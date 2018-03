Jason Cipriani/CNET

El lunes, sin previo aviso, Snapchat lanzó Snapcash, una nueva función que facilita el envío de dinero entre los usuarios por medio de la sección de chat.

Actualmente la función sólo está disponible para dispositivos Android y la actualización acaba de llegar a la Play Store. Se indicó que la actualización para iOS vendrá en un futuro cercano.

Además de requerir la más reciente actualización del app, configurar Snapcash requiere que seas mayor de 18 años -- aunque no hay nada que te pida comprobar la edad -- y que tengas una tarjeta de débito.

Captura de pantalla por Jason Cipriani/CNET

Para configurar Snapcash tienes que deslizar la pantalla para llegar a la ventana del chat. Tienes que escribir la cantidad en dólares y tocar el botón verde para que el app inicie el proceso.

Después de aceptar los términos del servicio tendrás que proporcionar tu número de tarjeta de débito. Las tarjetas de crédito no son compatibles con el servicio debido a la manera en la que Square Cash funciona.

Tras terminar el proceso inicial de configuración, el app te llevará nuevamente a la pantalla de los mensajes y vas a notar que la cantidad que escribiste en dólares ahora está en verde. Haz clic en enviar y coloca el código de seguridad de tu tarjeta. El destinatario recibirá un mensaje indicándole que le has enviado dinero.

Desafortunadamente no tuve la oportunidad de probar la manera de recibir el dinero porque aún no hay una versión para iOS y mi esposa tiene el mal hábito de olvidar sus contraseñas por lo que no pude ingresar su cuenta en mi dispositivo Android. Pero mi esposa recibió un mensaje de equipo de Snapchat avisándole que yo le había enviado dinero. Asumo que los destinatarios tendrán que registrarse de una manera similar para poder recibir el dinero.

Cuando recibes dinero, la cantidad es depositada al día siguiente en tu tarjeta de débito como un reembolso.

Puedes cambiar la tarjeta de débito y el historial de transacciones en la sección de Ajustes de Snapchat.