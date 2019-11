¿Deberías cambiarte al nuevo T-Mobile?

Joshua Goldman/CNET

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés) aprobó oficialmente la fusión de T-Mobile y Sprint valorada en US$26,500 millones. Sin embargo, la fusión, no se concretará hasta que sea resuelta ––en diciembre–– la demanda multiestatal, en la que fiscales generales de varios estados se oponen al acuerdo bajo el argumento de que disminuiría la competencia y elevaría los precios del mercado.



Por su parte, la comisionada Jessica Rosenworcel fue quien dentro de la FCC se opuso al acuerdo e indicó al medio The Atlantic que "reducir el número de operadoras en el país de cuatro a tres perjudicará a los consumidores y a la competencia, y eliminará miles de trabajos".

Sin embargo, a finales de julio el Departamento de Justicia anunció un acuerdo mediante el cual Dish adquirirá algunos de los activos de Sprint para crear una red nacional de banda ancha inalámbrica 5G, por lo que el proveedor de televisión satelital sería considerado el cuarto competidor en el mercado de servicios inalámbricos de Estados Unidos.

Esta fusión tiene el potencial de ser mucho más de lo que era Sprint y el débil competidor que era T-Mobile, tanto en cobertura de red como en número de suscriptores, por lo que podría convertirse en un rival importante para Verizon y AT&T.

Esta fusión, que se hasta el momento ha llevado el nombre de el nuevo T-Mobile, tendrá un total de 135.8 millones de suscriptores, no muy lejos del proveedor más grande, Verizon, que tiene 158 millones y del segundo, AT&T, que suma 155.7 millones de suscriptores. Quizá lo más importante para esos 135.8 millones de usuarios, es que el operador combinado con cobertura amplia comenzará rápidamente a implementar la primera red 5G, la cual se extenderá por todo el país.

Esta información que sabemos al momento sobre la nueva compañía inalámbrica te ayudará a decidir si te conviene mudarte a T-Mobile.

¿Cómo será la cobertura inalámbrica combinada?



Para la cobertura 4G, Verizon y T-Mobile están a la par con una cobertura del 94 por ciento en el país, según OpenSignal, una compañía de análisis móvil. AT&T es el siguiente con un 89 por ciento, mientras que Sprint tiene una cobertura del 88 por ciento.

La fusión T-Mobile-Sprint dijo que planea ofrecer en algún momento cobertura al 99 por ciento de los estadounidenses.

¿Qué pasa con la cobertura combinada 5G?



El tema con la red 5G es más interesante. Los principales operadores de Estados Unidos ofrecen cobertura 5G en varias bandas del espectro, y la combinación de bandas de cada operador determina su cobertura.

En un extremo está "sub-6", que es extremadamente eficiente y confiable para proporcionar conexiones a larga distancia tanto en interiores como exteriores. En el otro extremo, está la onda milimétrica, conocida también como "mmWave", que ofrece mayor capacidad, pero en distancias mucho, mucho más cortas. Y la recepción mmWave es más complicada en interiores, ya que aparentemente todo (desde paredes, vidrios o manos) puede bloquear la señal.

T-Mobile es fuerte tanto en el lado sub-6 de larga distancia como en el lado mmWave de corta distancia. La fuerza de Sprint se encuentra en el espectro de rango medio entre los dos extremos. Por lo tanto, el espectro combinado de T-Mobile y Sprint debería ofrecer una cobertura 5G amplia, rápida y confiable, especialmente en las regiones rurales, que se han quedado atrás de las ciudades respecto a acceso a una conexión rápida.

Como parte del contrato, T-Mobile acordó desplegar agresivamente su red 5G al 97 por ciento de la población estadounidense en tres años. Y en seis años, ese número alcanzaría el 99 por ciento. En las zonas rurales, T-Mobile tendrá cobertura 5G para el 85 por ciento de la población en tres años, y luego alcanzará el 90 por ciento en seis años. Como parte del acuerdo, T-Mobile prometió ofrecer servicio de banda ancha móvil en áreas rurales.

¿Cómo se posicionan los principales operadores con el lanzamiento de la red 5G?

El 7 de noviembre, la operadora indicó que a partir del 6 de diciembre su servicio 5G cubrirá a más de 200 millones de estadounidenses en 5,000 ciudades y pueblos en todo el país. T-Mobile ya contaba con cobertura 5G en las ciudades de Atlanta, Cleveland, Dallas, Las Vegas, Los Ángeles y Nueva York.

Por su parte, Sprint ha activado sus redes 5G en cinco áreas metropolitanas: Atlanta, Chicago, Dallas-Fort Worth, Houston y Kansas City.

En contraste, AT&T tiene 5G en 20 ciudades en 11 estados, desde California hasta Carolina del Norte, pero en lugar de cobertura en toda la ciudad, su implementación inicial es a través de puntos de acceso 5G que crean áreas de cobertura inalámbrica. Verizon cuenta con 5G en Chicago, Denver, Minneapolis-St. Paul y Providence, Rhode Island.

(Si quieres saber si la red 5G está disponible en tu área, Ookla está monitoreando el despliegue global de las redes 5G a través de su servicio Speedtest.net. Con un práctico mapa interactivo, puedes saber quiénes están realmente ofreciendo conectividad 5G y en donde.

¿Qué ofrece el nuevo T-Mobile?

Durante su evento, Un-carrier que se llevó a cabo el 7 de noviembre, T-Mobile reveló tres nuevos programas que tomarán ventaja de la nueva red creada en combinación con Sprint.

El primer programa es un plan 5G con costo mensual de US$15, que es la mitad de lo que cuesta un plan actual. El segundo se compromete a ofrecer servicio 5G gratuito a policías, bomberos y paramédicos por toda una década y por último, el nuevo T-Mobile se compromete a proveer de Internet banda ancha a más de 10 millones de hogares con niños mediante un hotspot móvil y también regalará tabletas y computadoras portátiles.

Sin embargo, ninguno de estos programas se podrán llevar a cabo si no se concreta la fusión entre T-Mobile y Sprint. La operadora dijo que estos planes únicamente podrán funcionar con la capacidad extra que Sprint va a proveer.

¿Qué pasa con Dish y el nuevo proveedor de servicios inalámbricos a nivel nacional?

Como parte del proceso de aprobación, T-Mobile dijo que venderá algunos de los activos de Sprint a la compañía de televisión satelital Dish, creando un nuevo operador a nivel nacional, que se convertiría en el cuarto del país. Dish obtendrá espectro, los negocios Boost y Virgin Mobile, y a los clientes de prepago, así como también tendrá acceso a la red inalámbrica de T-Mobile durante varios años para ayudar a poner en marcha su propio servicio inalámbrico.

Los principales operadores están trabajando para atraer suscriptores, ofreciendo de todo, desde planes de datos asequibles hasta una suscripción gratuita a Netflix por un año.

Por su parte, Sprint tiene un atractivo programa llamado "Cámbiate a Sprint" el cual ofrece hasta US$650 para cubrir los costos al cambiar de proveedor y para comprar un contrato telefónico. T-Mobile tiene una oferta similar.

T-Mobile debería tener muchos dispositivos, especialmente teléfonos 5G pero quizás no el Samsung Galaxy Fold, los cuales podrá utilizar como estrategia para atraer nuevos clientes. Si todavía no lo hace me sorprendería que T-Mobile no lance pronto un puñado de ofertas para tentar a nuevos clientes a registrarse.

¿Deberías cambiarte ahora?

T-Mobile promete una red que proporcionará un servicio nacional a un precio predecible: como parte del acuerdo, ya que T-Mobile acordó mantener sus precios estables durante tres años. Con su amplia cobertura, la promesa de mantener los precios estables y la fuerza en la red 5G, el nuevo T-Mobile está avanzando y ya no debería ser solo una alternativa al elegir a un proveedor inalámbrico en Estados Unidos. Si estás buscando cambiar, ahora puede ser un buen momento.