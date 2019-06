Los mejores tips para que los ladrones no se hagan con tu teléfono

Angela Lang/CNET

Esa sensación de pánico y desesperación que te golpea en las entrañas y te quita el aliento en el momento en que te das cuenta de que falta tu teléfono. Es horrible. Te consume. En un mundo dividido entre los dueños de Android contra los de iPhone, este terror común a veces es la única cosa que une a los dueños de teléfonos.

Los teléfonos son objetivos principales para los ladrones, o para los oportunistas que tienen suerte y encuentran un dispositivo que su propietario ha dejado por descuido. La naturaleza pequeña y portátil de un teléfono hace que sea fácil de ocultar, a diferencia de los dispositivos electrónicos más grandes, como una computadora portátil o un equipo estéreo. Si alguien puede desbloquear tu dispositivo, puede haber una gran cantidad de información para explotar antes de vender tu teléfono. De lo contrario, los teléfonos pueden ser despojados de partes valiosas utilizadas para restaurar otros teléfonos, y luego ser vendidos por cientos de dólares en ganancias.

Entonces, vale la pena preguntarte: ¿es tu teléfono realmente tan seguro como podría ser? Hemos recopilado esta lista de verificaciones prácticas para evitar que tu teléfono se pierda, así como algunos productos y herramientas específicos que pueden ayudar a mantener a tu teléfono en tu órbita. Como siempre, te diremos qué hacer si tu Android o iPhone desaparecen. Buena suerte, y mantente alerta.

Primero lo primero

Si no tienes una contraseña, huella digital o escáner de rostro, haz eso de inmediato.

Asegúrate de que esté activado Find My Device Find my Phone

Configura copias de seguridad en tu iPhone o teléfono Android para no perder tus datos.

Lleva la seguridad de tu teléfono a otro nivel



Usa un PopSocket, un brazalete para teléfonos o una cubierta especial o básicamente cualquier cosa que haga que tu teléfono se mantenga siempre contigo.

Si estás viajando en un país o ciudad conocido por robos constantes, puedes esconder tu teléfono en una bufanda de este tipo, que puedes encontrar en minoristas como Amazon.

Invierte en un rastreador Bluetooth como los de Tile que te pueden alertar y hacer sonar tu teléfono cuando oprimas un botón

Incluye un accesorio tipo velcro de modo que puedas rápidamente colocar tu teléfono en un sitio difícil de alcanzar

Configura IFTTT para tu Amazon Echo o Google Assistant para subir el volumen de tu teléfono y luego llámalo si no puedes encontrarlo en la casa.

Cuando escuches indicaciones para caminar, guarda el teléfono y escucha los audífonos para que luzcas confiado en lugar de parecer que estás perdido.

Si tienes un Apple Watch

Tips prácticos que podrían ser obvios, pero no lo son

Esto puede parecer sencillo, pero mira con qué frecuencia hace lo siguiente:

Usa un estuche básico para ocultar un teléfono costoso, no uno elegante que muestre que tu teléfono cuesta US$1,000.

Adopta una postura de guardia que mantenga tu mano en tu teléfono, metida debajo de una pierna, etc. en todo momento.

Nunca dejes el teléfono a la intemperie mientras te alejas, ni siquiera por un minuto, incluso si lo estás vigilando. Usa un suéter, una botella de agua o, literalmente, cualquier otra cosa para apartar esa mesa mientras haces un pedido.

Recuerda que alguien puede tomar tu teléfono de la mano, dificultar su acceso mientras lo usas, especialmente en un tren o en un espacio lleno de gente.

Mantén tu teléfono en el mismo lugar para que sea más probable que sienta la diferencia si alguien te lo quita.

Mueve el teléfono desde el bolsillo de tu pantalón hasta el bolsillo interior de la chaqueta, el bolso o la bolsa cuando no lo estés usando, aunque solo sea por unos minutos: cuanto más difícil sea de encontrar, más difícil será robarlo.

Presta atención cuando la gente se acerque a ti en la calle para obtener instrucciones, peticiones, sondeos, etc.



¿Qué hacer cuando de plano no encuentras tu celular Android o tu iPhone?

1. No entres en pánico. Puede que tu teléfono se haya escabullido en los cojines de tu sillón o lo hayas olvidado en el baño o ¿por qué no? dejado accidentalmente bajo las almohadas de tu cama.

2. Usa tus herramientas. Corre a tu laptop u otro dispositivo que tengas a la mano y busca tu teléfono usando Find my Phone de Apple (que pronto se llamará simplemente Find My) o Find my Device en Android.

Lee aquí cómo usar Find My Device para encontrar un Android perdido. O mira este video sobre cómo usar Find My Phone para encontrar tu iPhone.