¿Qué es una tarjeta EIP y recibirás una en lugar del cheque de estímulo?

Money Network; captura de pantalla de Jessica Dolcourt/CNET

Para alrededor de 4 millones de estadounidenses calificados, la primera ronda de pagos de estímulo por coronavirus bajo la Ley CARES de marzo no se realizó mediante un cheque o depósito directo, sino como una tarjeta de pago de impacto económico (EIP por sus siglas en inglés) - una tarjeta de débito prepaga con un saldo que puedes transferir a tu banco o utilizar para cualquier tipo de transacción de débito.

Si se aprueba una segunda verificación de estímulo como parte de un paquete de estímulo económico u orden ejecutiva en los próximos meses, el Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) podría usar el mismo sistema de tarjeta EIP de la primera ronda para entregar tu segundo pago.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre las tarjetas EIP, incluido cómo averiguar si podrías recibir una este año. Este artículo se actualizará con frecuencia conforme tengamos más información.

¿Qué es una tarjeta EIP?

Una tarjeta EIP es una tarjeta de débito prepaga que el Departamento del Tesoro ha utilizado para distribuir los pagos de estímulo según la Ley CARES, en lugar de una transferencia monetaria electrónica o cheques de papel. Las tarjetas se proporcionaron a algunos residentes estadounidenses elegibles para quienes el gobierno no tenía información bancaria. Estas tarjetas de débito Visa se pueden utilizar para realizar compras, obtener efectivo de los cajeros automáticos dentro de la red y transferir fondos a tu cuenta bancaria personal sin cargo.

Si te envían una, después de que llegue la tarjeta, debes dirigirte al sitio Web de EIP para activarla y conocer más detalles sobre cómo usarla. El sitio está mayoritariamente en inglés, aunque hay algunas páginas disponibles en español.

¿Quiénes pueden recibir el pago de estímulo mediante una tarjeta EIP?

Aquellos que eran elegibles recibieron el primer pago de estímulo a través de una tarjeta EIP en lugar de un cheque si presentaron sus impuestos pero el IRS no tenía la información de su cuenta bancaria a mano y si la declaración de impuestos fue procesada por los centros de servicio del IRS en Andover, Massachusetts, o Austin, Texas, según este comunicado de prensa del Tesoro. No está claro cuál es el significado de esos centros de servicio en particular, pero le hemos pedido al Tesoro más información.

Si se aprueba una segunda factura de estímulo, es posible que recibas tu pago de la misma manera que lo recibiste la primera vez, por lo que si recibiste una tarjeta EIP, probablemente recibirás otra. Es posible que si tienes nueva información bancaria para proporcionar, puedas recibir tu cheque de otra manera.

¿Cómo llegará mi tarjeta EIP?

Si eres elegible, tu tarjeta EIP llegará a la dirección que figura en tu última declaración de impuestos en un sobre sin marcar de "Money Network Cardholder Services". Debido a que no estaba claramente marcado, algunas personas arrojaron la carta sin abrirla durante la primera ronda de pagos de estímulo.

Las tarjetas de pago a menudo se envían en sobres sencillos para disuadir al fraude y a los ladrones. No está claro si el IRS también enviaría un segundo pago en un sobre sin marcar.

¿Qué tan rápido recibiré una tarjeta EIP si se aprueba un segundo pago de estímulo?

Si se aprueba otro pago de ayuda para el coronavirus con un segundo pago de estímulo, es probable que la emisión de tu tarjeta EIP tarde más tiempo que mediante depósito directo. Cuando se aprobó la Ley CARES en marzo, las primeras tarjetas EIP no empezaron a salir hasta mediados de mayo. Pero es posible que esta vez sea más rápido, ya que la infraestructura ya está instalada. Simplemente no lo sabemos todavía.

Una vez que se apruebe un segundo cheque de estímulo, podrás realizar un seguimiento de tu dinero (en la forma que sea) utilizando la herramienta Track my Payment del IRS.

¿Puedo evitar recibir una segunda tarjeta EIP?

Si tienes una cuenta bancaria, puedes intentar apuntarte para recibir un depósito directo con el IRS a través del portal Get My Payment. De esa manera, si se aprueba otro paquete de estímulo y se emite otro pago, el IRS tendrá a mano la información de tu cuenta bancaria para que probablemente puedas obtener el pago mediante depósito directo en lugar de una tarjeta EIP. Es posible que el depósito directo no esté disponible para todos, pero el portal me permitió ingresar mi información bancaria e inscribirme (recibí mi primer cheque por correo).

¿Cuánto dinero del estímulo puedo recibir en mi tarjeta EIP?

Una vez que se aprueba una factura, la cantidad de dinero que obtendrías en un segundo pago de estímulo (ya sea mediante depósito directo, cheque enviado por correo o tarjeta EIP) depende de tu IBA o ingreso bruto ajustado (AIG en inglés); de tus declaraciones de impuestos, junto con tu estado civil para efectos de la declaración (soltero o en pareja) y cuántos dependientes tienes. La cantidad máxima que puede obtener un solo contribuyente es de US$1,200.

Obtener tu pago a través de una tarjeta EIP no cambiará nada sobre el cálculo o la cantidad que podrías recibir, solo la forma en que vendrá tu pago.

Lee más: Segundo cheque del coronavirus: ¿Cuándo se enviará el pago?

¿Me notificarán si es que voy a recibir una tarjeta EIP?

Con los primeros pagos de estímulo, el IRS envió una carta sobre tu dinero a tu última dirección conocida dentro de los 15 días posteriores a la realización del pago. La carta incluía información sobre cómo recibiste el dinero (cheque o depósito directo o tarjeta EIP) y cómo informarles si no recibiste tu pago. Pero cuidado: ha habido muchas estafas de cheques de estímulo circulando. Asegúrate de visitar IRS.gov antes de darle tu información a cualquier persona y asegúrate que la carta o documentación que recibas sea legítima.

Lee más: No seas víctima de estas estafas a la hora de declarar tus impuestos

¿Qué pasa si mi tarjeta EIP se pierde o destruye?

No te preocupes: si perdiste o arruinaste tu tarjeta EIP, puedes solicitar un reemplazo gratuito a través de MetaBank Customer Service. La tarifa de reemplazo no se aplicará la primera vez.

No necesitas saber tu número de tarjeta para solicitar un reemplazo. Simplemente llama al 800-240-8100 y elige la segunda opción del menú principal, de acuerdo con el sitio Web del IRS.

Mira aquí para más información sobre si calificas para un segundo pago por la crisis del coronavirus.