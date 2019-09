RIP MoviePass: Estas son las mejores opciones de suscripción al cine

Bueno, ya es oficial. Después de años de altas y bajas y giros, el servicio de descuento de boletos de cine MoviePass cerró sus puertas el 14 de septiembre. Lo que una vez se consideraba como el potencial salvador de las salas de cines ahora ha pasado a ser un cuento con moraleja de Silicon Valley. Su rival Sinemia, de hecho, también cerró sus puertas abruptamente en abril.

Y, ¿ahora qué? Si te gusta ir a los cines pero no quieres pagar precios exorbitantes, ¿significa esta noticia que se te ha acabado la suerte? Pues, no, ya que aún quedan varios servicios de suscripción al cine. A continuación le echamos un vistazo a AMC Stubs A-List, Cinemark Movie Club y Regal Unlimited y determinamos si alguno de estos se merece tu favor y tu dinero.

Aclaración: CNET podría recibir un porcentaje de las ventas generadas por los productos que presentamos aquí. Sin embargo, el criterio editorial de CNET en Español es totalmente independiente de estas ofertas y promociones.

AMC Stubs A-List

AMC

Precio: US$19.95 más impuestos; el precio puede ser de US$2 a US$4 más alto en ciertos lugares.

Lo que recibes: Tres boletos por semana en cualquier formato (Imax, 3D, etc.) y todos los beneficios de una membresía AMC Stubs Premiere (incluyendo 10 por ciento de descuento en comidas y bebidas). Obtienes hasta tres boletos usados en cines fuera de tu estado al año.

Limitaciones: Solo se puede usar en los cines AMC, que se encuentran en 34 estados en Estados Unidos. Requiere que te suscribas por lo menos tres meses. No existe la opción de llevar a un amigo o un familiar. No obtienes puntos Stubs por los boletos reservados a través de A-List.

Resumen: La contienda de AMC con MoviePass en 2017 dio fruto a A-List, su propios servicio de suscripción. Con excepción de su leve aumento en precio en algunas ciudades, poco ha cambiado en los dos años desde que debutó A-List.

¿Vale la pena? Aun cuando vivas en una ciudad que tenga la tasa mensual más elevada (en Los Ángeles, por ejemplo, cuesta US$23.95), este servicio te ofrece gran valor, ya que por el precio de dos boletos puedes ver hasta 12 películas al mes. El que puedas ver películas en 3D, Imax y otras exhibiciones premium son definitivamente una gran ventaja. Pero, por ahora, tendrás que pagar el precio regular de un boleto si quieres llevar al cine a un amigo o familiar. Ante esto, la mayor pregunta es: ¿vives cerca de un cine AMC?

Cinemark Movie Club

Cinemark

Precio: US$8.99 al mes

Lo que recibes: Un boleto por mes; 20 por ciento de descuento en la tienda del cine; boletos adicionales por US$8.99 cada uno; los boletos no utilizados pueden acumularse.

Limitaciones: Solo para cines de Cinemark; solo para películas en 2D

Resumen: Anunciado a principios de diciembre por la cadena de cine Cinemark, Movie Club ofrece poco en comparación con MoviePass y Sinemia. Básicamente, estás comprando un único boleto con descuento todos los meses, con la opción de boletos con descuento adicionales de pago por uso. La opción de reinversión es agradable para esos meses en los que no hay nada que ver, pero si deseas ver algo más que una peli en 2D, tendrás que pagar más.

¿Vale la pena? En donde yo vivo, Michigan, un solo boleto Cinemark (horario nocturno) cuesta US$10.50. Entonces, pagar US$9 por mes me ahorra solo US$1.50. Ahora, si traigo a mi familia de cuatro, cada uno paga US$8.99 en lugar de US$10.50; ahora he ahorrado US$6. También es probable que ahorres unos dólares en palomitas de maíz. Eso está bien, pero no es muy emocionante, y no es suficiente para sacarme de la casa en una tarde nevada. El verdadero problema, sin embargo: no hay teatros Cinemark cerca de donde vivo.

Regal Unlimited

Precio: US$18-US$23.50 al mes, más impuestos, para acceder a 200, 400 ó 500 cines Regal.

Regal Theaters

Lo que recibes: Boletos ilimitados para ver tantas películas quieras, cuantas veces quieras, y cuando quieras en cines Regal participantes. También obtienes 10 por ciento de descuento en los puestos de comida y palomitas de maíz y un refresco gratis en tu cumpleaños.

Limitaciones: Requiere una suscripción de un año. Aplican cargos adicionales para asientos premium, mejoras en la exhibición (3D y Imax) y otros casos.

Resumen: El servicio Regal Unlimited llegó en julio. Es el servicio más parecido a MoviePass que te puedes encontrar ahora, ya que no cuenta con casi ninguna restricción en las opciones de tus boletos. O sea, si quieres ver The Rise of Skywalker dos veces al día, todos los días después de su estreno, eres libre de hacerlo. Pero, como con MoviePass, la pregunta es si este modelo es sostenible.

¿Vale la pena? A pesar de requerir una suscripción de un año y una larga lista de posibles cargos adicionales, Regal Unlimited es ahora el servicio de mejor valor para los cinéfilos. Por el precio de dos boletos al mes, el servicio permite que visites los cines un número ilimitado de veces. Y con 500 cines a nivel nacional, es muy posible que tengas uno cerca de donde vives.

El veredicto



Cuando se trata de escoger el mejor servicio de suscripción al cine, todo se reduce a la geografía. Si vives cerca de un cine AMC, el servicio AMC Stubs A-List ofrece un buen valor. Pero si tienes un cine Regal cerca, Regal Unlimited ofrece un mejor valor por el mismo precio (aunque tendrás que pagar extra por películas vistas en 3D).

En cuanto a Cinemark, su plan puede ser el más sostenible de los tres, pero ofrece poco para emocionar a los fanáticos del cine.

Finalmente, si tienes un cine Alamo Drafthouse cerca, quizá puedas aprovechar el servicio Alamo Season Pass, que actualmente está en fase beta. Los precios de ese servicio varían ya que no se ha lanzado oficialmente, pero quien esté interesado en probarlo puede apuntarse a una lista de espera.