foto. Tus palabras son entonces transcritas en tiempo real.

Como suele ser el caso, si la aplicación no te oye bien y desordena la transcripción, empieza a reproducir el clip y luego pausa tan pronto cuando el texto está presente.

Toca dos veces el texto para abrir el editor, donde puedes escribir lo que quieres decir. Si no deseas que tu voz se reproduzca junto con el texto, toca el botón del micrófono para silenciar el audio antes de comenzar a grabar. Clips seguirá transcribiendo lo que digas mientras grabas, pero tu voz no se incluirá en la reproducción. Necesitarás una conexión a Internet activa para que esto funcione.

Filtros, pegatinas y emoji

Agrandar Imagen Jason Cipriani/CNET

Actualmente hay siete filtros diferentes, junto con una serie de pegatinas y emojis que puedes colocar en una foto o video.

Puedes ajustar el tamaño y la posición de las pegatinas y el emoji con gestos familiares como pinch to zoom. Toca en una etiqueta o emoji, luego toca en "X" si deseas quitarlo de tu clip.

Pósters animados

Toca dos veces sobre el texto en cualquiera de los pósters animados luego de agregarlo a tu clip para desplegar un teclado y edita ahí el texto.

Hay actualmente 12 pósters de donde elegir y que puedes agregar a un clip.

Pónle música

Cuando abres la sección de banda sonora de la aplicación, se muestra una lista de canciones elegidas por Apple. La mayoría de éstas necesitarán ser descargadas antes de poder añadirlas a tu video. Después de seleccionar una canción, se te da la opción de recortarla para que coincida lo mejor posible con tu video.

Set duration of still photo

Taking a photo in the Clips app is a two step process. First, you tap on the shutter button to take the photo, then a big red button titled "Hold to add this photo" is shown just below your photo. Holding the button will extend the amount of time the photo is shown in your video, as well as record audio to play at the same time the photo is displayed.

Pellizca para hacer zoom

Tanto en videos como en fotos, puedes pellizcar para acercar o alejar una parte de tu video. Para fotos y videos capturados fuera de Clips, también puedes reposicionar estos arrastrando el dedo por la pantalla.

Por ejemplo, si estás haciendo un video de unas vacaciones recientes pero no quieres incluir a ese extraño que se coló en tu foto, puedes acercarte para cortar a ese colado de tu clip.

Reacomoda y borra cosas

Agrandar Imagen Jason Cipriani/CNET

A medida que agregas, grabas y editas el contenido de la creación de video, puede que necesites reorganizar o eliminar una toma específica.

Toca y mantén presionado la miniatura del clip correspondiente a lo largo de la parte inferior de la pantalla y arrástrala hasta tu ubicación preferida o arrástrela hacia arriba y suelta para eliminarla.

Comparte

Cuando hayas terminado de crear un clip, podrás compartirlo con un toque en el botón de compartir estándar de iOS.

Sin embargo, lo que muestra Clips en la hoja compartida es nuevo para iOS. Específicamente, Clips intentará identificar cualquier rostro en tu video y sugerir compartirlo a esa persona (o personas).

En la parte superior de la hoja para compartir, encontrarás una fila de avatares para tus contactos más recientes, con un icono Mensajes para abrir rápidamente la aplicación Mensajes con un mensaje compuesto para ese contacto específico.