¿Qué servicio de suscripción a un cine te conviene más?

Cinemark

Los cines están sufriendo. Según un artículo reciente en Los Angeles Times, la taquilla de este verano llegó a su nivel más bajo en 25 años, mientras que las acciones de las cadenas de cine han recibido una paliza.

¿Podría un sistema similar a Netflix pero para las salas de cine salir al rescate? Al menos hay tres servicios que lo están intentando:Movie Club, MoviePass y Sinemia. A pesar de que comparten la misma promesa básica – precios de boletos con descuento – toman enfoques muy diferentes para el modelo de pase de sala de cine.

Echemos un vistazo a lo que ofrece cada servicio y veamos cuál de ellos merece tu dinero.

Cinemark Movie Club

Precio: US$8.99 al mes

Lo que recibes: Un boleto por mes; 20 por ciento de descuento en la tienda del cine; boletos adicionales por US$8.99 cada uno; los boletos no utilizados pueden acumularse.

Limitaciones: Solo para cines de Cinemark; solo para películas en 2D

Resumen: Anunciado a principios de diciembre por la cadena de cine Cinemark, Movie Club ofrece poco en comparación con MoviePass y Sinemia. Básicamente, estás comprando un único boleto con descuento todos los meses, con la opción de boletos con descuento adicionales de pago por uso. La opción de reinversión es agradable para esos meses en los que no hay nada que ver, pero si deseas ver algo más que una peli en 2D, tendrás que pagar más.

¿Vale la pena? En donde yo vivo, Michigan, un solo boleto Cinemark (horario nocturno) cuesta US$10.50. Entonces, pagar US$9 por mes me ahorra solo US$1.50. Ahora, si traigo a mi familia de cuatro, cada uno paga US$8.99 en lugar de US$10.50; ahora he ahorrado US$6. También es probable que ahorres unos dólares en palomitas de maíz. Eso está bien, pero no es muy emocionante, y no es suficiente para sacarme de la casa en una tarde nevada. El verdadero problema, sin embargo: no hay teatros Cinemark cerca de donde vivo.

MoviePass

MoviePass

Precio: US$9.95 al mes

Lo que recibes: Una tarjeta de débito especial válida para un boleto por día en casi cualquier cine; la opción de ver la misma película más de una vez.

Limitaciones: Solo válido el día de la compra; algunos requieren que asistas físicamente al cine a comprar boletos; películas 2D solamente; no hay opción de familia o parejas.

Resumen: MoviePass solía costar más, mucho más, pero el servicio sacudió la industria del cine a principios de este año con la presentación de su plan de US$9.95. Ahora, por menos del costo de un boleto de una noche, puedes ir al cine todos los días. Tras ese anuncio, la cadena de películas AMC amenazó con acciones legales, y algunos han planteado dudas sobre cómo MoviePass, que vende datos de usuarios, puede sostenerse a largo plazo.

¿Vale la pena? Si usas tu MoviePass solo dos veces al mes, te permites una oferta verdaderamente insuperable en boletos: solo US$5 por película. Úsalo más que eso y casi te sentirás mal por el cine. (Hasta que te acuerdes que una cesta de palomitas de maíz cuesta US$8). Pero la limitación de las pantallas 2D, sin opción de pagar un poco más si quieres, por ejemplo, Dbox o IMAX, será un obstáculo para algunos. Y MoviePass necesita desesperadamente un plan de parejas/familia.

Sinemia

Sinemia

Precio: Su precio inicia en los US$9.99 al mes; los planes para parejas tienen un precio inicial de US$18.99 al mes; hay descuentos para planes anuales.

Lo que recibes: Una tarjeta de débito especial válida para dos boletos por mes en casi cualquier cine; compras anticipadas de boletos; compatible con procesadores de boletos de terceros (como Fandango).

Limitaciones: Solo un boleto por mes puede usarse para un servicio "premium" (3D, Imax, etc.); no puedes usar más tarde los boletos que no has usado.

Resumen: Funcionalmente, Sinemia se parece mucho a MoviePass, y te envía una tarjeta de débito que se activa cuando estás listo para comprar tu boleto. Sin embargo, este no requiere que estés cerca del cine, y no te limita a pantallas en 2D, aunque solo uno de tus boletos mensuales asignados se puede usar para pantallas premium. Si eres un verdadero cinéfilo, hay una opción de tres boletas disponible por US$14.99 por mes (así que te sale en US$5 por boleto).

¿Vale la pena? A primera vista, Sinemia parece ofrecer menos dinero por tu dinero que MoviePass, pero hay varias ventajas clave: compra de entradas desde casa; planes para parejas; y la oportunidad de acceder a una pantalla premium cada mes.