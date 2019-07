No es necesario que compres en Amazon Prime Day para aprovechar una oferta este 15 y 16 de julio. Las ofertas de Target también estarán vigentes este lunes y martes para competir con el festejo de Amazon Prime Day. Las ofertas en productos tecnológicos, desde televisores, hasta bocinas inteligentes y muchos más.

Puedes encontrar las mismas ofertas en Amazon, pero debes ser suscriptor Prime para tener acceso. Target, en cambio, tiene sus puertas abiertas a cualquiera hasta agotar existencias. Algunas de estas ofertas durarán un día, así que vuelve a ver mañana a ver si hay otros productos en descuento.

Google Home es tu asistente personalizado que trabaja con Chromecast y otros productos Google. Google Home puede hacer llamadas, ordenar productos, decirte el clima y mucho más. No encontrarás este producto en Amazon.

La cámara Google Nest detecta movimiento y sonido y cuenta con un USB. Si detecta algo extraordinario, enviará una alerta a tu teléfono. Puedes controlar la cámara desde tu teléfono, incluso puedes hacer zoom. No vas a encontrar este producto en Amazon.

La freidora Dash tiene una canasta de 1.2L.

La freidora de As Seen On TV una canasta de 2.4qt y un panel digital táctil.