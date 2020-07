Cómo elegir el mejor servicio de streaming de TV

Netflix

Con tantos servicios de streaming de TV y películas disponibles en la actualidad, realmente no hay excusa para decir: "No hay nada que ver". Tienes a los grandes servicios ya establecidos (como Netflix y Hulu); a las potencias relativamente nuevas (como Disney Plus y HBO Max), a las tradicionales que ingresan al juego (como CBS All Access y Peacock de NBC) e incluso a otras nuevas y startups como Quibi.

Nota del editor: CNET en Español es propiedad de ViacomCBS.

Elegir un servicio de streaming no es una experiencia única para todos, ya que las necesidades y deseos de cada espectador son diferentes. Muchos de nosotros nos suscribimos a múltiples servicios, pero es posible que no hayamos pensado en cuál nos dará acceso a los programas y películas que más queremos, y nos ayudará a evitar la sobrecarga de la suscripción de transmisión.

Te presentamos aquí seis de los servicios más populares para que tú elijas el que mejor se adapta a tus necesidades.

Sarah Tew/CNET No tengo servicio de cable, pero los nuevos episodios de los programas actuales se cargan rápidamente en la plataforma Hulu, por lo que con una suscripción a Hulu aún puedo seguir el ritmo. Por ejemplo, los nuevos episodios de Grey's Anatomy se transmiten por televisión los jueves por la noche. Si te has suscrito al plan básico de Hulu (US$6 al mes) o al Premium (US$12 por mes), puedes verlo al día siguiente. También existe la opción de Hulu with Live TV por US$55 al mes, que actúa como un reemplazo de cable y te permite ver sus programas en tiempo real. Una desventaja de Hulu es que cada temporada de un programa dado puede no estar disponible, por lo que si estás buscando ponerte al día seriamente, es posible que tengas que buscar episodios pasados en otros lugares. Hulu tiene todas las temporadas de algunos shows, como Bob's Burgers y Family Guy. Otros programas, como Killing Eve de la BBC, salen con una temporada completa a la vez. Los originales de Hulu como Shrill, High Fidelity y Handmaid's Tale a veces lanzan un episodio por semana o una temporada completa a la vez. Si bien el catálogo de Hulu es extenso, no incluye todo. Puede ser frustrante buscar una película o programa, solo para darte cuenta de que tienes que comprar un complemento para verlo. Los suscriptores de Hulu pueden agregar HBO, Cinemax, Showtime o Starz por una tarifa adicional.

Netflix Netflix es un servicio de transmisión ya veterano. ¿Recuerdas cuando suscribirte significaba que te enviarían DVDs a tu casa? Netflix tiene programas y series icónicos (antiguos y nuevos) como The Office, That '70s Show, The Andy Griffith Show y The West Wing. Netflix también se ha hecho conocido por sus series y documentales originales, muchos de los cuales han recibido aclamación popular y crítica. Piensa en el bombo que rodea a The Haunting of Hill House y Stranger Things, la serie de suspenso psicológico You o la película mexicana ganadora del Oscar, Roma. Puedes elegir entre los planes básico (US$9 por mes), estándar (US$13) y Premium (US$16). Lee aquí nuestra reseña de Roma.

Gabor Kotschy/A24 Si te suscribes a Amazon Prime (US$13 por mes, o US$6.49 por mes para estudiantes) para ahorrar en el sitio de comercio electrónico, también tendrás acceso a Prime Video, el servicio de streaming de Amazon. El servicio tiene nuevas películas para alquilar o comprar, como la película ganadora de un Oscar, Parasite. Los usuarios de Prime pueden ver varias películas y programas de forma gratuita, siempre que tengan la pequeña etiqueta Prime en la esquina del icono. Si eres fan de las películas, Prime Video podría ser la opción correcta para ti: la plataforma de Amazon tiene cuatro veces más películas que Netflix, según un estudio reciente. No todos son éxitos de taquilla, pero el catálogo es bastante amplio. Al igual que con Hulu, puedes comprar canales adicionales para Prime Video como HBO y Starz. También puedes encontrar programas buscando un canal como BET o Boomerang. Lee más sobre Amazon Prime Video.

Disney Plus Si tienes niños o eres joven de corazón, el servicio de streaming de Disney, Disney Plus está repleto de contenido para ti. Además de programas originales como The Mandalorian y The World Según Jeff Goldblum, Disney Plus también alberga películas de Marvel y la franquicia de Star Wars. Ante la crisis del coronavirus y el acceso restringido a las salas de cine, Disney Plus se ha convertido en una plataforma no solo para viejos favoritos y nuevos originales, sino también para lanzamientos en pantalla grande. Al principio, comenzó a transmitir películas ya lanzadas meses antes de lo planeado, incluyendo Star Wars: The Rise of Skywalker, Frozen 2 y Onward. Ahora, Disney también está acelerando los lanzamientos en streaming de películas nuevas, dándote aún más por tu dinero. La adaptación cinematográfica de la novela para adultos jóvenes Artemis Fowl estaba programada para llegar a los cines en mayo, pero se estrenó en Disney Plus en junio. Y la versión cinematográfica de acción en vivo de la compañía del megaéxito musical Hamilton irá directamente a Disney Plus el 3 de julio, coincidiendo con el fin de semana festivo del Día de la Independencia en Estados Unidos, más de un año antes de su debut teatral planeado. Después de la prueba gratuita de siete días, Disney Plus cuesta US$7 al mes. También hay una opción para combinar Disney Plus con Hulu y ESPN. Lee: todo lo que debes saber sobre Disney Plus.

WarnerMedia HBO Max, el debut de HBO en la llamada guerra del streaming, es una aplicación robusta repleta de programas de televisión y películas. Tiene todo el catálogo de HBO, junto con favoritos como Friends, Rick and Morty, El señor de los anillos y las películas de Harry Potter, y casi todas las películas de Studio Ghibli, por lo que es una colección sólida para adultos y niños. Si bien HBO Max carece de una serie original innovadora en el lanzamiento, tiene una gran selección de películas, algunas nuevas y muchas más antiguas. El servicio tiene las trilogías completas de The Matrix y The Lord of the Rings (aunque solo dos de las películas de The Hobbit), películas de DC como Joker y Wonder Woman, películas clásicas como The Wizard of Oz y Casablanca, y nuevos éxitos como A Star is Born y Crazy Rich Asians. Además, tiene casi todo el catálogo de películas de anime de Studio Ghibli que nunca antes se habían lanzado para streaming en EE.UU. Hay algo que no es tan atractivo: El precio de HBO Max está en el extremo superior del espectro, pues cuesta US$14.99 al mes. Además, no puedes hacer streaming en 4K HDR, o en dispositivos Roku o Amazon Fire. Lee todo lo que debes saber sobre HBO Max.

Apple Si estás suscrito a múltiples servicios de streaming, todos pueden vincularse a tu Apple TV (o Roku u otro dispositivo de streaming) para que tengas una especie de central de comando. La incorporación de programas exclusivos repletos de estrellas como The Morning Show, Servant y For All Mankind es un atractivo importante para el servicio, especialmente si ya eres usuario de Apple. Sin embargo, a diferencia de Netflix o Hulu, Apple TV Plus no tiene una biblioteca de programas o películas con licencia. Tampoco siempre lanza temporadas completas de sus programas a la vez. En el lanzamiento, tuvo nueve programas exclusivos, con cinco más en camino. Sin embargo, suscribirte solo cuesta US$5 al mes o US$50 por todo el año. Apple ofrece una prueba gratuita de siete días de Apple TV. O, si recientemente compraste un nuevo iPhone u otro dispositivo iOS, recibirás un año de Apple TV Plus gratis. La aplicación Apple TV no cuesta nada para descargar, pero hay compras dentro de la aplicación. Lee más sobre cómo funciona Apple TV.

