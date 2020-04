Desempleo por coronavirus: Esto es todo lo que debes saber

Getty Images

Si nunca has perdido un trabajo o has sido despedido, el brote de coronavirus podría haber cambiado eso para ti.

Casi 10 millones de estadounidenses han solicitado seguro de desempleo durante las últimas dos semanas de marzo. Pero esa cifra no reflecta la magnitud ni el tamaño de la gente que está siendo golpeada financieramente por la crisis actual. Los economistas predicen que por lo menos 20 millones de personas habrán perdido su trabajo como consecuencia de la crisis de COVID-19.

El proyecto de ley de ayuda de emergencia de US$2.2 billones que el presidente Trump firmó en marzo está cambiando también las reglas sobre quién es elegible para recibir beneficios por desempleo y por cuánto.

Aquí te dejamos un desglose de todo lo que puedes esperar.

¿Qué es el seguro de desempleo?

En Estados Unidos, cuando te despiden de tu trabajo, puedes solicitar un seguro de desempleo. Los requisitos y beneficios de cada estado son diferentes. Por ejemplo, yo vivo en Florida, donde los residentes que reúnan los requisitos pueden reclamar hasta 12 semanas de beneficios de desempleo de hasta US$275 por semana. En esta lista puedes ver cómo son las reglas donde tú vives.

Antes de que se aprobara el paquete de estímulo, los beneficios de desempleo estaban destinados a ayudarte temporalmente a cubrir tus necesidades, como costos de vivienda, alimentos y facturas de servicios públicos, hasta que puedas encontrar un nuevo trabajo. Si trabajas por cuenta propia y pierdes clientes o negocios debido a la pandemia de coronavirus, no habrías calificado para el seguro de desempleo regular.

¿Qué cubre el nuevo paquete de estímulos?

Además de los trabajadores de tiempo completo, tú eres elegible para recibir beneficios como trabajador a tiempo parcial o por cuenta propia, así como si ya estás desempleado o no puedes trabajar debido a COVID-19. Otras personas incluidas:

Estabas por comenzar un nuevo trabajo y ahora ya no puedes debido al brote

Cobras beneficios para veteranos o del Seguro Social

Tu trabajo se cerró debido al coronavirus (por ejemplo, restaurantes o negocios considerados "no esenciales")

No estás trabajando porque tienes que cuidar a los niños u otros miembros de la familia que de otra manera asistirían a la escuela



Lee aquí más sobre quién califica para el estímulo económico.

¿Cuánto dinero voy a recibir?

El plan te dará US$600 adicionales por semana además de lo que recibas a través del paquete de seguro de desempleo actual que ofrece tu estado. Te cubrirá por 13 semanas adicionales. Eso significa que en mi estado de Florida, que generalmente cubre 12 semanas, los residentes estarán cubiertos durante 25 semanas. La mayoría de los estados tienen beneficios por desempleo que son más de 26 semanas. La extensión significaría que están cubiertos durante 39 semanas. Incluso si ya has agotado todos tus beneficios de desempleo, puedes volver a solicitar las 13 semanas adicionales.

Los pagos semanales varían según el estado, pero muchos podrían ver sus beneficios de desempleo duplicarse con creces. Por ejemplo, los residentes de California obtienen US$450 por semana. Los US$600 adicionales pondrían sus beneficios semanales en más de US$1,000. Las ganancias semanales medianas en todo el país fueron de US$936 en el primer trimestre de 2019.

¿Qué pasa si me despidieron?

Mientras que un despido significa que se cerró un trabajo, un permiso es una licencia temporal, generalmente con una fecha de finalización. Ser despedido es más beneficioso, en general, ya que algunos empleadores continúan brindando beneficios y existe alguna forma de seguridad laboral. Macy's, por ejemplo, puso a la mayoría de sus empleados en licencia pero les está ofreciendo beneficios como seguro médico "hasta mayo por lo menos".

Por lo general, los beneficios de desempleo para los empleados sin permiso varían de estado a estado, pero, con la nueva ley de estímulo económico, cualquier persona que haya sido despedida como consecuencia de la crisis del coronavirus puede pedir seguro por desempleo. A diferencia presentar prueba de un despido, los empleados suspendidos no tienen que demostrar que perdieron sus trabajos.

¿Hay algo que no cubra el seguro por desempleo?

Si puedes trabajar desde tu casa o actualmente recibes licencia pagada, no calificas para los nuevos beneficios de desempleo.

En algunas situaciones, si renuncias a tu trabajo, es posible que no seas elegible para recibir el nuevo seguro de desempleo. Por ejemplo, si renuncias porque te preocupa contraer COVID-19, pero tu lugar de trabajo aún está abierto, es posible que no califiques. Sin embargo, si tienes que ponerte en cuarentena por exposición potencial, sí serías elegible.

El lenguaje sobre esto es un poco confuso. El proyecto de ley está destinado a cubrir a aquellos que renunciaron a sus trabajos como resultado directo del coronavirus, pero toca a cada estado determinar si eres elegible para recibir beneficios. Aunque la mayoría de los estados están más allá de su capacidad máxima y tienen problemas para manejar el alto volumen de solicitantes, la única forma de saber si serás aceptado es postulando.

¿Cuándo y en dónde aplico para seguro de desempleo?

Inmediatamente. Antes de aprobar el paquete de estímulo, tenías que esperar al menos una semana para recibir los beneficios. Si bien algunos estados han renunciado al período de espera, otros aún podrían tener uno en marcha. Recuerda que cada estado maneja la afluencia de desempleo de manera diferente, y si bien debes comenzar a recibir los beneficios lo antes posible, tu situación individual y el estado donde vivas podrían significar que recibirás tu dinero más adelante.

Con millones de personas que solicitan desempleo, y se espera que muchos más lo hagan en las próximas semanas, la mayoría de los trabajadores se beneficiarán de este paquete. Si no tienes otra forma de trabajar desde casa o tomarte un tiempo libre remunerado para cuidarte a ti mismo o a tu familia, la solicitud de desempleo podría ser la única forma en que puedas tener suficiente efectivo para sobrevivir. En ese momento de necesidad, no tengas miedo de agotar todos los recursos posibles.

El programa se establece retroactivamente al 27 de enero de 2020 y se extiende hasta el 31 de diciembre de 2020.

Cómo solicitar seguro por desempleo

No existe un sistema federal para beneficios de desempleo, lo que significa que deberás solicitarlo a través del sistema individual del estado donde vives. Encuentra aquí el programa de tu estado, pero ten en cuenta que cada estado opera de manera diferente. Por ejemplo, en Nueva York, puedes llamar según la primera letra de tu apellido: A-F el lunes; G-N el martes y O-Z el miércoles. Si se te fue el día, puedes llamar de jueves a sábado.

En la última semana completa de marzo, el Departamento de Trabajo de Nueva York recibió 8.2 millones de llamadas, en comparación con 50,000 durante una semana normal. Presenta tu solicitud de acuerdo con los requisitos de tu estado, pero es una buena idea ser paciente, dadas las circunstancias.