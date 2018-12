9 formas muy sencillas de actualizar tu cocina

Actualizar tu cocina y cambiarle el aspecto por poco dinero parece casi imposible. Los electrodomésticos nuevos no son baratos. Tampoco lo son los armarios de cocina y las encimeras. Además si tu casa es de alquiler no puedes hacer grandes cambios.

A pesar de todos esos problemas sigues pudiendo lavarle la cara a tu cocina por poco dinero. Te sugerimos nueve formas baratas y sencillas de hacer que tu cocina parezca nueva, aunque en realidad no lo sea.

Escoge un color temático

Tyler Lizenby/CNET

Una de las formas más sencillas de lavarle la cara a tu cocina es escogiendo un color temático.

Por ejemplo, puedes empezar comprando paños nuevos de cocina que cuelgues de la puerta del horno. El color o colores que escojas para los paños de cocina también se pueden usar en otros accesorios como tazas, agarraderas para ollas, utensilios. Y, si quieres gastarte más dinero, una batidora Kitchenaid.

Tener un color temático en toda la cocina hará que todo parezca más arreglado.

Cambia los pomos de los armarios

James Martin/CNET

Otra forma barata de ponerle un poco de maquillaje a tu cocina es cambiando los pomos de las puertas de los armarios de cocina y de los cajones.

Puedes ir a tu ferretería a escoger nuevos pomos y agarraderas para los cajones. Pero si quieres algo un poco más diferente opta por la tienda online Etsy o las tiendas World Market, Anthropologie o tu tienda cercana de artesanías o algo más original.

Esto le dará un toque diferente a tu cocina sin que tengas que gastar miles de dólares en ello.

Renueva las baldosas

Cambiar las baldosas de la cocina no tiene que ser un proyecto necesariamente caro. A menudo se pueden comprar baldosas en oferta e instalarlas tú mismo. Sin embargo, el tiempo y esfuerzo que requiere hacer eso se puede mitigar cubriendo aquellas baldosas que ya tienes.

No sólo es algo barato sino que puedes hacer una instalación semipermanente que se puede quitar más adelante si decides que ya no te gusta o te mudas fuera del lugar que estás alquilando. De modo que no tienes que preocuparte por cambiarlo por alguna otra cosa. Puedes quitarlo y vuelves a estar como al principio.

Para cubrir las paredes de la cocina de forma fácil y temporal puedes pintar varias piezas de madera contrachapada o triplay y pegar baldosas de fondo de pared o tela de tapicería pegada sobre hojas de acrílico.

Pon ingredientes en tarros de cristal

Otra opción de diseño es guardar ingredientes comunes en tarros de cristal.

Puede parecer contradictorio pero si usas habitualmente azúcar, sal, pimienta, aceite de oliva y otros ingredientes y los tienes sobre la encimera, todos los contenedores de productos de diferentes marcas pueden provocar que la encimera parezca desordenada.

Guardarlo todo en tarros de cristal iguales hará que todo parezca más organizado.

Crea diferentes espacios

Taylor Martin/CNET

Considera además reorganizar los utensilios y objetos que tienes en la encimera creando diferentes espacios de trabajo para las diferentes tareas que realizas en la cocina. Por ejemplo, pon todo aquello relacionado con el café en la misma área.

Todo lo que usas para el desayuno -- la tostadora y la cafetera -- debería estar en su propia sección. También podrías querer un espacio separado para la preparación de alimentos con todos los cuchillos y tablas para cortar. Esto es algo que te ayuda a ser más eficiente con tu tiempo en la cocina y además puede hacer que las superficies de la cocina se vean menos llenas de cosas.

Ordena las superficies

¿Qué hay de todas esas cosas que raramente usas pero que siguen ocupando un montón de sitio en la encimera de la cocina? Guárdalas. Guarda la batidora e Instant Pot en el armario hasta la próxima vez que vayas a usarlas.

Esto no es algo que aplique solo a los electrodomésticos más grandes. Pero incluso si tienes algunos utensilios e ingredientes siempre en el mostrador o encimera, guarda aquellos que uses menos. Te sorprenderá lo mucho más ordenada que se verá tu cocina cuando no tienes todo tu arsenal de utensilios de cocina a la vista.

Cambia las luces a bombillas inteligentes

Chris Monroe/CNET

Un cambio extremadamente sencillo de hacer son las bombillas. Puedes colocar bombillas inteligentes en lámparas y luces del tipo ojo de buey.

Con esto, puedes cambiar la iluminación a lo largo del día. La luz brillante y blanca puede ser muy útil cuando cocinas. Pero una luz más suave podría ser mejor cuando te estás tomando el café de la mañana. Y tarde por la noche, puedes tener luces más tenues y cálidas para ayudarte a dormir después de que te tomes ese snack a media noche.

Reproduciendo: Mira esto: Tenemos una casa inteligente, ¿quieres verla?

Nuevas alfombras

Otra forma simple de actualizar tu cocina es con diferentes tipos de suelos. Si hace bastante tiempo que no cambias la alfombra de la cocina, cámbiala por una nueva. Y si has escogido un color temático para la cocina, asegúrate de escoger una alfombra que vaya con ese color (el mismo color exactamente podría ser un poco excesivo).

Si hay que cambiar el suelo y no estás listo para una renovación, considera baldosas adhesivas que puedes pegar sobre el suelo o un suelo flotante.

Añade una bocina inteligente

Chris Monroe/CNET

Todas las cocinas se pueden beneficiar de una bocina o altavoz inteligente. Pueden ayudarte a hacer la lista de la compra, sugerir ideas de recetas, ayudarte en el maridaje de vino o cerveza con comida, permitirte escuchar noticias o un audiolibro mientras limpias o cocinas y mucho más.

Por desgracia, no son la cosa más hermosa. Sin embargo, puedes camuflar tu Alexa o Google Home para que combine con el tema de tu cocina. Puedes ponerte creativo y hacer que la bocina parezca una pieza de decoración más.

Si tienes espacio en la pared, considera colgar algún tipo de cuadro.