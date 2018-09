Siri te mostrará tus contraseñas con sólo pedírselo

Normalmente evito a Siri porque me resulta más fácil tocar y deslizarme hacia lo que necesito en mi iPhone. Con iOS 12, sin embargo, Siri se está volviendo más inteligente y me ha dado una muy buena razón para usarla. Siri me mostrará cualquiera de las contraseñas que guardé en mi llavero de iCloud, lo que me evita tener que recordar mis contraseñas. Y nunca necesito buscar para desenterrarlos. Todo lo que necesito hacer es preguntarle.

Hey, Siri, muéstrame mis contraseñas

Simplemente pregúntale a Siri, "Muéstrame mi contraseña" o "Muéstrame mi contraseña para [inserta el nombre de la cuenta aquí]" y Siri te ayudará. Para el primero, Siri abrirá la página de Contraseñas en Configuración que enumera todas las cuentas que has guardado en tu iCloud Keychain. Sólo toca una cuenta para ver su nombre de usuario y contraseña. Para el segundo, Siri te llevará directamente a la página de la cuenta en Configuración que muestra tu información de inicio de sesión para la cuenta que solicitaste.

No te preocupes, en cualquier ejemplo, se te pedirá que pruebes tu identidad a través de Face ID, Touch ID o tu código de acceso antes de que te dé la contraseña.

Captura de pantalla por Matt Elliott/CNET

Ve tus contraseñas sin usar a Siri

Si prefieres no usar a Siri para esta tarea, puedes ver tu página en iCloud Keychain en Configuración > Contraseñas y cuentas > Sitio Web & Contraseñas de Apps.

Fácil y seguro

Almacenar tus contraseñas en tu iCloud Keychain es más seguro que mantenerlas sin asegurar en otro lugar de la nube o en tu computadora portátil. Y ahora que Siri es capaz de ayudarte a recuperarlas, puedes acceder a ellas con facilidad. Puedes hacer que tus contraseñas sean aún más difíciles de descifrar si permites que iOS 12 cree contraseñas seguras para tus cuentas.

Como recordatorio, iOS 12 está actualmente disponible en versión beta. Es probable que las características cambien cuando se lance este otoño, incluida la sólida generación de contraseñas. Actualizaremos este artículo según sea necesario hasta entonces.